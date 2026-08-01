¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Todo aquel que dice ser sibarita, sabe que es todo un ritual descorchar una botella de vino , e incluso elaborar un “trago coqueto” de coctelería.

Sin embargo, para la juventud esto puede ser muy aburrido, por eso varias empresas, que se dedican a la fabricación del vino y los cocteles, han puesto su mirada en ellos, y ¡vaya que están teniendo éxito!

En redes sociales, sobre todo en las que se dedican a hacer videos cortos, podemos toparnos con reseñas tanto de vinos de lata, como de cocteles. Y es que esta tendencia surge en 2019, donde los jóvenes encontraron una forma de acercarse al mundo del vino, pero desde otra perspectiva.

Muy probablemente porque los vinos y cocteles de lata sean mucho más amigables y fáciles de consumir, lo que es un hecho es que está revolucionando el mundo de la enología, pues no se requiere ni un sacacorchos, menos con cristalería adecuada según el tipo de vino o coctel, pues se puede disfrutar directamente de la lata.

Nuestro país está siguiendo fuertemente esta tendencia que empezó en Europa y los Estados Unidos, impulsada por jóvenes que buscan por encima de todo la practicidad. Y no lo podemos negar, son más prácticos que incluso las botellas de vino de “tapa rosca”. Las latas se pueden transportar más fácil, son aptas para enfriarse en hieleras portátiles y como lo dije, no requieren de cristalería especial, se beben directamente de la lata sin ningún problema.

Los cocteles en lata tienen mucha más presencia, pues desde hace ya varios años las compañías fabricantes de rones, vodkas, tequilas y whiskeys, los introdujeron en supermercados y tiendas de conveniencia. Es fácil de conseguir una versión coctel en lata, desde un “Ron con Cola”, pasando por una “Paloma”, un “Charro Negro”, o un “París de noche”.

Sin embargo, no son tan atractivos como los nuevos cocteles que se han vuelto virales por su llamativo envase de “lata” en forma de esfera, pero ya hablaremos más delante de éste.

Por ahora enfoquémonos en dos vinos, uno de ellos que se autodenomina “el primer vino mexicano en lata” conocido como “Rosadito”; es un vino rosado que se elabora a base de uva Grenache en la región de Ezequiel Montes, en Querétaro. Su contenido es para dos copas, por lo que puede compartirse, pero también resulta muy cómodo tomarlo directamente de la lata.

Este vino ha tenido gran aceptación entre los jóvenes, pues es un vino desenfadado, sin pretensiones, un poco carbonatado y creado para disfrutarse con antojitos mexicanos como unos tacos al pastor, o unas gorditas de chicharrón, incluso con unas buenas tostadas de tinga, pues es super refrescante.

Y si les gusta más el vino tinto, directamente de Aguascalientes tenemos a D-Vino Red sparkling. Este elaborado con una selección de uvas procedentes del Valle de las Delicias, tiene un sabor “afrutado”, que es ideal para el joven paladar de los mexicanos, que siguen buscando sabores “dulces”.

Justamente es por esta razón que la siguiente bebida que les voy a presentar ha tenido un boom impresionante, solo que, a diferencia de las propuestas anteriores, es con la que más cuidado se debe tener, por su elevado grado de alcohol.

Nos referimos a BuzzBallz; hay dos cosas muy llamativas de este producto: la gran cantidad de sabores que manejan, y la lata “redonda” que da pie a su nombre. Con un porcentaje del 15 de alcohol, en sus presentaciones que van de los 187 a 200 mililitros.

Sus nombres y sabores son lo que más ha atraído a la gente joven a consumirlos, pues tienen desde cocteles como “Strawberry Rita”, en buen español es una margarita de fresa, o el “Espresso Martini” para que te sientas más sofisticado.

Este tipo de bebidas suelen ser la transición de la adolescencia a la adultez, cuando se busca dejar los refrescos y jugos, pero los vinos resultan intimidantes y la preparación de un coctel requiere de un vasto conocimiento en mixología.

Ahora, la recomendación tanto con el vino de lata como con los cocteles es la moderación, en especial con este último, pues la cantidad de alcohol que trae una sola lata equivale a dos “shots” de tequila. Y como son apenas 200 mililitros y se toma frío, suele beberse muy rápido. Ustedes ¿ya los han probado? ¿qué opinan? Los leo en los comentarios. ¡¡¡Bon appetit!!!

Cat Soumeillera en Twitter: @CSoumeillera