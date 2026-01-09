Desde hace más de 10 años la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) ha decidido grabar un “video-clip”, de 5 minutos, para que el o la titular de la dependencia envíe un mensaje a docentes, directivos escolares y comunidad educativa. En un inicio, estos videos se producían y se colocaban en las redes sociales digitales antes de comenzar el ciclo escolar (para los talleres intensivos de formación continua) o como parte de las actividades sugeridas en las agendas de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) de educación básica, realizados el último viernes de cada mes.

Generalmente, estos videomensajes, que se realizan con voz e imagen de la o el titular de la dependencia educativa, contienen información oficial de carácter normativo y administrativo, no educativo ni pedagógico.

El boletín 9 de la SEP, del 7 de enero, 2026, da cuenta del contenido del más reciente videomensaje, subido a plataforma esta semana, donde a cuadro el secretario Mario Delgado Carrillo emite una pieza oratoria con motivo del año nuevo y la reanudación de labores escolares. En el mencionado boletín se señala que el ciclo escolar, 2025-2026, “retoma actividades con nuevo impulso para fortalecer la reflexión pedagógica y el trabajo colectivo”.

El taller intensivo para personal con funciones de dirección y el taller intensivo para personal docente (“Ser y hacer en comunidad de aprendizaje”), se realizan, en todo el país, del 7 al 9 de enero del año en curso en todas las escuelas y supervisiones de zonas escolares. Según la narrativa oficial, “ambos talleres promueven la problematización de la práctica educativa y la construcción colectiva del conocimiento; valoran las trayectorias profesionales; y reconocen que cada experiencia pedagógica es única.”

En el videomensaje de referencia (primero del 2026), Delgado Carrillo destacó el compromiso del magisterio con la formación integral de niñas, niños y adolescentes, y afirmó que el inicio de 2026 marca un momento de renovación y esperanza para la comunidad educativa nacional. Destacó también el compromiso del magisterio con la formación integral de niñas, niños y adolescentes, así como la vocación, sensibilidad y profesionalismo del personal educativo del país.

Explicó que, para la Nueva Escuela Mexicana (NEM), “construir comunidades de aprendizaje implica reconocer las fortalezas del colectivo, repensar los vínculos escolares y abrir el diálogo profesional, con decisiones pedagógicas tomadas desde la horizontalidad y la autonomía docente, orientadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje”; “…estos talleres promueven la problematización de la práctica educativa y la construcción colectiva del conocimiento; valoran las trayectorias profesionales y reconocen que cada experiencia pedagógica es única, con el objetivo de potenciar la voz, la inteligencia, la imaginación y la conciencia social del alumnado”.

“Asimismo, detalló que los talleres se concretan en dos recursos formativos: el primero, “Notas para el acompañamiento”, dirigido al personal directivo de las escuelas, que tiene la finalidad de analizar los contextos escolares y fortalecer la toma de decisiones; y el segundo, la “Carpeta para la reflexión”, como una herramienta flexible para documentar y resignificar el quehacer docente”.

En el video se incluye una cita textual de Paulo Freire: “Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los humanos se educan en comunicación a través del mundo”.

El titular de la SEP recalcó que la educación es el eje de la transformación nacional y anunció que en 2026 las y los los estudiantes de primarias públicas recibirán la beca universal “Rita Cetina” para apoyo de útiles y uniformes; “una acción histórica que garantiza el derecho a la educación y evita que la falta de recursos limite la asistencia escolar” (y “como un compromiso irreversible del gobierno”).

Finalmente, Delgado Carrillo “informó -según el boletín- que el programa de becas antes mencionado superará los 22 millones de beneficiarios, asegurando el acompañamiento del Estado mexicano durante toda la trayectoria educativa, desde primaria hasta educación superior, lo que refrenda el compromiso permanente del Gobierno de México con la educación pública”.

(Ver: https://www.gob.mx/sep/prensa/boletin-9-el-ciclo-escolar-retoma-actividades-con-nuevo-impulso-para-fortalecer-la-reflexion-pedagogica-y-el-trabajo-colectivo-secretario?idiom=es#)

Pregunté a una plataforma de I.A. (Grok) un comentario crítico acerca de las formas y los contenidos de este video mensaje de la SEP. En pocas palabras, me contestó:

Que “se trata de un monólogo motivacional dirigido a la comunidad educativa mexicana (directivos, docentes, supervisores y personal administrativo). El tono es positivo, inspirador y alineado con la agenda educativa progresista del gobierno mexicano actual…”

Desde una perspectiva analítica, -afirma Grok- el video cumple bien su función como instrumento de comunicación institucional: es claro, estructurado y motivador, ideal para un público docente que reinicia un ciclo escolar. La inclusión de la cita de Paulo Freire refuerza un enfoque pedagógico crítico y humanista, coherente con discursos oficiales que promueven la educación transformadora. Sin embargo, presenta varias limitaciones y aspectos criticables.

Carácter propagandístico: el mensaje se enmarca explícitamente en la narrativa del gobierno de Claudia Sheinbaum , en la cual se presentan programas como el “Rita Cetina” como logros irreversibles y universales, sin mencionar posibles desafíos reales (déficit presupuestario, bajo impacto de las becas en los procesos educativos y de aprendizaje, desigualdades regionales persistentes o críticas a la implementación de reformas educativas previas). Esto puede percibirse como una pieza de comunicación política más que como un análisis objetivo del sistema educativo.

Ausencia de autocrítica: habla de “reflexionar sobre nuestra práctica” y “mejorar procesos”, pero no aborda problemas estructurales graves en la educación mexicana (como bajos resultados en pruebas internacionales PISA, abandono o desafiliación escolar, violencia en escuelas o sobrecarga laboral docente). La reflexión parece orientada hacia la mejora interna sin cuestionar políticas macro.

Idealización excesiva: frases como “construyendo una escuela que pone en el centro a las niñas, niños y adolescentes” suenan “románticas”, pero contrastan con reportes recurrentes de infraestructura deficiente, falta de materiales y recursos didácticos, y condiciones precarias en muchas regiones rurales e indígenas.

Falta de pluralidad: no se menciona el rol de padres, sindicatos magisteriales (como la CNTE, que ha tenido fuertes críticas y conflictos con reformas educativas anteriores), ni visiones docentes alternativas. Todo se presenta como un consenso unificado a cargo de una dirección gubernamental incuestionada.

Finalmente, -resume Grok- es un video efectivo como herramienta de cohesión y motivación al inicio del año 2026, pero peca de optimismo selectivo y omisión de realidades complejas propias del sistema educativo mexicano. Funciona más como discurso oficial que como análisis profundo o invitación genuina a un debate crítico amplio en los planos de las políticas públicas educativas, o en lo pedagógico y didáctico.

Como colofón de este breve texto propongo dos preguntas, después de revisar los comentarios de un robot cognitivo: ¿por qué continúa esta práctica oficial de grabar y colocar en redes sociales digitales este tipo video-mensajes (sugeridos u obligatorios) con contenidos burocráticos (no académicos ni pedagógicos) para que los actores educativos los aborden en las sesiones colegiadas de formación continua? ¿No sería más conveniente producir cápsulas audiovisuales de actualización sobre los diferentes campos formativos, los ejes articuladores, los diversos enfoques de la enseñanza y sobre algunas sugerencias prácticas para evaluar los aprendizajes escolares?

No entiendo por qué la SEP no se acerca a la comunidad amplia y plural de especialistas, académicos y estudiosas y estudiosos de los procesos educativos que existen en México y en otras naciones, tanto de instituciones públicas como privadas, para que colaboren con este tipo de tareas o proyectos de formación continua para docentes y directivos escolares, en vez de desperdiciar el espacio-tiempo institucionales para transmitir mensajes burocráticos.

Sé que ya se empieza a trabajar en ello, pero sería justo que este tipo de colaboraciones sean cada vez más diversas, plurales y que aseguren el ejercicio de debates cada vez más sustantivos y rigurosos sobre lo educativo.

Liga del video comentado: https://youtu.be/DdogVQv7zw8?si=GDMYq3VMYC45DfGJ

X: @jcma23 | Correo:jcmqro3@yahoo.com