Pienso en las niñas y los niños que nacieron en el año 2000; hoy son ciudadanas y ciudadanos de 25 años. Diríamos “Qué interesante; qué rápido”. Y de seguro nos preguntamos ¿Qué ha sucedido durante este tiempo ?

Así, este diciembre no solamente vivimos el cierre del año 2025, sino también la conclusión del primer cuarto del siglo XXI. Es evidente que los seres humanos y las sociedades damos especial significado o simbolismo a los ciclos temporales en forma de múltiplos de 5 o de 10 años, que son generalmente números comunes, aunque no siempre válidos, para realizar recuentos históricos.

Más que hacer un balance general en torno a los hechos más importantes del año, (me refiero a lo que sucedió y dejó de suceder), es interesante reflexionar sobre los grandes cambios sociales, económicos, políticos, educativos y culturales de nuestro tiempo dentro de este periodo de 25 años del siglo actual.

Empecemos con la polémica generada por física, como ciencia, y la definición de los tiempos convencionales: ¿El año 2000 fue el último año del siglo XX o el primer año del siglo XXI? Opino que fue lo segundo, es decir, el primer año del siglo XXI, porque los criterios para contar los tiempos parten de cero, en escala continua, y no desde uno. Decimos en un caso de lectura del reloj, por ejemplo, “0:20” son las cero horas con veinte minutos del nuevo día; no son las “0:20” del día anterior.

Gran polémica sobre el tiempo se generó al inicio del nuevo siglo, también, debido a los relojes programados por las nuevas tecnologías y los sistemas de cómputo u ordenadores (año 2000), sobre todo cuando se tenían reservados sólo los dos últimos dígitos en los accesorios electrónicos para representar al nuevo año.

En México, se da el inicio de la “alternancia política” con el triunfo del empresario Vicente Fox (PAN) a la presidencia de la república en el 2000. En el recuento de lo que va del siglo XXI, en sus primeros 25 años y a nivel mundial, habrá que incluir los atentados del 11 de septiembre (2001) en Estados Unidos y el reinicio de la “guerra contra el terrorismo” y a las invasiones de Afganistán e Irak; la creación del Euro (2002) como moneda única en el viejo continente, que entró en circulación en 12 países de la Unión Europea; la invasión a Irak (2003) por las fuerzas armadas de los Estados Unidos y países aliados, hecho que provocó protestas en todo el mundo y el inicio de una etapa de alta inestabilidad en la región de medio oriente. En 2004, sucedieron los atentados terroristas en Madrid y, en particular, en la estación de trenes de cercanías en Atocha. En 2005, se dio el huracán Katrina en Estados Unidos; la muerte del Papa Juan Pablo II y la elección de Benedicto XVI. En tecnologías, el nacimiento de YouTube y Google Maps, y momentos políticos como la asunción de George W. Bush para su segundo mandato y el debut de Angela Merkel como canciller de Alemania.

En 2007 se tiene el registro del lanzamiento del iPhone, que marcó el inicio de cambios vertiginosos de los equipos inteligentes de comunicación. Para el año siguiente, 2008, recordamos la crisis financiera internacional. En 2009 se vivió la pandemia de influenza, que puso en alerta a la población y a los sistemas de salud pública en el mundo. Antes, en 2006, en México, se registró la elección presidencial de Felipe Calderón, (PAN), en medio de impugnaciones de dirigentes de partidos de oposición, analistas políticos y diversos colectivos ciudadanos que documentaron, sin efectos legales, un fraude electoral en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador.

A partir de 2010 se desarrolló la llamada “Primavera Árabe”, que se refiere a un conjunto de levantamientos populares y de protestas callejeras en países del Oriente Medio y el Norte de África, cuyos efectos generaron cambios de regímenes y guerras civiles, como en Siria. En 2011 se produjo la singular expansión de las redes sociales digitales en la web, lo cual provocó una manera diferente de convivir e interactuar a través de plataformas, arquitecturas electrónicas y medios de comunicación digitalizados.

Después, en 2012, se llevó a cabo la reelección de Barack Obama en Estados Unidos; la crisis económica de la eurozona (caso espacial de Grecia); el ascenso de Vladimir Putin, en Rusia; la realización de los Juegos Olímpicos de Londres; la llegada de la nave Curiosity a Marte; el hallazgo de una partícula similar al Bosón de Higgs; mientras Palestina obtenía el estatus de Estado observador en la ONU, El Tifón Haiyán entraba con fuerza destructiva en Filipinas, en 2013. En México, en 2012, inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, que impuso iniciativas de cambios constitucionales en materia energética y educativa, entre otras reformas, a través del “Pacto por México” firmado por PRI, PAN y PRD, mismas reformas que fueron fuertemente impugnadas por los partidos políticos de oposición y la sociedad civil organizada fuera del sistema de partidos.

Para el año 2014, se dio el conflicto político en Sudán del Sur, y la epidemia de Ébola más importante de la historia. Además, sucedieron conflictos geopolíticos diversos como la crisis en Ucrania y la anexión de Crimea por Rusia; el surgimiento del Estado Islámico; las revueltas sociales en Brasil y Venezuela; la abdicación del Rey Juan Carlos I de España, y eventos deportivos como el Mundial de Fútbol en Brasil. En 2015, aumentó la crisis migratoria en Europa, intensificada por la guerra en Siria; la vuelta del terrorismo yihadista con los ataques a Charlie Hebdo, en París; un devastador terremoto en Nepal; la emergencia de movimientos como “Black Lives Matter”, en Estados Unidos; el Acuerdo de París contra el cambio climático y la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

El año 2016 registró eventos políticos extraordinarios y rupturistas como el Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea); la sorpresiva victoria del millonario Donald Trump en EE. UU.; el acuerdo histórico de paz, en Colombia, con las FARC; la muerte de Fidel Castro, Muhammad Ali y Juan Gabriel; además de la crisis de refugiados, la emergencia del virus del Zika, y avances científicos como la detección de ondas gravitacionales. Para el año 2017, la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. profundizó tensiones políticas, así como polarizaciones internas y externas; se dio la crisis independentista en Cataluña, España. Hubo grandes desastres naturales como huracanes devastadores en el Caribe y un terremoto en México. Se vivió el escándalo de acoso sexual “#MeToo”. Emmanuel Macron ganó en Francia, Angela Merkel fue reelegida en Alemania y Hassan Rouhani en Irán, mientras se elegía a Sebastian Kurz como el primer ministro más joven en Austria. Continuó la crisis política y económica en Venezuela; y las amenazas de Corea del Norte a través de armamento nuclear.

El siguiente año, 2018, fue un año de eventos geopolíticos significativos como la histórica cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un, de Corea del Norte; el auge de movimientos sociales como los “chalecos amarillos” en Francia; protestas sociales en Nicaragua; crisis humanitarias como el éxodo venezolano; además de acontecimientos históricos como la legalización de la marihuana en Canadá; el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, y victorias políticas para la ultraderecha en Brasil con Jair Bolsonaro. En México, el partido Morena y aliados políticos, encabezados por Andrés Manuel López Obrador, ganan la elección presidencial con amplio apoyo popular.

La pandemia de COVID-19 irrumpe, entre 2019 y 2020, que fue uno de los hechos más relevantes de salud pública en lo que va del siglo XXI. Esa singular pandemia provocó confinamientos masivos, conflictos económicos sin precedentes, secuelas negativas en la educación pública y un renovado enfoque mundial sobre la salud pública y el desarrollo de vacunas de aplicación masiva.

Para 2021 se efectuó el asalto al Capitolio de Estados Unidos; la investidura de Joe Biden; el regreso de los talibanes en Afganistán; Angela Merkel dejó el poder tras 16 años como canciller de Alemania; y protestas sociales y políticas en Cuba. En 2022, se realizó la Copa Mundial de futbol, en Qatar; la invasión rusa a Ucrania; la procesión fúnebre de Estado en honor a Isabel II, en el Reino Unido. Hubo protestas de mujeres en Irán; y llegan gobiernos de izquierda en países de Latinoamérica.

2023: Guerra Israel-Hamás; la invasión rusa a Ucrania; inestabilidad política en África y revolución de la Inteligencia Artificial. Ascenso de Javier Milei en Argentina. 2024 registró la victoria de Donald Trump en Estados Unidos; la continuación de conflictos en Medio Oriente (Israel-Hamás) y Ucrania-Rusia; la histórica elección presidencial de Claudia Sheinbaum, en México; desastres naturales (terremotos en Japón y Taiwán, inundaciones en España); los Juegos Olímpicos de verano en París.

2025: Segundo mandato de Donald Trump; en Oriente Medio, el año estuvo marcado por una tregua tensa y frágil entre Israel y Hamás, porque persistieron bombardeos y tensiones regionales. El año vio la muerte de un Papa, Francisco, y la elección e investidura de su sucesor, León XIV. Hubo protestas de la llamada “Generación Z”; se registraron grandes incendios forestales azotaron el sur de California; el triunfo de un candidato a la presidencia, de ultraderecha, en Chile; y el aumento de tensiones entre EU y Venezuela.

Un resumen apretado y esquemático sobre lo sucedido durante este cuarto del siglo XXI, que da cuenta de hechos trascendentes registrados en México y el mundo, pero que no pretende agotar todas las posibilidades descriptivas e interpretativas que bien pueden generarse desde la historiografía y otras ciencias sociales.