Cada año la organización de origen británico SkyTrax -dedicada a calificar al transporte aéreo internacional- lleva a cabo una encuesta entre los pasajeros para que conocer su opinión, y con ella hacer los “Óscares de la aviación”, como se conocen a “Los Premios Mundiales de Aerolíneas 2025”.

La gala se celebró el pasado 17 de junio en el Salón Aeronáutico de París, en el Museo del Aire y del Espacio. Tuvo una asistencia de más de 450 invitados, entre ellos directivos de aerolíneas, distintos actores de la industria aeronáutica y tripulaciones aéreas, que son quienes más atraen las miradas con sus atractivos uniformes.

Sabemos que las y los sobrecargos llaman la atención, así que las líneas aéreas que asisten al París Air Show los llevan porque forman parte del atractivo visual.

Estos premios comenzaron a entregarse en 1999, y los resultados provienen de las opiniones de los usuarios del transporte aéreo. Es muy interesante ver cómo califican a una línea aérea, pues al final son los pasajeros quienes les van marcando las pautas a las empresas de aviación sobre qué servicios (y cuáles no) requieren a bordo de una aeronave.

El director ejecutivo de SkyTrax, Edward Plaisted, pronunció dentro de la gala: “Damos la bienvenida de nuevo a un gran número de ganadores anteriores y nos complace enormemente ver nuevas caras y aerolíneas representadas hoy aquí. Como lo demuestra la presencia de tantas aerolíneas ganadoras anteriores, la constancia de calidad es claramente reconocida por los clientes cuando votan por estas aerolíneas”

Director Ejecutivo de SkyTrax Edward Plaisted (Gilles ROLLE/SIAE / Gilles ROLLE/SIAE)

Este año 2025 el máximo galardón se lo llevó Qatar Airways, y déjenme chismearles que, dentro de sus filas de sobrecargos hay varios mexicanos, algunos provenientes de la antigua Mexicana de Aviación que saben lo que significa dar un servicio de calidad y calidez a bordo de una aeronave. Aprovecho el espacio para felicitarles a ellos, pues dejan el nombre de nuestro país muy en alto, enhorabuena.

Al recibir este galardón, el CEO de Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, también dedicó unas palabras: “Ser nombrada la Mejor Aerolínea del Mundo por novena vez es un honor extraordinario. Este reconocimiento es mucho más que un premio; es una celebración de la pasión, la precisión y el propósito que definen nuestra identidad como aerolínea.

La pasión y el compromiso de nuestro equipo siguen marcando nuevos estándares en la aviación. Nos enorgullece haber sido nombrada la Mejor Aerolínea de Oriente Medio, ostentar una vez más el título de la Mejor Clase Business del Mundo y ser reconocidos por ofrecer la mejor experiencia de sala VIP de clase Business a nivel mundial.

Estos galardones reafirman nuestra ambición no solo de liderar, sino también de redefinir el significado de un servicio excepcional en la aviación... Estos premios no son solo un logro para nosotros, sino un reconocimiento a la confianza de millones de viajeros que nos eligen cada año y una clara validación de nuestra visión de forjar el futuro de los viajes aéreos”.

Tripulación de Qatar Airways quienes ganaron como la mejor aerolínea del mundo en 2025 (Gilles ROLLE/SIAE / Gilles ROLLE/SIAE)

Antes de hablar de los que ocuparon los siguientes lugares dentro del Top10, quiero recordarles que Qatar Airways es la aerolínea bandera de dicho país, y que es una empresa gubernamental, subsidiada al 100%. Una aclaración que vale la pena, porque se tiene una creencia muy errónea, que busca la oligarquía taladrar, que el libre mercado siempre debe estar por encima de todo, y que no se debe regular absolutamente nada.

El segundo lugar -que no me sorprende en lo absoluto- lo obtiene otra línea aérea gubernamental, Singapore Airlines, quien ha ganado cinco veces este premio y que siempre se ha destacado por dar un servicio de excelencia.

En el tercer puesto tenemos -sí, señores- a otra aerolínea gubernamental: Cathay Pacific, del gobierno de Hong Kong, aunque hay que resaltar que después de 2009, su dueño es Air China, otra línea aérea estatal.

Y en la cuarta posición está nada menos que Emirates, la aerolínea del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Otra línea aérea a la que se le subsidia el 100% de su operación, y que es muy popular entre la gente, en gran parte derivado de lo atractivo que resultan los uniformes de las sobrecargos. Por eso esta compañía no pretende que ellas solo hagan sus labores a bordo de un avión, sino que es frecuente verlas en estadios de fútbol o convenciones internacionales, porque saben que “visten” cualquier evento.

En quinto lugar, ANA All Nippon Airways, una de las líneas aéreas con los mejores liverys del mundo, desde mi punto vista. Tienen la serie de aviones que tienen al tema de Star Wars, Hello Kitty o Pokemon o Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Hacen que los spotters anden como locos buscando las aeronaves para tomarles una fotografía. Y qué decir de forma que tiene esta aerolínea de operar; aunque es la segunda en importancia en Japón, después de Japan Airlines, tal vez el hecho de que hagan vuelos temáticos es lo que la vuelve tan atractiva a los pasajeros

El sexto puesto es para Turkish Airlines, otra línea aérea estatal con sede en Estambul; durante los últimos años, la aerolínea ha destacado porque han invertido un montón de dinero, todo para crear en los pasajeros una experiencia de viaje: desde salones VIP y programas de lealtad; sin duda esta línea aérea ha llegado para quedarse en el gusto de los viajantes.

La séptima posición es para Korean Air, quien forma parte de SkyTeam, la aerolínea bandera del país, ellos sí con capital privado a través de grupo Hanjin. Lo atractivo de esta línea es la experiencia que te dan a bordo, tienen un magnifico servicio y eso se nota en el gusto de los pasajeros.

El octavo lugar es para la empresa gala Air France, que en la actualidad está conformada por un holding entre esta línea aérea y KLM. El año pasado que tuve la oportunidad de ir a Europa, lo hice por Air France y por supuesto que escribí acerca de su servicio a bordo, el cual fue magnífico. La atención tanto en turista, como me fui de ida, como el regreso en clase ejecutiva, dejan claro que modelo de servicio basado en calidad de productos y la calidez de la tripulación son un match perfecto.

La novena posición la ocupa Japan Airlines, que a diferencia de ANA, es una aerolínea mucho más sobria y elegante, pero no por eso deja de tener un magnífico servicio para con sus clientes. Sus salas VIP son maravillosas, y tienen muchos servicios extras para sus clientes, lo cual es evidente que gusta al usuario.

Por último, pero no menos importante, Hainan Airlines aparece en el décimo lugar. Es la cuarta aerolínea más grande de China, y es privada. Tiene los uniformes más bonitos que he visto, que fueron confeccionados de la mano del diseñador chino Laurence Xu, inspirándose en la cultura china del tradicional “qipao”, con cortes modernos.

También se hizo entrega de diferentes premios: Mejor Tripulación de Cabina, Mejores Aerolíneas “low cost”, Mejores Aerolíneas Regionales, Aerolíneas más limpias (amigables con el medio ambiente), Mejor sistema de entretenimiento a bordo, Mejor Personal a nivel mundial, Mejores servicios aeroportuarios, Mejores Aerolíneas para vacacionar, Mejor Cabina de Primera Clase, Mejor Cabina de Clase Ejecutiva, Mejor Cabina Turista, Mejor Sala VIP, Mejor Alianza de aerolíneas y Mejor Aerolínea Familiar.

Vale la pena analizar qué es lo que están viendo los pasajeros, qué es lo que a ellos les importa en un vuelo, cómo les gusta la atención proporcionada desde mostradores, si las salas VIP están bien equipadas, y lo mejor, sirven para que otras líneas aéreas tomen nota de las preferencias de los usuarios de transporte aéreo y se pongan las filas.

Espero que sepan cuál es la aerolínea que nunca es mencionada en este evento; si no lo saben, yo les digo quién: Ryanair, la madre de las aerolíneas de bajo costo, y que encarna el ejemplo de todo lo que una línea low cost no debe ser.

A su CEO, Micheal O´Leary, poco le importa maltratar al pasaje, confía en sus amagos a los aeropuertos secundarios para que subsidien su operación, y que serán eternos. Le apuesta a que sus clientes, con tal de viajar con boletos baratos, le van a aguantar todo, pero sabemos que llega un momento que de tanto estirar la liga, esta rompe.

Vía de mientras, felicidades a todas las líneas aéreas que se esfuerzan en dar un servicio de primera clase, aunque viajes en clase turista.

X: @xime_garmendia