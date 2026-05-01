La reciente acusación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que involucra al gobernador Rocha Moya y a otros políticos mexicanos no es un documento cualquiera. No es un reportaje, no es una filtración aislada ni una narrativa mediática. Es un instrumento jurídico formal, emanado de un gran jurado federal, que activa uno de los sistemas de justicia penal más rigurosos del mundo. Eso cambia todo.

Se trata de un estándar que incomoda pues, en el sistema penal estadounidense, la acusación (indictment) no surge de la voluntad política de un fiscal, sino de la validación de un gran jurado. Esto implica que la evidencia presentada ha superado un umbral mínimo de suficiencia: probable cause.

No es prueba plena. No es sentencia. Pero tampoco es especulación.

Es, jurídicamente, la afirmación de que existen elementos razonables para sostener que se cometió un delito y que los imputados participaron en él.

En el caso que nos ocupa, la acusación no es menor: se trata de conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, acompañada de imputaciones por uso de armas y participación en una estructura criminal transnacional.

La gravedad cualitativa del caso radica en que no estamos frente a un funcionario retirado, ni a un actor marginal. Estamos frente a un gobernador en funciones, altos mandos de seguridad, operadores políticos y estructuras completas de gobierno señaladas como parte de una red criminal.

La acusación describe un esquema sistemático consistente en protección institucional al narcotráfico, filtración de operativos de seguridad, control de corporaciones policiales, recepción de sobornos periódicos y participación en actos de violencia. No es corrupción aislada. Es captura del Estado.

Uno de los elementos más disruptivos del documento es la naturaleza de la evidencia, el caudal probatorio: listas de pagos mensuales a funcionarios, testimonios de fuentes confidenciales, evidencia de reuniones con líderes criminales, casos específicos de intervención operativa, vinculación con eventos de violencia y represalias, se apilan uno sobre otro en una lista que, cuando se comienza a leer, pareciera no tener fin.

Este conjunto de pruebas no es circunstancial. Muestra la acción estructural. Supera, con claridad, el estándar requerido para una acusación formal en cualquier país, pero más en los Estados Unidos.

En el sistema de Nueva York, el gran jurado no solo autoriza la acusación; también habilita al juez para emitir órdenes de aprehensión.

Cierto que, para ser objetivos, esto no implica culpabilidad. Implica que el sistema considera legítimo llevar al imputado a juicio, donde operan garantías fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a defensa, la contradicción de pruebas y el juicio público. Es decir; el proceso estadounidense es severo en la acusación, pero robusto en las garantías.

Y ahora que están de moda las extradiciones; ahora que algunos países parecen pelearse el derecho de enjuiciar a presuntos delincuentes, se vuelve necesario recordar que el tratado de extradición vigente entre México y Estados Unidos permite la detención provisional de los imputados, siempre que:

1. El delito sea punible en ambos países (doble incriminación)

2. Exista una solicitud formal con sustento probatorio y

3. Se cumplan requisitos procesales

En este caso, los delitos imputados: tráfico de drogas, conspiración y corrupción, cumplen sobradamente con dichos criterios. No se ve fácil argumentar nacionalidad o que se investigará en México; no después de la previa experiencia y mal sabor que dejó la justicia mexicana tras solicitar de regreso a un alto mando militar bajo el argumento de que se le investigaría de este lado de la frontera y el resultado fue que no había elementos.

Negar la procedencia de la extradición bajo argumentos políticos, implicaría ignorar un marco jurídico internacional vigente y funcional.

Aquí emerge el punto más incómodo.

Durante años, México ha entregado a decenas de personas a Estados Unidos bajo estándares probatorios incluso menores, muchas veces mediante figuras como la expulsión administrativa o la entrega acelerada.

Sin embargo, cuando la acusación alcanza a figuras políticamente relevantes, el discurso cambia, se exige prueba plena antes del juicio al tiempo que se desacredita el sistema judicial extranjero o se usa el ya evidenciado y desgastado doble estándar en el que se invoca soberanía selectiva.

Ese es el verdadero problema: la inconsistencia; no puede haber dos estándares, uno para los prescindibles y otro para los protegidos. Menos aún, cuando lo que está en juego no es solo la situación jurídica de los imputados sino algo más profundo: La credibilidad del Estado mexicano, la viabilidad de la cooperación bilateral en seguridad y la percepción internacional sobre la infiltración criminal en estructuras de nuestro gobierno.

Este caso marca un antes y un después porque rompe un supuesto central del sistema político: la intocabilidad.

Y no se mal entienda; no se trata de “entregar” sin más ni más a un gobernador. Defender el debido proceso es una obligación, politizar la defensa, no. El gobierno mexicano debe exigir garantías procesales para los imputados cuando éstos son mexicanos al tiempo que debe respetar los mecanismos de cooperación internacional para evitar convertir un caso penal en un conflicto diplomático.

Y por aquello de los casi inmediatos posicionamientos de instituciones mexicanas en redes, blindar políticamente a los acusados no es defender la soberanía. Es debilitar el Estado de derecho.

En conclusión, la acusación presentada y hecha pública no condena. Pero tampoco es inocua. Es el resultado de un proceso institucional que ha determinado que existe evidencia suficiente para llevar a juicio a funcionarios de alto nivel por delitos graves.

Negarlo, minimizarlo o politizarlo no cambia su naturaleza, sólo exhibe el problema de fondo y que desmenuza a detalle un sistema que durante años toleró lo que hoy ya no puede ocultarse.