Durante años, la relación entre México y Estados Unidos ha oscilado entre la cooperación pragmática y la tensión contenida. Sin embargo, lo que hoy observamos marca un punto de inflexión cualitativo: el cambio de narrativa en la gran prensa estadounidense.

Ya no se trata únicamente del discurso político duro asociado al entorno MAGA donde México es presentado desde hace tiempo como un problema de seguridad, sino de algo más profundo y estructural: la convergencia de medios tradicionales, agencias internacionales y plataformas de influencia que comienzan a perfilar a México como un actor riesgoso y, más delicadamente aún, a su gobierno como posiblemente vinculado o protector de estructuras criminales.

Este cambio no es menor. En términos estratégicos, cuando la percepción negativa deja de ser marginal o ideológica y se instala en la corriente principal de información (la llamada mainstream media), se transforma en insumo para decisiones de política pública. Es ahí donde radica la verdadera gravedad del momento.

La cobertura reciente en medios estadounidenses ha dejado de ser episódica. Pasó de una sospecha, a la narrativa estructurada. Ya no se limita a reportar hechos aislados de violencia o narcotráfico, sino que comienza a construir un relato más amplio: el de un Estado mexicano que enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad o voluntad para contener a los cárteles.

El caso del gobernador de Sinaloa, con solicitudes judiciales provenientes de Estados Unidos, ha funcionado como catalizador. No por sí solo, sino por lo que representa: la posibilidad de que actores políticos de alto nivel sean formalmente señalados dentro de investigaciones federales estadounidenses. Esto eleva el conflicto de una dimensión criminal a una dimensión institucional y diplomática.

En este contexto, la prensa no está actuando como detonador, sino como amplificador de una lógica que ya se mueve en los circuitos judiciales, de inteligencia y de seguridad en Washington.

El punto crítico es que este tipo de narrativa abre la puerta a escenarios que, hasta hace poco, parecían improbables.

Primero, el endurecimiento de mecanismos legales, incluyendo solicitudes de extradición más agresivas, procesos judiciales con mayor exposición mediática y la posible ampliación de listas de funcionarios investigados.

Segundo, la posibilidad, todavía remota pero cada vez menos impensable, de acciones unilaterales. En particular, la hipótesis de una operación dirigida a la detención de objetivos prioritarios (como podría ser el caso de Rocha), deja de ser un ejercicio teórico cuando el framing dominante en EU comienza a justificar la idea de que el Estado mexicano no está actuando con suficiente contundencia.

Tercero, el impacto económico y financiero. La percepción de riesgo país no se define únicamente por indicadores macroeconómicos, sino también por factores de gobernanza y seguridad. La narrativa de “Estado infiltrado” o “protector de criminales” tiene consecuencias directas sobre inversión, financiamiento y confianza internacional.

Uno de los elementos más preocupantes es que el caso actual no parece ser aislado. Por el contrario, todo indica que podría tratarse de la primera fase de una serie de acciones.

Existen señales todavía dispersas, pero consistentes, que apuntan a que entidades como Baja California, Tamaulipas y Michoacán podrían entrar en el radar con mayor intensidad. El retiro de visa a la gobernadora de Baja California, por ejemplo, no es un hecho menor: en la lógica estadounidense, este tipo de medidas suelen preceder o acompañar investigaciones más profundas.

Si este patrón se confirma, estaríamos frente a un fenómeno de escalamiento progresivo donde los casos se acumulan hasta construir una percepción sistémica de colusión o permisividad.

En este escenario, resulta particularmente relevante la aparente desconexión entre la narrativa mediática y la estrategia diplomática mexicana. La supuesta cercanía del nuevo canciller con la administración estadounidense que en teoría debería servir como amortiguador, no parece estar generando los resultados esperados.

Esto sugiere que el problema no es únicamente de interlocución, sino de confianza estructural. Cuando los temas de seguridad y justicia entran en juego, los canales diplomáticos tradicionales pierden peso frente a los aparatos judiciales y de inteligencia, que operan con lógica propia y menor margen de negociación política.

El punto central es claro: México está dejando de ser percibido como un socio complejo pero necesario, para comenzar a ser visto como un adversario riesgoso en materia de seguridad. Más aún, la narrativa emergente coloca a su gobierno bajo sospecha de vinculación o protección de posibles estructuras criminales.

Este cambio de estatus tiene implicaciones profundas. No solo redefine la relación bilateral, sino que abre la puerta a medidas legales, políticas e incluso operativas que antes eran difíciles de imaginar.

El margen de maniobra se reduce. Y el tiempo para corregir la trayectoria, también. Porque en política internacional, las percepciones no son accesorias: son el preludio de la acción.