Así es, este 24 de junio Mexicana de Aviación recibió su séptimo equipo, un Embraer 190-E2 con matrícula XA-MXG. Llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) aproximadamente a las 13 horas con 40 minutos, bajo un cielo plomizo que amenazaba con soltarse, pero que nos dio tregua a los medios que acudimos para conocer a fondo esta nueva aeronave.

Como sabrán, antes de operar vuelos en el país, este avión tiene que certificarse, y se estima que tardará aproximadamente un mes en conseguir su Certificado de Operador Aéreo (Air Operator Certificate, AOC, por sus siglas en inglés) que le otorgará la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Se debe acreditar, entre otras cosas, que la línea aérea cuenta con la infraestructura necesaria para operar, así como con el personal tanto de aire como de tierra, dejar constancia de que pueden darle mantenimiento a la aeronave, y que el personal aéreo puede operarla de forma segura, mientras la autoridad correspondiente corrobora que este a punto, la aeronave se suma a la flota ya existente, y operará el servicio de transporte de pasajeros, carga y correo, tal y como lo detalla la concesión otorgada.

Este certificado, además de venir avalado por la AFAC, sigue de forma rigurosa los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Lo que incluye, entre varios puntos vuelos de prueba, antes de poner en servicio la aeronave en cuestión.

La nueva Mexicana se toma muy en serio su crecimiento. El director general de la aerolínea, el general Leobardo Ávila, dirigió unas palabras durante la llegada del nuevo equipo, y destacó que el legado de Mexicana va ligado a la historia aeronáutica de México, pero que también son conscientes de que esta es una nueva etapa, que se construye gracias a la visión y al trabajo de todos los que colaboran.

Una realidad es que Mexicana sigue creciendo, tanto en rutas como en flota, y mencionó que ya se va a cumplir un año desde que se renovó por completo la flota de aviones, operando exclusivamente con equipos Embraer. Lo cual permite una mucho mejor gestión de la aerolínea hasta conseguir ahorros importantes dentro de la operación.

Debo insistir en que estos nuevos aviones son una maravilla, pues generan un importante ahorro -entre un 20% a un 25%- en consumo de turbosina, y son mucho menos ruidosos, lo que contribuye a generar mucho menos contaminación auditiva; son ideales para la forma en que actualmente vuela Mexicana, en un modelo de bajo costo regional.

Ofrece un inigualable servicio a bordo, que han denominado “a la Mexicana”, y esperan concluir el año 2026 transportando a 600 mil pasajeros, y entre otras de sus metas, esta la de acercar la amplia gama de productos que ofrecen para que la gente conozca a la aerolínea, y al volar con ellos, formen parte de la gran historia que tiene.

Entre los productos que ofrece están su programa de lealtad y una tarjeta de crédito que permite ir acumulando puntos gracias a su asociación con Banca Mifel. También el programa de Viaje Todo Pagado (VTP), que por cierto se está convirtiendo en todo un éxito en el nuevo destino de Acapulco, pues permite que la gente se de “una escapadita” y pueda viajar a este destino de playa.

Ya han instaurado de forma permanente su campaña “Los martes de primera”, que tiene excelentes ofertas para que la gente aproveche, y viaje saliendo desde su base, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Existen comentarios de gente que conozco, que han volado por la nueva Mexicana, y todos -sin excepción alguna- han bajado encantados. Su configuración de 2 asientos y un solo pasillo, la vuelve muy cómoda al no contar con el asiento “de en medio”, que todo mundo pelusea.

A partir del próximo mes de julio se espera la llegada de otros cinco aviones, que poco a poco se irán integrando. Se calcula que el último llegue para el mes de noviembre, y que a lo largo de todo el 2027 lleguen 8 aviones más.

Con ello, Mexicana se estaría consolidando como una excelente opción para viajar dentro del país; hoy se encuentra en el cuarto lugar en transporte de pasajeros a nivel nacional y todavía no cumple tres años. Esto nos dice que, paso a paso y de manera firme, Mexicana busca hacerse un lugar dentro del mercado aéreo, porque la realidad es que faltan más opciones de líneas aéreas.

Qué mejor que el Estado -a través de esta aerolínea- haya rescatado el nombre de una gran empresa como lo fue Compañía Mexicana de Aviación. Me parece excelente que esa historia y legado no se pierdan, y aunque son una aerolínea totalmente nueva, la calidad y calidez de la antigua perduran.

Durante la presentación, pude formular una pregunta al general Leobardo Ávila: si van a incorporar a la flota el servicio de WiFi, y la respuesta es que lo están analizando, pues los equipos adquiridos ya cuentan con la “concha” en la parte de arriba del fuselaje, donde se pone el equipo que provee el internet satelital.

También informó que se sigue colaborando con la Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos (TSA), la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) y con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, todas las abreviaciones por sus siglas en inglés) para tratar lo referente a abrir rutas en el vecino país.

Sin embargo, dijo, no es el único destino extranjero que se tiene contemplado, sino que se siguen trabajando opciones hacia Canadá y Centroamérica. Y recomendó seguir las redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto en TikTok, para saber de las promociones y descuentos para viajar con ellos.

Si tienen la oportunidad de usar Mexicana, de verdad aprovechen, más ahora que está super cómodo llegar a la terminal del AIFA gracias al tren, que es una maravilla, y puedo decirlo así, con los pelos de la burra en la mano, el personal está altísimamente calificado.