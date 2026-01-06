Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, encabezó la primera mesa de trabajo con estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, donde tras semanas de diálogo se alcanzaron acuerdos que permitieron poner fin al paro iniciado en octubre pasado y garantizar la reanudación de actividades académicas el 7 de enero en las unidades 092 Ajusco, 095 Azcapotzalco y 098 Iztacalco.

El secretario de Educación Pública trabajó junto a los alumnos para atender de manera puntual cada uno de los puntos del pliego petitorio.

SEP firma carta de no represalias

Como parte central de los acuerdos, se firmó una carta de no represalias administrativas, académicas, laborales ni jurídicas contra las y los estudiantes que participaron en el paso. Asimismo, el movimiento estudiantil declaró oficialmente concluida la protesta y realizó la entrega pacífica y ordenada de las instalaciones de la unidad 092.

Por su parte, Mario Delgado realizó un recorrido por el plantel y constató que las instalaciones se encontraban en un buen estado, al mismo tiempo que informó que se trabaja en un diálogo integral y una propuesta de rehabilitación que será presentada a la comunidad universitaria.

UPN tendrá un calendario de recuperación de semestre

Durante la mesa, Delgado Carillo destacó que se instalaron mesas de trabajo permanentes para atender temas como infraestructura, planes y programas académicos. Por otra parte, se explicó que se aplicará un calendario de recuperación que permitirá concluir el semestre sin afectar la trayectoria académica de cada estudiante.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, detalló que se abordarán asuntos de seguridad, protección civil, evaluación docente, fortalecimiento de posgrados, becas y auditorías.

Finalmente, el movimiento estudiantil agradeció la presencia constante del titular de la SEP y subrayó que la lucha tuvo como objetivo mejorar la UPN. Delgado Carrillo afirmó que este proceso demuestra que el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, escucha, dialoga y actúa para fortalecer la educación pública.