El Ayuntamiento de Benito Juárez inauguró la segunda edición del Festival de Danzas Negras: Reflexiones Afrocaribeñas 2026, un encuentro que busca reconocer y difundir el legado de las comunidades afrodescendientes a través de la danza, la música y el intercambio artístico.

La ceremonia de apertura se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad de Cancún, como parte de un proyecto impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, mediante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Durante la inauguración, la encargada de despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché Pantoja, destacó que la administración continuará promoviendo el arte y la cultura como herramientas para fortalecer el tejido social y preservar la identidad de las comunidades.

Cancún celebra el Festival de Danzas Negras 2026; conoce las fechas y actividades (Cortesía )

Festival de Danzas Negras 2026 reúne a artistas de México, el Caribe y América Latina

El director general del Instituto de la Cultura y las Artes, Carlos López Jiménez, informó que la segunda edición del festival se desarrolla del 1 al 9 de agosto en la Ciudad de México y del 6 al 12 de agosto en Cancún.

La programación reúne a artistas, investigadores y promotores culturales de México, el Caribe y América Latina, quienes participan en actividades que promueven la riqueza cultural y las expresiones artísticas de las comunidades afrodescendientes.

Por su parte, el coordinador nacional de Danza del INBAL, Alonso Alarcón Múgica, invitó al público a asistir a las actividades del festival y recordó que la programación completa puede consultarse a través de los canales oficiales del instituto.

Cancún promueve la diversidad cultural con el Festival de Danzas Negras

Al finalizar la ceremonia inaugural, autoridades y asistentes disfrutaron de las primeras presentaciones artísticas, en las que se mostró la diversidad de las tradiciones afrocaribeñas mediante espectáculos de danza y música.

Con este encuentro cultural, Cancún busca consolidarse como un espacio para la difusión del patrimonio afrodescendiente y fortalecer el intercambio artístico entre México y otros países de la región.