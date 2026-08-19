Lo recuerdo bien, y parece que fue ayer. En ese entonces yo estaba embarazada de mi hija menor, y hoy “mi bebé” tiene 17 años. Era el año 2008, y en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), se discutía la llegada de una nueva ruta: del Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci (FCO), en la Ciudad Roma-Fiumicino, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Y a mí me tocó trabajar en hacer una guía -dirigida a los sobrecargos- que les facilitara saber qué tipo de atracciones y lugares de interés tenía la città dell’amore (la ciudad del amor), como también se le conoce a este destino italiano, al igual que sugerir lugares para comer, y qué hoteles eran los más adecuados para la pernocta.

Sin duda fue un trabajo sumamente satisfactorio y enriquecedor, porque permitía que los tripulantes de cabina, además de ir trabajando, durante el descanso obligatorio pudieran disfrutar un pedacito de Roma.

Durante su estadía en Italia, podrían conocer su arquitectura que data del imperio Romano, pasando por el medioevo, para llegar al renacimiento, y seguir así por la historia. Además, Roma tiene la característica de contar con un país dentro de ella, y sí, me estoy refiero al Estado Pontificio del “Vaticano”.

Es una ciudad que además de gritar arte, tiene una gastronomía sin igual. Esa ruta estuvo operando desde julio de 2008, y tenía una escala en Monterrey; se operaba en un Boeing 767, y como les comentaba, después de una pausa, en 2023 la ruta a Roma regresó con bombos y platillos.

Hoy “el Roma” se opera a bordo de modernos aviones Boeing 787Dreamliner, y la ruta se ha fortalecido de tal suerte, que Aeroméxico explora la posibilidad de abrir un nuevo destino italiano: Milán.

Milán, también conocida como “la capital de la moda”, es una ciudad italiana que además se destaca por su arquitectura, su cultura, y por ser un importantísimo centro financiero; por ello no me extraña en lo absoluto que México a través de la aerolínea bandera, quiera crear lazos con dicha ciudad.

A través de un comunicado, la aerolínea del caballero águila dio a conocer las intenciones de comenzar a operar esta nueva ruta para el mes de marzo de 2027; por ahora siguen las negociaciones con las autoridades para que le den luz verde y próximamente se tenga un vuelo al Aeropuerto Internacional de Milán-Malpensa (MXP).

Para que se den una idea, y no crean que todo consiste en que una línea aérea pide una ruta, ¡y ya! se le otorga sin mayor trámite, este tipo de negociaciones se pueden llevar desde meses e incluso tomar varios años, hasta que se concreta; no es nada sencillo.

Por ello, el vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli ha compartido: “Estamos muy emocionados de incorporar a la ciudad de Milán a nuestra red internacional, un destino que nos permitirá fortalecer los lazos culturales, comerciales y de negocios entre México e Italia.

Con ello nos convertiremos en la única aerolínea de nuestro país en conectar de manera directa a la Ciudad de México con dos de los destinos italianos más emblemáticos, ofreciendo así mayores oportunidades para atender una creciente demanda de pasajeros que viajan tanto por negocios como por placer”.

Lo dicho, están analizando las frecuencias y los horarios para poder entrar en operaciones; el gobierno italiano tendrá que dar el visto bueno y conseguir los slots en el Aeropuerto Internacional de Milán-Malpensa.

Con esto Aeroméxico demuestra que sigue extendiendo sus alas, ahora en territorio italiano, con la finalidad de que no sea solo uno, sino dos destinos directos saliendo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; este anuncio lo hace además en el marco de la llegada de una nueva aeronave modelo B787Dreamliner, que se convierte en la número 25 (de ese tipo) en su flota.

Con estas modernas aeronaves es con las que planea hacer el vuelo a Milán, recordando que cuentan con iluminación especial para mitigar el famoso “Jet-lag”, además de que los compartimentos superiores son modelo L-Bin, lo que hace que tengan hasta 60% más de espacio para el equipaje de mano.

Ya no soy representante sindical en ASSA, como para elaborar una nueva guía para mis compañeros sobrecargos, ahora para la ruta a Milán, pero no creo que la necesiten, ahora las plataformas digitales permiten tener toda la información en la palma de la mano.

Sin embargo, sería un crimen no recomendarles a mis amados lectores que viajen a Milán, y admiren su arquitectura, ya que es una de las grandes atracciones de esta ciudad, y como ejemplo está su famosísimo “Duomo” de estilo gótico, que es impresionante.

Si son amantes de la historia, una parada que no se pueden perder es el Castillo de Los Sforza, del siglo XV y considerada todavía arquitectura medieval, pero cuyos dueños, sobre todo el fundador de la dinastía incluso fue mencionado en el “Príncipe” de Maquiavelo. Otro Sforza famoso fue Ludovico María Sforza, quien impulsó la terminación de la catedral de Milán, y se vio envuelto en los enredos de otra familia muy famosa: los Borgia.

Y si aprecian el arte pictórico, sabrán que Milán es el lugar donde Leonardo Da Vinci dejó el fresco de “La última cena en la iglesia de Santa María delle Grazie”. O si son como yo, amantes de la ópera, es la casa del famosísimo Teatro de La Scala, donde cantaron voces prodigiosas como mi amado Pavarotti o María Callas; incluso destacados tenores mexicanos como Ramón Vargas y Rolando Villazón han dejado su huella en dicho escenario.

Esto es una pequeñísima muestra de lo que se podrá tener, una vez que le den autorización a Aeroméxico en la primavera de 2027 y arranque esta nueva ruta. Por ahora, gracias a que es miembro de SkyTeam, saliendo de Roma se puede conectar vía aérea con Milán, pero qué mejor que llegar de forma directa a este destino.

¡Enhorabuena a todo el equipo de Aeroméxico! que se encuentra negociando este nuevo destino, porque sabemos tienen la solidez y el compromiso necesarios para seguir conectando a México con el mundo. ¡Buona fortuna e ciao Italia!