El movimiento es inherente al ser humano. Es imposible que se quede estático y en un solo lugar, la necesidad de viajar ya sea por negocios o por placer, hacen que nos desplacemos, y eso se refleja en el hecho de que las terminales aéreas de nuestro país se hayan sumado a la fiesta mundialista.

Varias amistades han estado utilizando los aeropuertos del país, y gracias a ellas he podido descubrir cómo se vive la fiebre del futbol en estas terminales aéreas. Sobre todo, en las que están dentro de las tres sedes mundialistas.

Ese es el caso de los aeropuertos de Monterrey, de Guadalajara, el de la Ciudad de México, así como el Felipe Ángeles. En estas cuatro terminales aéreas la fiebre por el deporte del balompié se deja sentir, y se vuelve una fiesta total.

Por ejemplo, el Aeropuerto de Guadalajara subió un reel a sus redes sociales donde invita y dice: “Guadalajara abre sus puertas al mundo. Y en el #AeropuertoDeGuadalajara, queremos que cada visitante se sienta recibido como en casa. Desde cada área de la terminal, nuestro equipo forma parte de esta bienvenida con atención, calidez y orgullo tapatío. La emoción no solo se vive en el estadio; también se siente desde la llegada”.

Y no solo eso, ha realizado diversas dinámicas, desde celebrar el Día del Padre, invitando a los pasajeros a escribir en una mampara un mensaje para sus papás, así como hacer pruebas de memoria a los pasajeros para contestar preguntas sobre el futbol y además llevar una dinámica de ser “comentaristas de un partido” por un día.

Esto ha generado alta participación de los usuarios, quienes se relajan con este tipo de experiencias, provocando alegría, y lo más importante, pasando un buen tiempo mientras esperan la salida del vuelo, o la llegada del ser querido que viene de viaje.

Para el Aeropuerto de Guadalajara, a cargo de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), esto es gracias al gran equipo con el que cuentan; esos trabajadores que no son totalmente visibles al público, pero que hacen posible la operación segura de los vuelos, y como ellos mismos mencionan “Antes de llegar al estadio, la emoción también se juega en nuestra terminal”.

Lo mismo pasa en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y además realizan con los pasajeros dinámicas en torno al futbol, tanto en las salas de última espera como en la parte de la comida rápida de la T2, y en la parte del pasillo ambulatorio de la T1.

En ambas terminales cuentan con espacios para disfrutar de los partidos de fútbol como “en casa”, y han promovido presentaciones de música con mariachis y bailes de nuestro país, ejecutados por distintos grupos de danza folklórica, con la intención de que los visitantes “conozcan” un pedacito de nuestro país.

De igual forma, usando sus redes sociales, el AICM nos muestra -a través de reels- cómo se vive la fiesta mundialista: “Así se vive la fiesta del fútbol en las Terminales del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México, donde aficionados de todo el Mundo se emocionan con cada jugada. #GrupoAeroportuarioMarina #AeropuertosMarina #ArptoBJ”.

Y por supuesto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no se puede quedar atrás, y además de realizar distintas dinámicas con los pasajeros, también puedes ver y disfrutar de los partidos de futbol:

“Disfruta los partidos de #México y acompaña a la Selección en nuestras pantallas ubicadas en:

Piedra del Sol.

Frente a Puerta 2 de Llegadas.

Salas de Última Espera 101-105.

Vive cada gol, cada celebración y cada momento junto a otros aficionados.

¡Te esperamos para alentar a México y vivir la #ExperienciaAIFA, donde la pasión del fútbol comienza!

#AIFAMundialista #AeropuertoInternacionalFelipeÁngeles #AIFA”.

Como pueden ver, las terminales aéreas de nuestro país se han sumado a la fiebre mundialista por seguir esta justa deportiva de verano, que se lleva a cabo cada cuatro años.

Así que ya no importa que tengas que hacer un viaje; hoy más que nunca puedes -desde el aeropuerto- comenzar a vivir la experiencia, y relajarte jugando en alguna de las dinámicas que ofrecen los aeropuertos, pasando un rato agradable mientras se espera la salida del vuelo, o esperas la llegada de algún familiar, disfrutando sin perderse los partidos.

Es una enorme oportunidad para demostrar lo buenos anfitriones que somos como país, que recibe a los visitantes con una calidez y calidad inigualable; como muchos extranjeros los mencionan “los mexicanos traen la hospitalidad en el ADN”.

Por eso decir “mi casa es tu casa” no es una simple frase que se suelta solo “por quedar bien” con quienes nos visitan, más bien es una máxima que resume nuestra propia cosmovisión, pues en los hechos somos proclives a -literalmente- abrir las puertas de nuestra casa a los visitantes que llegan a disfrutar y conocer de nuestro país.

Nos encanta hablar las maravillas con las que contamos, desde la amplia biodiversidad, el enorme crisol cultural, nuestra amplísima gastronomía y, sobre todo, lo buenos anfitriones que somos.

Los aeropuertos, que son las puertas de entrada de los extranjeros a México, se han puesto las pilas, y están buscando que la experiencia mundialista se pueda vivir desde las terminales aéreas.

Y ¿les cuento un secreto? Nuestros aeropuertos ya pueden ir colgándose la medalla de ser excelentes anfitriones, cada uno con su propia personalidad, pues están dejando maravillados a quienes nos visitan.