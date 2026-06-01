Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, calificó de preocupante la asistencia de ministros de la SCJN al informe de Claudia Sheinbaum que considera partidista.

Durante unas declaraciones difundidas, Kenia López Rabadán exige que los ministros mantengan independencia, imparcialidad y distancia de actos políticos para garantizar la separación de poderes en México tras asistir al informe de Claudia Sheinbaum.

“Resulta preocupante la presencia de integrantes de la SCJN, estamos hablando de un principio republicano: la división de poderes. La Suprema Corte debe mantener independencia, imparcialidad y distancia frente a actos partidistas. Kenia López Rabadán

“Deben tener independencia, imparcialidad y distancia”: Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán expresó su preocupación por la presencia de ministros de la SCJN en el informe de Claudia Sheinbaum que consideró “partidista”.

➡️ presidenta de la aca ara de Diputados @kenialopezr señala que es PREOCUPANTE la asistencia de los ministros de la @SCJN al evento “partidista” de la presidenta Claudia Sheinbaum…



Los ministros deben tener:



📌Independencia.

📌Imparcialidad y

📌Distancia…



Frente a actos… pic.twitter.com/Rm6v03p125 — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) June 1, 2026

En declaraciones a medios, la legisladora panista señaló que los ministros del alto tribunal deben guardar distancia de este tipo de actos para garantizar su independencia e imparcialidad.

La diputada enfatizó que los integrantes del Poder Judicial tienen la responsabilidad de mantener una clara separación respecto a eventos de carácter político, especialmente en el contexto actual tras las reformas al Poder Judicial.

“No recibí invitación. Lo que deja claro que se trató de un evento político partidista, no un evento de estado.” Kenia López Rabadán

Las declaraciones de Kenia López Rabadán se dan en medio de las tensiones entre los poderes de la Unión, luego de las controversias generadas por la reforma judicial promovida por Morena y la nueva integración de la SCJN.

López Rabadán, quien representa a la oposición desde la presidencia de la Cámara Baja, ha insistido en la importancia de que las instituciones mantengan su rol de contrapeso para fortalecer la democracia en México.