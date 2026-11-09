Preguntas como cruentos fregadazos las que Andrés Manuel López Beltrán ha dirigido a Ricardo Salinas Pliego . El dueño de Elektra y TV Azteca se ganó la golpiza que lo dejó al mítico caballo blanco de José Alfredo Jiménez: sangrando.

Ocurrió en el último de dos videos del hijo de AMLO. En el primero, el menos noticioso —por lo tanto, no lo comentaré—, AMLOB se defendió de acusaciones que el empresario le hizo.

Los fuertes madrazos pondrán de malas al Tío Richie, el empresario al que más pesadillas le genera la 4T, sobre todo porque se le obligó a pagar impuestos.

Miles de millones de pesos debía al Estado mexicano. Al ritmo de El bodeguero, chachachá clásico de la Orquesta Aragón, la presidenta Claudia Sheinbaum le dijo “toma chocolate, paga lo que debes” , y no tuvo más remedio que pagar. Ahora anda de opositor, pero no encuentra partido que lo acoja. Los desprestigiados PAN, PRI y MC le sacan la vuelta para no sumar más descrédito.

Enseguida las preguntas , tal como las planteó López Beltrán. Sin tomar partido, con objetividad digo que el hijo de AMLO tuvo que haberlas redactado con buena asesoría porque están muy bien documentadas, lo que las convierte en noqueadoras si no reciben respuestas serias:

Relación con Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna

¿Cuál fue su relación personal y laboral con Luis Cárdenas Palomino, excolaborador de Genaro García Luna? ¿Es cierto que fue director de Adamantium, empresa de su propiedad dedicada a la seguridad privada? ¿Sabía usted que el director de su empresa estaba vinculado con dichos delitos? ¿No sospechó? ¿Dichos contratos ejecutados por una persona acusada en Estados Unidos por narcotráfico pudieron usarse para facilitar actividades delincuenciales? Siendo jefe de Cárdenas Palomino, quien actualmente se encuentra en prisión, y habiendo utilizado su empresa para acceder a áreas sensibles de la seguridad nacional, ¿no resulta lógico relacionarlo a usted con las acusaciones que también se hacen contra Cárdenas Palomino? ¿Le parece moralmente correcto contratar a un exfuncionario público para ganar contratos en las áreas que dicho funcionario coordinaba desde el gobierno? ¿A cuánto ascendieron dichos contratos? Si el segundo a bordo de Genaro García Luna trabajó con usted, ¿cuál es o fue su relación con Genaro García Luna?

Privatización de Imevisión y relación con Raúl Salinas de Gortari

¿Quién puso el precio de venta de Imevisión, la empresa del Estado que le vendieron y que después convertiría en TV Azteca? ¿Es cierto que la empresa valía por lo menos 10 veces más que el valor en que usted la adquirió? ¿Dicho préstamo no debió de ser investigado por configurar delitos como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aun siendo legal? ¿No le pareció inmoral recibir dinero del hermano del presidente en turno, que le estaba vendiendo una empresa del Estado?

Toma de Canal 40 y relación con Marcial Maciel

¿Usted ordenó o autorizó la toma armada de las instalaciones de transmisión de Canal 40 en diciembre de 2002? ¿Considera legítimo o legal el uso de la fuerza para resolver un litigio o disputa comercial? ¿Es cierto que también fue socio del padre Marcial Maciel, acusado de abuso sexual de menores, quien junto con la Congregación de los Legionarios de Cristo, en varias versiones periodísticas se señala que eran los dueños del 12% de las acciones de Televisión Azteca?

Archivos de Jeffrey Epstein

Dado que su nombre aparece al menos 77 veces en los llamados Epstein Files, ¿podría relatarnos cuántas veces lo vio? ¿De qué hablaron? ¿Por qué aceptó verlo?

Fertinal y Emilio Lozoya

¿Podría explicarnos cuál fue su participación en la compraventa de Fertinal? ¿Cuánto de los 635 millones de dólares que pagó Pemex por esa empresa en quiebra se fue a sus empresas Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca? ¿Cuál es o fue su relación con Emilio Lozoya Austin?

Fobaproa y Salinas y Rocha

¿Podría decirnos qué beneficios económicos obtuvo usted y su familia con el Fobaproa y el rescate de la empresa Salinas y Rocha? ¿Es cierto que al pueblo de México le costó el rescate 4 mil millones de pesos o 505 millones de dólares de esa época y usted compró esa empresa ya saneada por solo 77.7 millones de dólares de la época?

Acusación de fraude bursátil en Estados Unidos

¿Eso significa que aceptó haber cometido un fraude bursátil y que obtuvo ganancias de un fraude bursátil?

Deuda de TV Azteca y empresa TVA3

¿Podría confirmar la existencia de TVA3 y que esta posee dentro de sus activos la concesión de radiodifusión de la televisora? ¿Es cierto que, acompañada de dicha estrategia para no pagar su deuda con dichas personas, también solicitó un crédito de 240 millones de dólares en una diminuta institución bancaria llamada Alterbank, basada en la isla de Santa Lucía, en el Caribe? ¿Para qué usó ese crédito? ¿Podría decirme cómo se fondeó el banco para prestar 70 veces su capital? ¿Sabe de dónde salió el dinero? ¿Quién es el dueño de este banco o con quién negoció dicho crédito?

Inversiones en bitcoin

Usted ha declarado públicamente tener el 80% de su cartera de inversión personal en bitcoins. ¿Nos podría decir cuánto dinero tiene en bitcoin o cuántos bitcoins tiene?

Presunto espionaje con Black Cube

¿El espionaje es una práctica recurrente en su vida y actividad profesional? ¿Tiene contratadas o contrata regularmente empresas de espionaje para espiar a sus adversarios o competidores?

Relaciones con funcionarios estadounidenses

¿Ha solicitado usted el apoyo, ayuda o intervención de algún funcionario, servidor público o político estadounidense en sus problemas con el gobierno mexicano?

Relaciones comerciales con gobiernos de izquierda

¿Me podría decir entonces por qué sigue manteniendo contratos y relaciones comerciales y laborales con dichos gobiernos de izquierda? ¿No le parece incongruente de su parte atacar, pero al mismo tiempo cobrar y trabajar con dichos gobiernos?

Patrimonio personal y seguridad

¿Podría decirnos cuánto vale su yate? ¿Cuánto valen sus aviones? ¿Cuánto valen sus helicópteros? ¿Podría decirnos cuántos elementos de seguridad están a su servicio y de su familia? ¿Cuántas propiedades tiene para su uso personal? ¿Cuánto dinero tiene en sus cuentas personales?

Pago de impuestos al SAT

¿Podría decirnos por qué, si negó todo el tiempo deber impuestos, terminó aceptando el pago de 32 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria? ¿Nos puede decir cuánto lleva pagado? ¿Cuánto le falta por pagar?

Esquema de contratación y derechos laborales

¿Nos puede explicar el esquema que utiliza para contratar a sus empleados en sus empresas? ¿Nos puede explicar por qué muchos de ellos no están dados de alta en la empresa donde realmente laboran? ¿Nos puede decir por qué no gozan de todos sus derechos laborales? ¿Por qué parte de su salario se les paga de otra manera?

Relaciones con empresarios, políticos y medios de comunicación

¿Nos puede usted explicar su relación o la de su familia con Inés Gómez Mont? ¿Cuál es su relación con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga? ¿Su relación con Javier Negre es pública? ¿Nos podría decir en qué se basa su relación política, laboral y comercial con su socio Fernando Cerimedo? ¿Nos podría decir si en algún momento financió sus operaciones políticas en México o en el extranjero? ¿Nos podría decir cuál es su relación con el medio de derecha La Derecha Diario?

Crédito y tasas de interés de sus empresas

Sobre Elektra, ¿nos podría decir cuál es la tasa o el CAT más alto que cobra a sus clientes? ¿Me puede decir si se le hace justo que las personas más necesitadas del país tengan que pagar hasta el doble del precio de un producto por no poder pagarlo de contado?

Alianza con Western Union y envío de remesas

¿Nos podría decir cuánto cobra de comisión a quienes envían remesas o a quienes las reciben? ¿Nos podría decir cuánto recibe de comisiones interempresariales por dichas operaciones? ¿Nos podría decir cuánto gana en las operaciones cambiarias?

Festival de las Ideas y Andrés Roemer

¿Nos podría explicar cuál fue su relación personal, laboral o comercial con Andrés Roemer?

Pregunta final