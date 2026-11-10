Una militancia de brazos caídos

Si algo debe reconocérsele al PAN es su militancia: mujeres y hombres que mantienen sus principios, defienden un ideal y aspiran a un proyecto de gobierno democrático y eficaz. Sin embargo, esa militancia se ha ido diluyendo. Muchos de sus miembros han renunciado en todo el país para sumarse a otras fuerzas políticas; una parte importante de quienes permanecen se mantienen de “brazos caídos”, porque sus integrantes son prácticamente ignorados. Entre las renuncias y la indiferencia hacia quienes se quedan, se ha perdido el sentido de pertenencia.

Anaya y la escalera que lo llevó al poder

La llegada de Ricardo Anaya a la dirigencia nacional y la imposición de su grupo político marcaron un giro radical en la conducción del partido. Su ascenso estuvo marcado por la traición a quienes habían sido sus jefes, como el exgobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, y Gustavo Madero. No pocos priístas señalan, incluso, que Anaya fue uno de los personajes más favorecidos por el gobierno de Peña Nieto. Su capacidad de oratoria convenció a muchos, pero esos mismos priístas aseguran que, después de mantener una relación tan cercana con el mandatario, también lo traicionó. Verbo mata congruencia… o decencia.

Anaya pasó de ser un operador más entre los grupos del partido a ocupar espacios de decisión. Una vez ahí, hizo lo mismo que Morena: tiró la escalera democrática que le permitió llegar. Es cierto que, junto con Damián Zepeda, presume las numerosas gubernaturas ganadas durante su dirigencia. Lo que no dice es que esas victorias fueron producto de esfuerzos estrictamente locales y que muchos de sus protagonistas hoy son aliados del régimen.

Junto con Anaya, llegaron a la cima partidista Marko Cortés y Jorge Romero. Lejos de representar a la militancia panista, ambos han sido una caja de resonancia del obradorismo y han contribuido al deterioro sistemático del partido.

Morena se desgasta y el PAN se acomoda

Mientras Morena se descompone por dentro, entre la corrupción y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, hasta las encuestadoras más afines al oficialismo registran una tendencia a la baja en las preferencias por el partido gobernante. Aun así, el PAN mantiene una conducta servil frente al poder.

Un ejemplo aparece en una columna de Vanessa Romero Rocha, publicada en Reforma, que retrata al panismo actual. La autora explica cómo Enrique Vargas del Villar y su esposa, Romina Contreras, acumulan cuatro periodos consecutivos al frente del municipio de Huixquilucan, y cómo Vargas regresaría del Senado para sustituir de nuevo a su esposa en 2027. A la pareja se le ve más cerca de Morena, de Pedro Haces y de Delfina Gómez que del propio PAN. Por cierto, no es el único caso de nepotismo al interior del PAN.

El voto por hogar y el silencio de la dirigencia

En 2024 otro personaje, Javier Albarrán, compitió bajo las siglas de MC por la alcaldía de Toluca. Renunció a la candidatura tras acusar abandono por parte de la dirigencia de su partido y se sumó a la coalición opositora PRI-PAN-PRD. Después del proceso electoral, formalizó su ingreso al PAN, donde se ha desempeñado principalmente como líder juvenil y coordinador de agrupaciones ciudadanas en municipios mexiquenses, como Metepec.

Albarrán cobró notoriedad al actuar como una especie de caballo de Troya que alimentó la narrativa oficialista sobre el conservadurismo de la ultraderecha. En julio de 2026, sostuvo en sus canales digitales que el sistema electoral actual es “demasiado individualista” y susceptible a la compra de votos. Como alternativa, sugirió un esquema colectivista en el que un solo representante emitiera un voto consensuado en nombre de todo el núcleo familiar, una propuesta similar a la corriente conservadora estadounidense conocida como household voting.

El planteamiento llegó incluso a la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, quien lo calificó de absurdo, antidemocrático, regresivo y porfirista. Mientras tanto, el dirigente nacional del PAN guardó silencio.

A esa polémica se sumaron las declaraciones de Natalia Torres, abogada priísta profesora de derecho constitucional de la Universidad Panamericana e influencer. Torres ha estado en el centro del debate por sus vínculos operativos y laborales con legisladores del PAN, en particular con el senador Agustín Dorantes, con quien colabora en el Senado.

Sus posturas se viralizaron tras su participación en el podcast Leo y Nacho, donde defendió propuestas consideradas de ultraderecha, como condicionar el derecho al voto a un examen básico de conocimientos sobre el Estado e impulsar alternativas similares al “voto por hogar”.

También en este caso, la dirigencia nacional del PAN dejó correr la polémica sin aclarar que esas propuestas no representan las posiciones del partido. Ese silencio deja el terreno libre para que el oficialismo desacredite al panismo.

Fox reabre el debate de 2006 y el PAN apenas responde

El caso del expresidente Vicente Fox también exhibe el silencio de la dirigencia panista. Fox salió a hacerle el trabajo sucio a Morena y a la presidenta al validar las declaraciones de Sheinbaum sobre un supuesto fraude electoral en 2006, que no existió. La respuesta pública de los voceros del PAN fue, por decir lo menos, timorata. Había datos técnicos, políticos y duros de sobra para construir una argumentación eficaz, pero no supieron articularla.

Chihuahua, de la oportunidad a la fractura

El caso de Chihuahua es representativo. La crisis derivada del enfrentamiento con el oficialismo ofreció una gran oportunidad política, pero esta se desmoronó en cuestión de días por un pésimo manejo político y de comunicación. La responsabilidad recae tanto en los gobernantes del estado como en la costosa asesoría de quienes sobreviven solo por la fama de tiempos pasados. La dirigencia nacional se subió a la ola del “todos somos Maru”, pero no supo qué decir cuando escaló el conflicto.

Hoy, la dirigencia nacional y los operadores locales apuestan por la coalición con el PRI. Sin embargo, la sólida base panista de militantes y votantes manifiesta su inconformidad ante lo que considera una traición a uno de los suyos. No hay quien encabece una operación política para cerrar esas heridas, que pueden costarle al PAN el triunfo incluso en la capital del estado.

Rupturas en los estados y una dirigencia ausente

El distanciamiento también se expresa de distintas formas: algunos cambian de filas; otros confrontan a sus compañeros y se acercan al oficialismo. Adalberto López Caballero, expresidente municipal de Hermosillo por el PAN, hoy milita en MC. Por su parte, Renán Barrera, expresidente municipal de Mérida, ha emprendido una dura campaña contra la actual alcaldesa Cecilia Patrón e incluso ya se reunió con el gobernador de Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, también expanista y hoy morenista.

El problema de fondo es la falta de visión de la dirigencia nacional. Frente a un gobierno empeñado en mantenerse en el poder al precio que sea, el PAN no puede permitirse una dirigencia que se vuelve prácticamente invisible cuando más se necesita su presencia. Una oposición que no se organiza para disputar el poder termina por facilitar que otros lo conserven.

X: @diaz_manuel