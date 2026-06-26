La tarde del jueves 25 de junio, una aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en playas de Campeche debido a que de acuerdo con los reportes, sufrió una falla mecánica.

La información que se ha emitido en torno a los hechos establece que el incidente fue protagonizado por un avión bimotor Cessna con matrícula N35VC procedente de Culiacán, Sinaloa.

Debido al aterrizaje de emergencia que se ejecutó en las playas de Campeche, servicios de emergencia descartaron se movilizaron y determinaron que ninguna de las personas resultó lesionada.

Avión bimotor procedente de Culiacán aterrizó de emergencia en playas de Campeche

Debido a una falla mecánica de la que no se han agregado mayores detalles, una aeronave que partió de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, tuvo que aterrizar de emergencia en playas de Campeche.

En torno al incidente, se indica que el piloto del avión bimotor, tuvo que maniobrar para concretar el descenso de emergencia en inmediaciones de la playa Norte en Ciudad del Carmen.

Asimismo, se indica que la aeronave partió durante la mañana desde un punto en Culiacán y horas más tarde realizó una escala en la Ciudad de México (CDMX) para luego continuar con su ruta.

Aeronave aterriza de emergencia (Especial)

Al respecto, la información que trasciende establece que el plan era arribar al aeropuerto de Ciudad del Carmen, pero por la presunta falla mecánica, la aeronave tuvo que adelantar su aterriazaje.

Versiones preliminares sobre el incidente indican que durante el traslado, el vehículo aéreo sufrió una pérdida de aceite que ponía en riesgo el vuelo y por la que se tuvo realizar el descenso anticipado.

Aterrizaje de emergencia no dejó lesionados

En los informes que se han difundido con respecto al aterrizaje de emergencia que ejecutó una aeronave en playas de Campeche, se refiere que en el avión bimotor viajaban 7 personas.

En específico, los datos establecen que además de los 2 pilotos, viajaban 5 pasajeros, un par de mujeres y 3 hombres de quienes no se ha dado a conocer su identidad.

Luego del aterrizaje en playa Norte, hasta el sitio arribó personal de Cruz Roja y Protección Civil, quienes valoraron a las 7 personas y determinaron que ninguno presentaba lesiones.