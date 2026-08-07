Llega un papel al buzón. Dice que el próximo martes, a las diez de la mañana en punto, se van a presentar abogados, policías, cerrajeros y hasta cargadores para embargar la casa. O suena el teléfono, o entra un WhatsApp, “avisando” que el embargo ya está programado y que la única forma de detenerlo es pagando ahora mismo.

El tono es serio. El papel trae sellos, escudos, un código QR, palabras que suenan a tribunal. Quien llama dice hablar desde el “área de ejecución” y lo dice con una firmeza que está calculada para meter miedo.

Pero que un aviso ponga fecha y hora no lo convierte en una diligencia judicial.

Desde la Organización Nacional de la Defensa del Deudor lo decimos sin rodeos: una carta, un mensaje o una llamada de un despacho de cobranza no son una notificación judicial, y tampoco prueban que exista una orden de embargo.

El miedo empieza con una fecha y una hora

Este tipo de avisos suele repetir las mismas frases: “embargo programado”, “último aviso antes de la ejecución”, “orden de visita domiciliaria”, “uso de la fuerza pública”, “deposite hoy para suspender el operativo”. La idea detrás de todas ellas es la misma: convencer al deudor de que ya no hay nada que hacer, que todo está resuelto y que en cuestión de horas va a perder sus cosas.

El problema es que una deuda, por sí sola, no le da a nadie —ni al acreedor ni al despacho que cobra por él— permiso para entrar a una casa y llevarse lo que hay adentro. Para que exista un embargo de verdad tiene que haber primero un juicio, después un juez que lo ordene, y luego personal judicial autorizado que lo lleve a cabo.

La incoherencia del “aviso previo de embargo”

Ningún abogado serio avisaría así.

Vale la pena detenerse un momento en lo absurdo de este tipo de aviso. Si de verdad existiera una orden de embargo, ¿qué sentido tendría que el abogado del acreedor anunciara con días de anticipación el día y la hora exactos en que piensa ejecutarla? Bastaría ese aviso para que cualquiera moviera, escondiera o vendiera lo que se pretende embargar antes de que llegue el actuario.

Ningún abogado que de verdad hubiera conseguido una medida judicial pondría en riesgo su eficacia anunciándola con anticipación. La razón por la que sí se anuncian fechas, horarios, cerrajeros y camiones de mudanza no es informar sobre un juicio: es presionar para que se pague de inmediato.

El abogado no decide ni ejecuta el embargo

Hay una diferencia que todo deudor debería tener clara. El abogado del acreedor puede demandar y pedir un embargo, pero es el juez quien decide si procede. Y quien finalmente lo practica es el actuario o el funcionario judicial autorizado, no el despacho de cobranza.

Un cobrador o un abogado particular no se vuelve autoridad por imprimir una hoja con apariencia oficial. No puede forzar una entrada, cambiar chapas, sacar muebles ni pedir apoyo de la policía por cuenta propia. Y mucho menos puede plantarse en la puerta de una casa ofreciendo “cancelar el embargo” a cambio de un depósito inmediato. Cuando alguien condiciona la suspensión de una supuesta diligencia judicial a que se deposite dinero en una cuenta que da por teléfono, ahí hay motivo de sobra para desconfiar.

¿Cómo ocurre realmente un embargo dentro de un juicio?

En el juicio ejecutivo mercantil, el juez puede ordenar que se requiera de pago al demandado y que, si no paga durante esa diligencia, en ese mismo momento se le embraguen bienes suficientes para cubrir lo reclamado. Ese acto judicial suele incluir tres momentos ligados entre sí: el requerimiento de pago, el embargo cuando legalmente corresponde, y el emplazamiento para que el demandado pueda defenderse.

Nada de esto significa que cualquier atraso en los pagos derive automáticamente en un embargo. Antes tiene que haber una demanda. Luego un juez que la admita y ordene las actuaciones. Y al final, alguien con facultades legales que las lleve a cabo. Ninguno de esos pasos lo puede sustituir un despacho de cobranza.

La excepción: el citatorio judicial de verdad

Aquí hay que ser precisos, porque tampoco es correcto decir que nunca se puede saber con anticipación cuándo va a volver un actuario. Cuando un funcionario judicial llega a un domicilio, confirma que ahí vive el demandado, pero no hay nadie que lo atienda, puede dejar un citatorio para que el demandado lo espere dentro del plazo ahí señalado.

Ese citatorio, sin embargo, no tiene nada que ver con las llamadas “notificaciones previas de embargo”. Un citatorio auténtico viene de un juicio real, identifica el juzgado y el número de expediente, y lo deja personal judicial que ya estuvo antes en el domicilio, precisamente porque no encontró al demandado. No llega por WhatsApp semanas antes. No pide un depósito para “cancelar” la diligencia. No amenaza con un despliegue de patrullas y camiones de mudanza.

El citatorio judicial contiene:

-Sello del Poder Judicial.

-Nombre del actuario.

-Número de expediente.

-Folio del juicio, fecha y hora para que el demandado esté presente.

Nada de amenazas, solicitudes de pago, ni de cobranza.

Como dato adicional, el citatirio judicial tendrá algunas partes llenadas a mano, pues se llena en campo.

Todo esto nos ayudará a saber distinguir entre una “notificación previa de embargo”, de un citatorio judicial real. Pero eso citatorio es solo eso: un citatorio para esperar al actuario en fecha y día ahí señalados. En ninguna parte de ese documento mencionará la palabra “embargo” o algo similar.

Un logo no vuelve judicial una amenaza

Muchos de estos avisos falsos están hechos para parecer oficiales: escudos, sellos, firmas, fotos de edificios de gobierno, un código QR, palabras como “juzgado”, “actuario”, “exhorto” o “mandamiento”. Nada de eso prueba que exista un procedimiento judicial real.

¿Por qué funciona esta estrategia?

Porque la palabra “embargo” asusta. Quien atraviesa problemas de dinero suele estar cansado, preocupado y bajo presión, y en ese estado una amenaza con fecha y hora puede empujarlo a pedir prestado, vender algo, dejar de pagar gastos básicos o hacer un depósito sin verificar nada. Los despachos lo saben y, por eso, algunos presentan una deuda civil o mercantil como si fuera un operativo policial a punto de ocurrir. No buscan explicar el estado real del crédito ni ofrecer una salida razonable: buscan una reacción impulsiva. El miedo ocupa el lugar que debería tener la información.

Deber dinero no significa perder derechos

Se puede deber dinero y, aun así, conservar todos los derechos. Hay que cumplir las obligaciones que correspondan legalmente, pero eso no obliga a tolerar amenazas, documentos que aparentan ser judiciales, intentos de entrar por la fuerza a un domicilio, ni intimidaciones contra familiares, referencias o compañeros de trabajo. Tampoco obliga a pagar de inmediato solo porque un cobrador diga que el embargo ya está “programado”. La deuda puede ser real, pero la forma de cobrarla también tiene que respetar la ley.

¿Qué hacer si llega uno de estos avisos?

Lo primero es no perder la calma. No conviene ignorar cualquier documento sin más, pero tampoco depositar dinero por miedo. Conviene revisar quién lo envió, buscar el nombre del juzgado, el número de expediente, las partes involucradas y quién entregó el papel. Si de verdad existe un juicio, lo mejor es confirmarlo directamente con el órgano jurisdiccional correspondiente o buscar orientación jurídica especializada. Y una recomendación puntual: no basta con marcar al número que viene impreso en la misma carta para preguntar si la carta es verdadera. Eso es como pedirle al que envía la amenaza que certifique su propia versión.

Tener deudas no es lo mismo que estar indefenso

Desde la Organización Nacional de la Defensa del Deudor insistimos en algo esencial: no hay que confundir una deuda real con facultades que el acreedor simplemente no tiene. Un acreedor puede cobrar, puede negociar y, cuando corresponda legalmente, puede demandar. Lo que no puede hacer es inventarse atribuciones judiciales, mandar cobradores a ejecutar bienes, o usar documentos engañosos para hacer pasar una amenaza privada como una orden de autoridad.

Una demanda real no se demuestra con logotipos, mayúsculas ni frases alarmistas. Cuando de verdad hay una diligencia judicial, interviene personal autorizado, se identifica el expediente, se entregan documentos procesales y se respetan las formalidades que marca la ley.

La mayoría de estas “notificaciones previas de embargo” no anuncian que un juez ordenó llevarse los bienes de nadie. Anuncian, más bien, que el despacho se quedó sin argumentos y decidió cambiar el derecho por el miedo.

Y como siempre, aquí estará la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor para hacer valer tus derechos, buscando la conciliación y el pago justo de las deudas.