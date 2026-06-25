Durante siglos dimos por sentado que el poder residía en los palacios, en los parlamentos, en los gobiernos y en los grandes despachos donde se tomaban las decisiones de Estado. Creíamos que el rumbo de las naciones dependía exclusivamente de presidentes, reyes, primeros ministros, congresos y tribunales. Era una lógica comprensible: quien ocupaba el cargo parecía ocupar también el poder. Sin embargo, el siglo XXI comienza a demostrar que esa explicación resulta insuficiente. Los gobiernos siguen siendo fundamentales, pero cada vez resulta más evidente que el verdadero poder no siempre está donde aparentemente se encuentra. La pregunta ya no es únicamente quién manda. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿quién mueve a los que mandan?

Porque ningún presidente gobierna en el vacío. Ningún parlamento legisla aislado de la sociedad. Ningún juez decide completamente ajeno al clima político y cultural de su tiempo. Ningún gobernante, por poderoso que parezca, permanece inmune a las corrientes profundas que recorren a una nación. Los cargos otorgan autoridad formal, pero la influencia suele construirse mucho antes y mucho después del ejercicio del poder. Quien entiende esa diferencia comprende también por qué algunos líderes desaparecen al abandonar el cargo, mientras otros siguen influyendo durante décadas sin necesidad de firmar un solo decreto.

La historia ofrece innumerables ejemplos. Martin Luther King nunca fue presidente de Estados Unidos y, sin embargo, terminó modificando la legislación, la cultura política y la conciencia moral de toda una nación. Mahatma Gandhi jamás ocupó el gobierno de la India y cambió el curso de la historia de su país y del mundo. Nelson Mandela se convirtió en un referente universal cuya influencia superó con mucho el tiempo que ejerció la presidencia sudafricana. Juan Pablo II influyó en la caída del bloque soviético sin comandar un ejército ni dirigir una potencia económica. Francisco llevó al centro de la conversación mundial temas como la migración, la pobreza, el medio ambiente y la dignidad humana. Ninguno de ellos gobernó el mundo. Pero todos movieron, de una u otra manera, a quienes sí gobernaban.

Por eso, resulta tan interesante observar el escenario contemporáneo. Donald Trump ocupa la presidencia de la mayor potencia del planeta y posee facultades inmensas. Xi Jinping conduce el ascenso de China como actor determinante del siglo XXI. Narendra Modi gobierna la democracia más poblada del mundo. Emmanuel Macron continúa siendo una figura central en Europa. Sin embargo, cuando uno intenta responder quién representa hoy una referencia moral o intelectual capaz de convocar a la humanidad por encima de las fronteras nacionales, la respuesta deja de ser evidente. Existen gobernantes poderosos, pero escasean los líderes universales.

Esa ausencia explica, quizá, el enorme interés que sigue despertando Barack Obama. No porque vaya a regresar a la Casa Blanca ni porque pueda volver a ser presidente. Precisamente porque ya no puede serlo. La inauguración de su centro presidencial mostró algo que pocos dirigentes conservan después de abandonar el poder: la capacidad de reunir alrededor de una misma causa a expresidentes de distintos partidos, empresarios, académicos, artistas, filántropos, líderes sociales y referentes culturales. Lo que allí se reconocía no era un cargo. Era una influencia. Y esa diferencia resulta decisiva. El cargo se ejerce. La influencia se concede. El cargo termina. La influencia puede sobrevivir al cargo.

Pero Obama tampoco llena completamente el vacío. Conserva un enorme capital político, social y moral, aunque el mundo parece estar buscando algo todavía mayor: una voz capaz de convertirse en referencia para una época marcada por la incertidumbre, la polarización y la pérdida de confianza. Por eso resulta inevitable mirar hacia otros espacios. El ámbito empresarial concentra fortunas gigantescas y una capacidad extraordinaria para transformar mercados, aunque difícilmente genera consensos morales. Las grandes empresas tecnológicas modifican nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos, pero innovar no equivale necesariamente a inspirar. Los organismos multilaterales han perdido buena parte de la autoridad que alguna vez tuvieron. Las universidades ya no monopolizan la producción del pensamiento. Los medios tradicionales dejaron de ser los únicos formadores de opinión.

También el ámbito espiritual merece atención. León XIV apenas comienza su pontificado, pero encabeza una de las pocas instituciones con presencia auténticamente global. Si logra construir un discurso capaz de dialogar con creyentes y no creyentes, con Oriente y Occidente, con jóvenes y adultos, podría convertirse en una de las voces más influyentes de las próximas décadas. Es demasiado pronto para saberlo. Lo mismo podría decirse de algunas figuras provenientes del mundo científico, tecnológico o cultural. Bruce Springsteen, Oprah Winfrey, George Lucas y otros referentes poseen una influencia inmensa sobre millones de personas. Mueven emociones, imaginarios, conversaciones y causas sociales. Pero incluso ellos parecen ocupar únicamente una parte del espacio que antes llegaban a representar los grandes líderes universales.

Quizá, sin embargo, el problema no sea la ausencia de nombres. Tal vez estamos formulando mal la pregunta. Porque las grandes figuras de la historia no aparecieron por casualidad. Respondieron a una necesidad histórica concreta. Gandhi representó la independencia. Martin Luther King encarnó la igualdad de derechos. Mandela simbolizó la reconciliación. Juan Pablo II defendió la libertad frente al totalitarismo. Francisco colocó la dignidad humana en el centro del debate contemporáneo. ¿Cuál es la gran causa de nuestro tiempo? ¿La defensa de la democracia? ¿La recuperación de la confianza? ¿La convivencia entre culturas distintas? ¿La regulación ética de la inteligencia artificial? ¿La preservación de la verdad frente a la manipulación digital? Tal vez la humanidad aún no termina de responder esa pregunta y, precisamente por ello, tampoco ha encontrado todavía a la voz llamada a representarla.

Mientras tanto, el poder continúa moviéndose. Y quizá el mayor error consista en creer que ese movimiento nace exclusivamente en los gobiernos. Las sociedades cambian antes que las leyes. Las ideas transforman primero a las personas y después a las instituciones. La cultura modifica la política. La opinión pública termina alterando las decisiones parlamentarias. Los mercados condicionan a los gobiernos. Las tecnologías obligan a legislar. Las convicciones morales terminan penetrando los tribunales. Los grandes movimientos sociales obligan a los congresos a discutir lo que antes parecía impensable. El poder formal conserva enorme importancia, pero con frecuencia termina reaccionando ante fuerzas que se incuban fuera de los edificios oficiales.

Por eso, quizá la pregunta más importante de nuestro tiempo no sea quién ocupará la próxima presidencia de Estados Unidos, quién encabezará la siguiente potencia económica o quién dominará la próxima revolución tecnológica. La pregunta verdaderamente trascendente es quién será capaz de influir sobre todos ellos. Porque los gobernantes deciden, pero antes alguien influye en sus decisiones. Los legisladores votan, pero antes perciben el pulso de la sociedad. Los jueces interpretan las leyes, pero también viven inmersos en una época determinada. El verdadero poder no consiste únicamente en mandar. Consiste en mover a quienes mandan.

Y allí, precisamente allí, se librará buena parte del futuro de nuestras democracias. Porque las naciones no cambian solamente cuando cambia un presidente. Cambian cuando cambia la sociedad que lo llevó al poder. Cambian cuando una nueva idea comienza a abrirse paso. Cambian cuando una generación decide dejar de aceptar como inevitable aquello que durante años pareció inamovible. Los gobernantes pasan. Los congresos se renuevan. Las administraciones terminan. Pero las ideas que logran mover a quienes mandan pueden transformar el curso de la historia durante generaciones enteras.

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