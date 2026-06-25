El 1° de julio se celebra el “Canada Day” y qué mejor que hacer un viaje al país de la hoja de maple con Air Canada , justo en ese día sumamente significativo para los canadienses.

Canadá se viste de fiesta al conmemorar su creación como país autónomo desde 1867. Esto es, a mediados del siglo XIX, en una era pre revolución industrial, respetando desde entonces sus bellezas naturales e integrando a toda su sociedad, actualmente compuesta por una variada multiculturalidad, que enriquece al país.

Tengo la fortuna de conocer muchas de sus ciudades, no solo por mi trabajo, sino que incluso he ido solo de vacaciones a algunas de ellas, porque Canadá tiene “otro ambiente”.

Ahora, durante las celebraciones que se llevarán a cabo, destacarán las de Ottawa, su capital. Y es de mencionarse que durante dicha jornada la gran mayoría de los museos abrirán sus puertas al público, y de forma gratuita.

Cuentan con una gran variedad de museos muy interesantes, que son una parada obligada para cualquier viajero. No solo eso, el 1° de julio a medio día se tiene previsto que en el Parque LeBreton Falta y la Colina del Parlamento reciban a cientos de miles de asistentes, que presenciarán las diversas ceremonias cívicas que se llevarán a cabo.

Aprovecharán para presentar a los atletas olímpicos y paralímpicos que acudirán a los juegos olímpicos y paralímpicos de Los Ángeles 2028. Además, se contará con el espectáculo aéreo de los “Snowbirds”, un equipo acrobático compuesto por las Fuerzas Armadas Canadienses; habrá también un concierto al aire libre, y lo mejor, degustaciones gastronómicas ¿ya les conté que el mejor hot-dog de mi vida me lo zampé en Toronto?

Y si lo tuyo es conocer grandes lugares, Toronto es una ciudad impresionante, que lo tiene todo, diversión, comida y cultura; de entrada, esta ciudad nos recibe con numerosos festivales. Desde el Gran Picnic en Woodbine Park, pasando por el Edificio Parlamentario de Queen’s Park “la historia forma parte de la fiesta”, donde la celebración rememorará la historia del país, así como el Harbourfront Centre que reunirá entretenimiento y música para todos, chicos y grandes, o el Ashbridges Bay el escenario ideal para disfrutar de un show de fuegos artificiales.

Puedes disfrutar de la parte francesa, escuchando de fondo a su “hija predilecta” Celine Dion, y definitivamente Montreal es tu destino. El 1° de julio se vive en “El Puerto Viejo”, el cual además de las actividades gratuitas tendrán los emblemáticos “21 cañonazos”, durante la ceremonia de juramento a los nuevos ciudadanos canadienses.

A eso hay que sumarle que también habrá espectáculos musicales, espacios para que los más pequeños del hogar se diviertan, y lo más esperado por todos: el reparto de “mini cupcakes” a todos los presentes como forma de agradecimiento. Esta ciudad de la provincia de Quebec tiene un “je nais quoi” que enamora.

Ahora, si buscas algo más “cosmopolita” no lo dudes, y Vancouver te está esperando para que la descubras. Y es que es completamente distinta en inverno que en verano. Yo he estado en ambas temporadas, y en verano es sin duda espectacular, pues goza de unas bellezas naturales que te quitan el aliento.

Existe el evento “Canada Together”, organizado por las naciones originarias Tsleil-Waututh, Musqueam y Squamish, con la finalidad de que la gente participe dentro de sus ceremonias.

Una de sus actividades -y me parece la mar de bonita- es “Tejiendo el tejido de una nación”, que busca honrar la diversidad de Canadá, así como promover la convivencia, el intercambio cultural y el aprendizaje que deja el interactuar con otras culturas.

También se contará con exposiciones y actividades para toda la familia, además de una gran variedad de espectáculos en todo Vancouver. Si van, por favor no se pierdan el acuario, ¡es una joya!

¿Son melómanos? Del 25 de junio al 4 de julio se lleva a cabo el Festival Internacional de Jazz de Montreal, que tiene como platillo principal el estreno mundial de grabaciones inéditas de John Coltrane. Como cada año, esta cuadragésima sexta edición tiene un cartel ¡impresionante!

Ahora lo mejor, si adquieren sus boletos para viajar por Air Canada, de 23 de junio al 2 de julio tendrán un 20% de descuento. Y los viajes podrán ser programados abarcando desde el 24 de junio de este año hasta el 28 de febrero del próximo. De verdad, es una gran oportunidad para planear una escapada a la tierra de los alces y la miel de maple.

Con esta super promoción saliendo de la Ciudad de México a cualquier destino en Canadá, también podrán obtener descuentos si van a Estados Unidos, Europa o Asia. Y de verdad que el servicio es más que excelente. La última vez que mi hija mayor viajó a Australia hizo escala en Vancouver, y su viaje de ida y regreso fue por Air Canada.

Yo personalmente les aconsejo que no dejen pasar esta oportunidad y conozcan a la otra sede mundialista; pero si son de los que el fútbol no les interesa mucho, es una excelente oportunidad para pasar el verano en cualquiera de sus ciudades y maravillarse con todo lo que tiene que ofrecer.