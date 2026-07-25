¡Bienvenidos amantes de la gastronomía ! Este año el Torta Fest 2026 se llevará a cabo en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, y ¡viene con todo! La cita es a partir del 29 de julio y durará hasta el 2 de agosto.

La entrada es gratuita y cuenta con más de 100 expositores, procedentes de 10 estados de la República Mexicana. Además, hay 8 países invitados, entre ellos Cuba, Venezuela, Colombia y Argentina, por nombrar solamente a algunos; y no solo eso, además se buscará romper el “Récord Guinness” de la “Mega torta más grande del mundo”.

Allende la comida, durante los cinco días de evento, habrá conciertos gratuitos y actividades familiares. Los organizadores de este magno festival estiman al final obtener una derramada económica superior a los 50 millones de pesos, pues calculan que por este festival gastronómico pasen más de 600 mil personas.

Torta Fest 2026 (Especial)

Esto lo convierte en uno de los eventos de más afluencia, tanto de la capital del país como del mundo culinario. El festival contará con un espacio para el programa permanente llamado “Adoptatón”, que busca el promover la adopción de perritos y gatitos que necesitan un hogar que los ame, pues son animalitos que han sido rescatados.

Esta actividad de adopción de mascotas viene respaldada por el Hospital Veterinario y la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Venustiano Carranza, quienes darán pláticas sobre los peligros y consecuencias del abandono de mascotas, y así fomentar la tenencia responsable de estos animalitos de compañía.

Como prevén que vaya mucha gente, recomiendan llegar temprano, y de preferencia llevar dinero en efectivo, pues no todos los expositores cuentan con terminales electrónicas para pasar tarjetas, así que más vale prevenir.

El protagonismo, y lo más atractivo de este festival son las tortas. Pareciera algo “simple”, un pan que se corta por la mitad y se rellena de algún fiambre o queso, sin embargo, nuestro país ha vuelto a la torta una de las comidas más populares, y muestra de ellos es que existen de todo, prácticamente de cualquier cosa que se puedan imaginar.

Desde la clásica torta de jamón y queso, también conocida como la “Torta del Chavo”, el personaje creado por Roberto Gómez Bolaños que se la pasaba deseando comerse una “torta de jamón”. Este tipo de torta utiliza generalmente un bolillo, rara vez telera, jamón de york, y algún queso, que puede ser blanco, manchego o menonita, y se le agregan unas rajas de jalapeño en vinagre con zanahoria.

¿Quién no ha probado esta torta?, es la más sencilla de todas, y de este “piso” comienza la creatividad de cada cocinero. Las más famosas son las tortas de “milanesa”, que pueden elaborarse con carne de res, de cerdo o de pollo, las cuales son generalmente realizadas “a la plancha” y suelen vestirse con jitomate, aguacate y frijoles.

Si son del sur del país, en específico del hermoso estado de Yucatán, sabrán que las tortas de lechón son un verdadero manjar para desayunar, y que hay que ir a conseguirlas a las 5:00 de la mañana, porque a eso de las 7:00 ya no hay. También están las clásicas tortas de cochinita pibil, que, con cebollitas moradas encurtidas y su habanero, son de otro nivel.

En la capital del país, la Ciudad de México, somos los reyes de las tortas. Comenzando con la famosa “Guajolota”, simbiosis entre el bolillo crocante y el tamal, ya sea verde, rojo, de mole, de rajas e incluso dulce; es el desayuno energético de muchos chilangos, eso sí, siempre acompañado de un buen atole o champurrado.

Ser chilango lleva implícito que la palabra “vergüenza” no forme parte de nuestro diccionario, ¿qué les parece una torta de chilaquiles?, si ya para muchos la torta de tamal o guajolota ya es un verdadero sacrilegio, esto es otro nivel. Las encuentras rellenas de chilaquiles rojos o verdes, con pollo desmenuzado y los más aventureros de paladar con milanesa; se le pone cebolla, crema y queso y eso es todo lo que necesitas para empezar con energía el día.

No solamente la capital del país se destaca por sus tortas, ¿quién no ama las tortas ahogadas de Guadalajara?; no se hacen con bolillo, sino con birote, que es un pan que solo “se parece” al bolillo, pero en sabor y textura son muy distintos.

Las tortas ahogadas, rellenas de carnitas y bañadas en una salsa picosa que se elabora con jitomate y chile de árbol, son una experiencia de otro mundo, porque a diferencia de lo que se puede suponer, el pan no se aguada, y eso es parte de su encanto.

Ahora, existe una versión para la gente que no come tanto picante; es una salsa de tomate bien sazonada con la que se baña esta torta tan típica de Guadalajara. Su magia continúa porque si te gusta “chopear” tu torta, lo puedes hacer en la salsa “extra” que generalmente te sirven para que la puedas mojar.

Puebla no se queda atrás con sus “cemitas”, y Guanajuato con sus “guacamayas”, las típicas tortas gigantes. En fin, podría aquí seguir contándoles todos los tipos de tortas que existen, pero lo mejor es que vayan a descubrirlas al Torta Fest 2026.

En cuanto al desafío de romper el Récord Guinness, buscarán armar la torta más grande que tendrá que medir 100 metros de largo, además de ser un gran atractivo para quienes visiten el festival. Entre los artistas que ya confirmaron su participación están Natalia Jiménez, La Sonora Dinamita, Los Askis, Aarón y su Grupo Ilusión, Jaime Varela -imitador de Juan Gabriel-, y Grupo Yaguarú, entre otros más.

La cita es en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, que se ubica en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 219, en la colonia Jardín Balbuena. Se puede llegar en auto, pero también cuentan con opciones de transporte público como lo es la Línea 4 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, bajándose en la estación Fray Servando, solo hay que caminar unos 15 minutos hasta llegar a la explanada de la alcaldía; o la Línea 5 del Metrobus, usando la estación Venustiano Carranza, que está enfrente de la explanada.

Este es un festival gastronómico que no se pueden perder. Ya lo dijo Mark Twain: “El secreto del éxito en la vida es comer lo que te gusta”.

¡Bon appetit!

X: @CSoumeillera