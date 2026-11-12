No voy a discutir si los altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, por motivos de seguridad, justifican no usar aviones comerciales. Francamente, lo ignoro. El vecino del norte es un país muy poderoso que se pelea con todo el mundo. No gana sus guerras, pero a su gobierno le encantan. Su sociedad paga por ello costos elevadísimos, económicos y humanos. Ni hablar.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, es un personaje muy importante, ni duda cabe. Por tal motivo usa los aviones del gobierno de su nación para ir a ver jugar futbol americano a su hijo Anthony, corredor de los Gators de la Universidad de Florida.

Según una investigación de The Washington Post, el secretario de Estado ha volado a Gainesville en aeronaves del gobierno estadounidense al menos 23 veces desde que forma parte del gabinete del presidente Donald Trump. El Departamento de Estado clasificó 15 de esos viajes como exclusivamente personales. Los vuelos han costado a los contribuyentes más de 1.2 millones de dólares.

La ley le obliga a reembolsar solo el equivalente a un boleto de clase turista. El Post estimó que un boleto redondo comercial entre Washington y Gainesville en días de partido costaba en promedio 820 dólares, una miseria frente a lo que cuesta mover un jet militar.

Hay una ironía. En 2023, siendo senador, Marco Rubio exigió investigar los vuelos oficiales de Pete Buttigieg, entonces secretario de Transporte. Una auditoría encontró que Buttigieg cumplió las reglas, con gastos de viaje por 59 mil dólares: más o menos la veinteava parte de lo que ha gastado el secretario Rubio.

Quiero recordar lo que le pasó a Angela Merkel en 2018. Iba a la cumbre del G20 en Buenos Aires en el Airbus “Konrad Adenauer” de la Fuerza Aérea alemana. El avión sufrió una falla técnica, por lo que la canciller voló a Madrid en un avión más pequeño del gobierno y en la capital española tomó un vuelo regular de Iberia a Buenos Aires. En clase ejecutiva, por cierto. Pero era un vuelo comercial, rodeada de gente común y corriente. Merkel comió yogurt, leyó un libro, durmió un poco y jugó con el celular.

¿Importancia de la alemana y el estadounidense? A Rubio le deseo un gran futuro. Si un día llega a la presidencia de Estados Unidos, tendrá una importancia relativa equivalente a la que tuvo Merkel durante los años en que fue una de las gobernantes más importantes del mundo. Pero por ahora no hay comparación. Merkel es una figura de primerísimo nivel en la historia reciente de la geopolítica, y Rubio apenas empieza. Merkel ya era una leyenda cuando no tuvo ningún problema en volar en aerolínea comercial.

Cuando la Cuarta Transformación llegó al poder en México, Andrés Manuel López Obrador dijo que volaría en aviones comerciales. Puso a la venta el famoso avión presidencial, el que “no tenía ni Obama”, que Felipe Calderón compró carísimo y que solo usó Enrique Peña Nieto. ¿Necesitaba México un avión tan grande para el presidente? Claro que no. Calderón lo adquirió por acomplejado. Dicen fuentes del PAN que el jefe de Genaro García Luna quiso compensar de esa manera la miniaturez de su minima minimorum personalidad política.

Varios funcionarios de Enrique Peña Nieto, como José Antonio Meade, me dijeron que eran poses y demagogia de Andrés Manuel eso de que no usaría el avión presidencial y viajaría en aerolíneas comerciales. Según ellos, terminaría usando el avión adquirido por Calderón. Se equivocaron.

Es verdad que al final de su sexenio Andrés Manuel usó más los aviones del Ejército, por logística o por cansancio. Pero fue a Washington en vuelo comercial y no le pasó absolutamente nada.

Claudia Sheinbaum ha sido mucho más austera. Al G20 de Río de Janeiro llegó en un vuelo comercial de Copa Airlines, en clase turista, con escala en Panamá. A Canadá, para la cumbre del G7, voló en turista hasta Calgary. A Barcelona, a la cumbre en defensa de la democracia, viajó en cabina turista con escala en Madrid, y regresó igual.

Ahora la presidenta mexicana irá a China . Viajará del 15 al 20 de noviembre para participar en la cumbre de líderes de APEC, y ha dicho: “me quiero ir en avión comercial”. Hay dos aerolíneas chinas que vuelan de la Ciudad de México a China con escala en Tijuana: Hainan, a Pekín, y China Southern, a Shenzhen, sede de la cumbre. En Tijuana el avión solo carga combustible; los pasajeros no se bajan. No sé si la presidenta irá en turista o si, excepcionalmente, en clase ejecutiva. No tengo información. Me atrevo a pensar que lo hará en la cabina de turista. Como lo hace mucha gente que no puede pagar lujos.

Me dicen que es cansadísimo volar hasta China en clase turista. Pues sí, debe serlo. Pero muchas personas así viajan. Y, por cierto, muchísimos más hombres y mujeres viajan en camión durante más horas que las de un vuelo de México a China, y nadie desfallece por ello.

En autobús, de la Ciudad de México a Tijuana, son alrededor de 41 horas y media. En el vuelo de China Southern de la Ciudad de México a Shenzhen, con la escala en Tijuana incluida, son unas 21 horas.

La presidenta Sheinbaum es la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de uno de los países más grandes y poblados del mundo, con un presupuesto público enorme, y solo en casos excepcionales ha usado un avión militar. Así ocurrió en el viaje a la final del Mundial en Nueva York: había comprado un vuelo comercial desde Cancún, pero la aerolínea lo canceló por las tormentas en la Gran Manzana y tuvo que viajar en una aeronave de la Defensa. A China irá en avión comercial y no le pasará nada: descansará, leerá y trabajará en el trayecto.

La comentocracia le busca tres pies al gato preguntándose el por qué de la popularidad de la presidenta. La explicación radica en esta clase de gestos, que demuestran que a ella no se le ha subido el cargo. Es una gobernante honesta y seria que en sus viajes elige no gozar de más comodidades que las de la gente común y corriente, a la que no le alcanza para la carísima clase ejecutiva de las aerolíneas.