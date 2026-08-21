El nepotismo es la forma más baja de corrupción, porque destruye la fe de los jóvenes en el esfuerzo y el mérito. Desmond Tutu

Con una larga trayectoria como trabajadora de Pemex en el puerto de Coatzacoalcos, Nahle se vinculó al obradorismo y terminó ocupando posiciones cada vez más importantes: diputada federal, senadora, secretaria de Energía y finalmente gobernadora de Veracruz.

Su ascenso político ha estado acompañado por el escándalo: el de su familia y las relaciones empresariales que se tejieron alrededor de los gobiernos de López Obrador.

La exdiputada local de Veracruz, Eva Cadena, la “recaudadora”, quien fue exhibida en video recibiendo dinero para la campaña de AMLO, señaló a Rocío Nahle, cuando era coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, como operadora financiera.

Nahle tuvo vínculos con Odebrecht y su filial Braskem, que construyó y operó la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz. Asegurando que a Braskem y su socia, la empresa mexicana IDESA, propiedad de la familia del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, se les respetara el contrato para proveer de etanol a Pemex.

El patrimonio y relaciones familiares

Uno de los episodios más polémicos fue la adquisición por parte de Nahle y su familia de propiedades de alto valor. De acuerdo con las denuncias públicas realizadas por Arturo Castagné y diversas investigaciones periodísticas, las propiedades superarían los 90 millones de pesos e incluyen un departamento en San Pedro Garza García, una casa y un terreno en el fraccionamiento El Dorado, en Boca del Río.

Sin documentarlo, Nahle ha rechazado los señalamientos relacionados con su patrimonio y sostenido que sus bienes tienen un origen lícito.

A su esposo José Luis Peña se le ha relacionado con el delito de extorsión, motivo por el que le abrieron cinco carpetas de investigación.

Durante su paso como titular de Energía, a Peña se le asignó una jubilación de 120 mil pesos mensuales en Pemex, y “dobletea” ingresos, es decir, goza de dos jubilaciones de la paraestatal.

Otros familiares y personas cercanas también obtuvieron contratos durante su periodo en el sector energético.

Entre los casos señalados está Grupo Huerta Madre, empresa vinculada a su suegra, Maribel Hoyos Peña, que habría obtenido contratos relacionados con la construcción de la refinería de Dos Bocas y otras obras públicas por miles de millones de pesos.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y otros medios revelaron que, Comercializadora Delta Dival, de su yerno Fernando Bilbao Arrieta, recibió transferencias millonarias relacionados con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Además, fue vinculado a un presunto esquema de beneficio por contrabando de combustible (“huachicol fiscal”) a través de depósitos que habrían sido recibidos por la empresa Energy Refinados.

El socio del yerno, Aldo Díaz Pérez con las empresas Ethomedical y Abastecedora de Medicinas y Materiales, recibieron más de mil 198 millones de pesos en contratos por adjudicación directa del IMSS entre 2020 y 2024 y ventas a sobreprecios.

El hijo del compadre y socio de Nahle, Arturo Quintanilla Hayek, acumuló contratos con Pemex por cerca de 600 mdp durante la gestión de Nahle en Energía.

La red se extiende a otros familiares. Sus sobrinos Arturo y Luis Eduardo Nahle Pascual, propietarios de Diza Soluciones de Oficina, incrementaron su participación como proveedores de dependencias públicas después de que Nahle llegó al gobierno federal.

Además de que, durante su paso por la Secretaría de Energía, nombró a su amiga Reyna María Basilio Ortiz como coordinadora de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial de Pemex, a pesar ser parte de la lista de 30 personas que fueron inhabilitadas por cometer anomalías en la Línea 12 del Metro.

De Dos Bocas al gobierno de Veracruz

Como gobernadora dio cabida a operadores y amigos de Andrés López Beltrán señalados por presuntamente participar en actos de corrupción y de huachicol.

Ricardo Ahued Bardahuil (Secretario de Gobierno) fue administrador general de Aduanas en el sexenio de AMLO.

Leonardo Cornejo Serrano (Secretario de Infraestructura y Obras Públicas) se desempeñó como subdirector de Proyectos Industriales en Pemex Transformación Industrial y principal encargado técnico de la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas.

Ángel Carrizales, dirigió la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ahora es Procurador de Medio Ambiente en Veracruz.

Miguel Reyes, ex brazo derecho de Bartlett en la CFE, como director de CFE Energía y CFE Internacional; Víctor Manuel Palacio, exsubsecretario de Hidrocarburos, ahora se desempeña como subsecretario de Obras Públicas en Veracruz

Nahle ha construido una estructura política propia, pero estrechamente relacionada con los grupos que crecieron durante el sexenio de López Obrador, cuando le confiaron un sector estratégico del Estado.

Lo privilegios del viejo régimen no se acabaron, simplemente, cambiaron los beneficiarios, pero no la fórmula.

X: @diaz_manuel