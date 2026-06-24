Durante buena parte del siglo XX era relativamente sencillo identificar figuras cuya influencia trascendía fronteras, religiones, ideologías, partidos políticos e incluso generaciones enteras. No era necesario coincidir plenamente con ellas para reconocer su dimensión histórica. Había líderes cuya voz era escuchada en prácticamente cualquier rincón del planeta. Líderes que lograban influir en gobiernos, movimientos sociales, universidades, organizaciones civiles, medios de comunicación y millones de personas comunes. Eran figuras capaces de inspirar, orientar, convocar y, en ocasiones, modificar el rumbo de la historia. Hoy, sin embargo, el panorama parece radicalmente distinto. Nunca hubo tantos gobernantes. Nunca hubo tantos presidentes, primeros ministros, multimillonarios, comunicadores, celebridades globales, líderes tecnológicos e influencers con capacidad para llegar instantáneamente a millones de personas. Nunca hubo tanta tecnología para comunicar. Y, paradójicamente, pocas veces pareció existir una escasez tan profunda de verdaderos referentes universales.

Por eso da la impresión de que la humanidad ha iniciado una búsqueda silenciosa. Una búsqueda que recuerda inevitablemente aquella famosa película animada “Buscando a Nemo”. Sólo que esta vez no se trata de encontrar un pez perdido. Se trata de encontrar una voz. Una referencia. Un liderazgo capaz de orientar a una humanidad que atraviesa una época marcada por la incertidumbre, la polarización, la pérdida de confianza, el desencanto político y la fragmentación social. En otras palabras, el mundo parece estar buscando a un líder universal. No a un presidente más. No a un gobernante más. No a un multimillonario más. No a una celebridad más. Busca una figura capaz de inspirar confianza más allá de fronteras, ideologías, religiones y coyunturas.

La pregunta no es menor. Vivimos un momento particularmente complejo. Las democracias enfrentan tensiones internas cada vez más profundas. Las guerras han regresado a ocupar espacios que muchos creían superados. La inteligencia artificial comienza a modificar aceleradamente la forma en que trabajamos, producimos, aprendemos y nos relacionamos. La desinformación se multiplica. Los organismos internacionales pierden influencia. Los partidos políticos sufren crisis de credibilidad. Las instituciones son cuestionadas. La confianza se erosiona. Y mientras todo eso ocurre, millones de personas parecen formular una misma pregunta sin expresarla necesariamente en voz alta: ¿quién es hoy la figura capaz de inspirar confianza a escala global? Porque gobernantes existen muchos, pero los referentes escasean. Un gobernante administra. Un líder inspira. Un gobernante ocupa un cargo. Un líder ocupa un lugar en la conciencia colectiva. Un gobernante ejerce autoridad. Un líder genera adhesión voluntaria. Un gobernante puede ganar elecciones. Un líder puede transformar generaciones enteras.

Durante décadas aparecieron figuras capaces de alcanzar esa dimensión extraordinaria. Martin Luther King trascendió ampliamente el movimiento por los derechos civiles para convertirse en una referencia universal de dignidad humana. Mahatma Gandhi dejó de pertenecer exclusivamente a la India para transformarse en símbolo mundial de resistencia pacífica. Nelson Mandela superó los límites de Sudáfrica para convertirse en un referente moral planetario de reconciliación, grandeza y capacidad de perdón. Juan Pablo II trascendió el ámbito religioso para convertirse en una figura de enorme influencia política y moral en distintos continentes. Más recientemente, Francisco logró proyectar mensajes sobre migración, pobreza, inclusión, medio ambiente y dignidad humana que encontraron eco incluso entre quienes no compartían su fe. Todos ellos fueron mucho más que líderes nacionales o religiosos. Terminaron convirtiéndose en voces capaces de hablarle a buena parte de la humanidad.

Y allí aparece una pregunta inevitable: ¿quién ocupa hoy ese espacio? La respuesta resulta sorprendentemente difícil. Cuando se observa el escenario político occidental aparecen dirigentes relevantes, figuras con talento, experiencia de gobierno y proyección mediática, pero difícilmente referentes universales. Gavin Newsom posee capacidad política, aunque continúa siendo esencialmente un actor partidista. Kamala Harris tuvo una oportunidad histórica sin lograr consolidar una convocatoria transversal. Bernie Sanders conserva influencia intelectual y moral, pero el tiempo político también impone límites. Emmanuel Macron mantiene presencia internacional, aunque inevitablemente ligada al ciclo político francés. Pedro Sánchez divide más de lo que une. Giorgia Meloni posee fuerza política, pero no representa una voz universal. Tampoco surge una figura equivalente desde Alemania, Europa Central o América Latina. Y cuando la mirada se dirige hacia Oriente la respuesta tampoco aparece con claridad.

Xi Jinping gobierna una potencia destinada a disputar la supremacía global durante décadas, pero una cosa es el poder y otra muy distinta la capacidad de convertirse en referencia moral para la humanidad. Narendra Modi encabeza la democracia más poblada del planeta, pero su influencia continúa siendo esencialmente nacional. En el mundo árabe existen dirigentes con enorme peso regional, aunque ninguno parece haber alcanzado la dimensión simbólica necesaria para convertirse en una voz global. Rusia tampoco ofrece hoy una figura capaz de convocar más allá de sus propias áreas de influencia. La paradoja es extraordinaria. Nunca hubo tantos líderes políticos y económicos con capacidad de influir sobre millones de personas y, al mismo tiempo, nunca pareció existir una escasez tan grande de liderazgo universal.

Precisamente por esa ausencia de referentes resulta inevitable volver la mirada hacia Barack Obama. No porque vaya a regresar a la Casa Blanca ni porque pueda volver a ser presidente, sino justamente porque ya no puede serlo. Allí radica parte del interés que sigue despertando su figura. Obama ya no compite, ya no depende de una campaña electoral, ya no necesita ganar elecciones ni construir mayorías legislativas, y esa circunstancia le permite comenzar a ocupar un espacio diferente, un espacio que trasciende la política electoral y se aproxima más al terreno de la influencia histórica. La reciente inauguración de su centro presidencial volvió a demostrar algo que muy pocos dirigentes contemporáneos poseen: capacidad de convocatoria transversal. Expresidentes demócratas y republicanos. Empresarios. Filántropos. Académicos. Activistas. Referentes culturales. Líderes comunitarios. Figuras internacionales. Artistas de enorme prestigio. Todos reunidos alrededor de una persona que dejó el poder hace años. No alrededor de una candidatura. No alrededor de una elección. No alrededor de una estructura partidista. Alrededor de una influencia.

Y aun así, incluso Obama parece insuficiente para llenar completamente el vacío. Conserva prestigio. Conserva legitimidad. Conserva popularidad. Conserva capacidad de convocatoria. Pero el mundo parece estar buscando algo todavía más amplio. Algo que trascienda países, ideologías y coyunturas. Por eso también resulta inevitable observar otros ámbitos. El empresarial no ofrece una respuesta convincente. Nunca hubo empresarios más ricos ni más influyentes. Sin embargo, la riqueza y la innovación no necesariamente generan liderazgo moral universal. Los organismos multilaterales tampoco parecen ocupar ese espacio. La ONU atraviesa una etapa de debilitamiento evidente. Las grandes instituciones internacionales han perdido capacidad de convocatoria. Las universidades ya no monopolizan la producción del pensamiento. Los medios tradicionales dejaron de ser los grandes árbitros de la conversación pública.

Y entonces aparece otra posibilidad: la filosófica, la ética y la espiritual. Allí surge una figura que apenas comienza a escribir su historia: el Papa León XIV. No porque sea jefe de la Iglesia Católica, sino porque ocupa una de las pocas plataformas auténticamente globales que aún existen. Francisco alcanzó una enorme influencia moral, pero el tiempo no le permitió desarrollar plenamente algunas de sus grandes intuiciones sobre el futuro de la humanidad. León XIV es más joven, posee energía, preparación intelectual y un horizonte temporal considerablemente más amplio. Es demasiado pronto para saber cuál será la dimensión de su pontificado, pero cuando se buscan posibles referentes universales del siglo XXI, inevitablemente su nombre debe aparecer en la conversación.

Tal vez, sin embargo, estamos formulando mal la pregunta. Quizá el problema no sea que todavía no aparece el líder universal que el mundo necesita. Tal vez el verdadero problema es que la humanidad aún no termina de definir cuál es la gran causa de nuestra época. Luther King tuvo los derechos civiles. Gandhi tuvo la independencia. Mandela tuvo la reconciliación. Juan Pablo II tuvo la libertad frente al totalitarismo. Francisco tuvo la dignidad humana frente a la exclusión. ¿Cuál es la causa capaz de definir a nuestra generación? ¿La defensa de la democracia? ¿La recuperación de la confianza? ¿La convivencia en sociedades cada vez más diversas? ¿La regulación ética de la inteligencia artificial? ¿La preservación de la verdad frente a la manipulación? ¿La construcción de una ciudadanía global capaz de convivir en medio de profundas diferencias culturales, políticas y religiosas? Tal vez la razón por la que todavía no encontramos a ese nuevo referente universal sea precisamente ésa: las épocas producen los liderazgos que necesitan, pero primero necesitan comprender el desafío que enfrentan. La historia rara vez envía al conductor antes de que aparezca el camino.

Mientras tanto, el mundo sigue avanzando entre guerras, populismos, revoluciones tecnológicas, crisis económicas, tensiones geopolíticas, conflictos culturales y una creciente pérdida de confianza en las instituciones. Abundan los gobernantes. Abundan los candidatos. Abundan los multimillonarios. Abundan los estrategas. Abundan los comunicadores. Lo que escasea son las voces capaces de generar confianza, esperanza, propósito colectivo y sentido de dirección. Por eso quizá la pregunta más importante de nuestro tiempo no sea quién ganará la próxima elección en Estados Unidos, quién encabezará la siguiente potencia económica o quién dominará la próxima revolución tecnológica. La verdadera pregunta es si ya está entre nosotros el líder universal que esta época necesita y simplemente aún no hemos sido capaces de reconocerlo, o si seguimos, como en “Buscando a Nemo”, recorriendo océanos políticos, culturales, filosóficos y espirituales tratando de encontrar a la voz capaz de recordarle a la humanidad hacia dónde quiere dirigirse.

Porque los grandes vacíos históricos rara vez permanecen vacíos para siempre. Y cuando finalmente surge la voz que una generación necesita escuchar, suele parecer inevitable. Aunque antes nadie hubiera sabido dónde buscarla. Quizá por eso la humanidad continúa observando, preguntando, comparando y esperando. Como en “Buscando a Nemo”. No buscando a un pez perdido, sino buscando a quien sea capaz de devolver sentido, rumbo y esperanza a una época que parece tener abundancia de poder, pero escasez de liderazgo. Porque los gobernantes pasan. Las administraciones terminan. Las modas políticas cambian. Pero los verdaderos líderes universales aparecen muy pocas veces por siglo. Y tal vez, sin advertirlo todavía, estemos viviendo precisamente el tiempo histórico en que el mundo ha comenzado nuevamente a buscarlos.

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