“La libertad de opinión es una farsa si no se garantiza proporcionar la información sobre los hechos y si los hechos mismos están en disputa”. Hannah Arendt

Hay que reconocerle a la presidenta la ocurrencia. La periodista Reyna Haydeé Ramírez puso en la mañanera un video de López Obrador elogiando a Guadalupe Taddei. Ahí estaba, vivito y coleando en la pantalla, hablando de una mujer honesta e íntegra... Sheinbaum dijo que entonces nadie sabía que Taddei iba a “traicionar al pueblo”. Lord Molécula intervino (interrumpió, más bien). Reyna le pidió que se callara y la dejara hablar. ¿Y qué hizo la presidenta con A? Lo que hacen los fogueados en mítines y asambleas: preguntó quién votaba por darle la palabra a otra persona. Qué cómodo. Si la pregunta incomoda, se pone a votación si la reportera puede terminar… Así las hazañas de la Transformación…

Se dice que Presidencia perdió la narrativa. Pues sí, eso el lunes. Pero para el martes volvió a abrir la conferencia, volvió a repartir la palabra y volvió a decidir cuándo había terminado el asunto. Nosotros tuvimos el video, el gusto de verla batallar con las palabras de su antecesor y, con suerte, un buen chiste para el desayuno. Ella conservó la facultad de dejarnos con la pregunta en la boca. Por eso a mí esa victoria me sabe a muy poco, la verdad.

¿Cómo llegamos a conformarnos con tan poco? En diciembre de 2018, López Obrador empezó a dar conferencias todas las mañanas. Se entiende el entusiasmo. Después de tantos presidentes que si acaso hablaban cuando les daba la gana, éste se sentaba todos los días frente a la prensa. Con el tiempo nos habituamos a algo más. Si queríamos saber de qué iba a hablar el país, poníamos la mañanera. Y si queríamos desmentir al presidente, también. Hasta para llevarle la contraria había que empezar por escucharlo. Patético, ahora que lo pienso.

Luego, para mayor desgracia, en 2021 llegó el “Quién es quién en las mentiras”. ¡Qué generosidad la del gobierno! Además de hacer las cosas mal, se ofrecía a calificarnos la crónica. En 2025 desapareció el INAI. Si una dependencia del Ejecutivo federal le niega hoy un documento, su recurso lo revisa un órgano adscrito a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Bien bonito… Primero se reservaron una sección para decirnos en qué nos equivocábamos. Luego se quitaron de encima al árbitro autónomo que podía ordenarles abrir el cajón.

Guillermo O’Donnell llamaba “rendición de cuentas horizontal” a la facultad de unas instituciones públicas para investigar, vigilar y, en su caso, sancionar a otras. El nombre es feo; el servicio que presta, precioso. Usted pide el contrato, el gobierno se hace el sordo y hay alguien con facultades para obligarlo a entregarlo. A Reyna le podemos pedir toda la entereza del mundo. Y la mujer hace preguntas. ¿A quién le toca hacer que las contesten?

Y ahí es donde nos atoran. El reportero tiene que insistir, el medio tiene que sostener la investigación, la crónica y la crítica, y la autoridad competente tiene que abrir el expediente. Al funcionario le basta con que uno de los tres se canse (y vaya que se cansan y nos cansamos). Como además su partido tiene mayoría —haiga sido como haiga sido— en la Cámara, hay que esperar a que a los diputados les entre la curiosidad por las cuentas de los suyos. Y curiosos sí resultaron, pero del sexenio ajeno.

Por eso y solo por eso el martes le tocó a Elizabeth García Vilchis leer el currículum de Maite Azuela. Que si había trabajado con Fox. Que si había trabajado con Peña. Todo muy edificante. Azuela integró el Comité Técnico de Evaluación del INE en 2023 y había hablado de lo que vio ahí. ¿Qué parte de su testimonio desmintió la lista de sus empleos? Obvio, ninguno. Reyna quiso replicar. Sheinbaum ya no le dio la palabra. Se ve que hasta ahí llegaba el interés por conocer la otra versión. La versión verdadera.

Por si algún alma de Palacio desea verificarlo, el elogio de López Obrador a Taddei está en su propia versión estenográfica. Y en el Diario de los Debates consta que salió por insaculación de una quinteta. Pueden discutir su cercanía con Morena y buscar hasta el último registro de afiliación. Adelante. Yo les agradecería que en la misma búsqueda se acordaran de los contratos solicitados por los críticos. ¿Quién los firmó, con qué justificación y quién cobró? Hasta una credencial de Morena con foto y firma serviría de bien poco para responder esas otras tres preguntas.

En San Lázaro sí hubo diligencia, en cambio. Antonio López Cruz documentó en El Universal que a los 254 diputados de Morena les enviaron instrucciones para llevar la discusión del INE hacia las administraciones anteriores. Al corte, 130 habían hecho alrededor de 400 publicaciones. Más de 3.14 millones de vistas. Querían nueve millones. Su vocero, Arturo Ávila, le explicó a Azucena Uresti que esas “líneas argumentativas” se generan de manera rutinaria. Ah, bueno. Si es de rutina (pagada con nuestros impuestos), ¡qué alivio!…

Margaret E. Roberts, Gary King y Jennifer Pan estudiaron en China una estrategia que consistía en desplazar la atención sin tener que persuadir al crítico. Aquí en México y con Morena cada diputado publica con su nombre y hasta sabemos cuántas vistas se propusieron conseguir. Por eso me hace gracia que se discuta si la campaña logró convencer a alguien. Con que nos pasemos la semana peleando por quién apadrinó a Taddei, ¿cuánto tiempo nos queda para averiguar quién hizo negocio durante su gestión y de cuántos miles de millones estamos hablando?

La Auditoría Superior de la Federación ya informó que recibió documentos y testimonios sobre contrataciones electorales de varios años. Que siga el dinero hasta donde llegue. Ariadna Montiel propone una comisión para investigar la elección de 2006. Sea. A ver si a los mismos diputados que encontraron tiempo para publicar hasta tres veces al día les queda un rato para pedirle a la Auditoría un informe sobre los cuestionados contratos que tanto los tienen hablando. Para la campaña hubo fecha de arranque y corte de caja. Ahora quisiera ver el calendario de las explicaciones. Sí, ya sé. Verónica: espera sentada.

Ayer escribí sobre Los años heridos. Más de 84 millones de pesos en contrataciones sin licitación, según Proceso. Jesús Ramírez Cuevas figura como asesor general de la serie y la revista dice que le dejó cinco preguntas sin contestar. Hoy vuelvo a insistir en ellas...

Y sí, me encabrona lo bien que les funciona nuestra impaciencia. Uno se harta de preguntar. Ellos, por lo visto, pueden esperar. Lo cínico —hipócrita, autoritario y muy corrupto, muy— es que mañana estarán otra vez ante el micrófono, muy dispuestos a explicarnos cómo es que supuestamente la oposición manipula la información…

Todos somos Reyna Haydeé, decimos. A ver si mañana también. Cuando ya nos hayamos reído del video, cuando haya otro escándalo y cuando volver a preguntar por la misma factura nos haga quedar como necios. ¿Quién autorizó el gasto? ¿Dónde está el expediente? ¿Cuándo lo van a entregar? Y si en Palacio quieren votar para que pasemos a otro asunto, yo me quedo con la mano abajo.

Giro de la Perinola

(1) A Potemkin, que sepamos, nunca le tocó llevar la porra en vuelo comercial. Latinus identificó entre quienes coreaban “¡Presidenta!" rumbo a Chiapas a personas que volvieron a aparecer en tierra, incluido un exalcalde morenista.

(2) Sheinbaum tenía 68.2 por ciento de aprobación en la última medición de MetricsMx. Con esos números podía haberse subido al avión y ya. Con eso bastaba. Pero alguien en su entorno vio aquella escena y pensó que valía la pena presumirla. Flaco favor.

(3) La próxima vez que una señora se acerque a abrazar a la doctora Sheinbaum porque le dio la gana, habrá quien rebobine el video para ver si también venía en el avión este del que hoy hablamos. Y la señora, que a lo mejor sí la quiere de verdad, ¿qué culpa tiene?