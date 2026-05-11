China confirmó este lunes 11 de mayo la visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump a Pekín del 13 al 15 de mayo, el primer viaje de un mandatario de Estados Unidos al país asiático en casi nueve años.

Antes del encuentro cumbre entre el presidente Xi Jinping y Donald Trump, se llevarán a cabo negociaciones comerciales en Seúl entre el viceprimer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent.

Preparativos para estabilizar la relación bilateral entre China y Estados Unidos

Se ha dado el anuncio oficial del Ministerio de Exteriores de China en donde se confirma que, el presidente Donald Trump visitará China del 13 al 15 de mayo de 2026, invitado por Xi Jinping para una visita de Estado.

Se espera que la agenda de la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y China, incluya la resolución de tensiones clave como:

El comercio

Taiwán

El conflicto en Irán

Inteligencia artificial

El Ministerio de Exteriores de China confirma la visita Donald Trump por invitación de Xi Jinping (Especial )

Todo para sumar esfuerzos conjuntos entre Trump y Jinping para estabilizar las relaciones entre las dos mayores economías del mundo: China y Estados Unidos.

Esta reunión entre Xi Jinping y Donald Trump, representa un intento de ambos líderes por evitar una escalada en su rivalidad estratégica, en medio de un contexto global marcado por desafíos económicos y de seguridad.

Siendo este encuentro tras una reunión previa de Trump y Jinping en Busan en 2025, en un contexto de equilibrios económicos y de seguridad global.