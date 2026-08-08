¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Hace aproximadamente dos semanas la plataforma digital Travel and Tour World, con presencia en más de 195 países publicó la lista de los “Mejores destinos culinarios del 2026”. Hago mención especial porque es un punto de referencia importantísimo para el turismo, viajes, aerolíneas y hotelería, y sí, México está en primerísimo lugar.

Se estarán preguntando, ¿cuáles son las bases con las que esta plataforma digital eligió a México como el primer lugar? De entrada, la razón es la enorme diversidad de la cocina mexicana, y es que cada estado del país esconde una joya gastronómica que no se parece a ninguna otra.

Además, fueron valorados otros puntos como la utilización de productos locales y -lo más importante- la transmisión de técnicas ancestrales culinarias, factor que terminan por darle su propia identidad a la comida mexicana.

No por nada la cocina de nuestro país está dentro del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés).

Por eso nos da mucho gusto que nuestro país encabece la lista con un muy merecido primerísimo lugar. Sin embargo, es importante saber cuáles son las otras cocinas dentro de este Top 10. En segundo lugar Italia, seguido por España, Japón, India, los Estados Unidos de América, Grecia, Portugal, China e Indonesia.

Lo más destacable sobre la creación de esta lista es que México cuenta con una oferta gastronómica inigualable. Desde cocinas callejeras, comidas en mercados tradicionales, hasta llegar a los restaurantes de altos vuelos con estrellas Michelin; hay para todos los bolsillos y gustos, esto hace que la comida mexicana sea tan variada, rica y diversa.

Para Travel and Tour World hay 10 ciudades que son hot spots que no se pueden perder, si es que quieren conocer a profundidad la gastronomía mexicana.

Empezamos por la Ciudad de México, porque este destino tiene de todo, desde los changarritos de antojitos mexicanos, pasando por los famosísimos tacos al pastor, hasta las propuestas de alta cocina.

La segunda ciudad (y yo diría que el estado completo) es Oaxaca. Con una cocina trepidante que emociona a cualquiera: su mole, su tasajo, sus aguas frescas, su chocolate y sus nieves, hacen de este destino un lugar sumamente especial, además de ser cuna del mezcal.

Pasemos al tercer destino y no puede ser otro que la bellísima perla tapatía, Guadalajara. Conocida por su “carne en su jugo”, sus tortas ahogadas, sus jericallas, la birria y por supuesto, porque es la reina del tequila.

Otro destino ocupa el cuarto lugar: Mérida, y es que la comida yucateca es verdaderamente otra historia, su sopa de lima, los panuchos, salbutes, y famosa por su cochinita pibil, todo aderezado del famoso chile habanero que le da un toque especial; y ya no hablemos de la fusión tan interesante que hay con el queso bola, ya sea en su versión salada con el “queso relleno” o sus marquesitas.

Puebla es la quinta mencionada, con su mole poblano, y que es responsable del platillo que más representa al barroco mexicano y el sincretismo de culturas: el chile en nogada. Un destino también famoso por sus cemitas.

En sexto lugar Baja California, tierra fértil para cultivar la vid y con los mejores mariscos del mundo, sus tacos de pescado, la langosta estilo “Rosarito”, así como la cuna que vio nacer a una de las ensaladas más famosas a nivel mundial: la “ensalada César”.

San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, ocupa la séptima posición derivado de la gran oferta culinaria que ofrece, sobre todo con “cocina de autor”, mezclando platillos típicos con elementos de la cocina contemporánea. Y si son más clásicos, no se pueden perder las enchiladas mineras, un verdadero manjar al paladar.

La octava posición es para Cancún, donde se pueden degustar muy buenos mariscos en los restaurantes que hay en el centro, aunque es posible encontrar propuestas culinarias de muy altos vuelos. La mejor langosta que he probado fue precisamente en Cancún, en Lorenzillo’s.

Para esta plataforma, Tulum se coloca en la novena posición, con restaurantes tanto de cocina tradicional maya, como con propuestas mucho más contemporáneas y avant garde.

En último lugar, pero no porque sea menos importante, encontramos a Monterrey que se destaca por su carne, su famoso cabrito, las glorias y sus “frijoles con veneno”, además de que todo se come con tortillas de harina.

Para nosotros, que jugamos de locales, no podemos limitarnos con solo diez destinos para hablar de cocina mexicana. Podríamos hablar largo y tendido de la cocina de cada estado y sus particularidades culinarias; sin embargo nos da mucho gusto el reconocimiento que se le hace a nuestro país como un destino gastronómico imperdible, para que la gente se anime a viajar y a conocer nuestra comida, que definitivamente son mucho más que solo tacos.

Bon appétit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera