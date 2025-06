Es momento de referirnos a la Exposición Internacional Aeronáutica y Espacio Internacional, tambien conocida como Salón Aeronáutico de París 2025, que del 16 al 22 de junio se lleva a cabo en el Aeropuerto Le Bourget, en la ciudad de la luz.

Ahí se reunirán expositores de 48 países, habrá 322 delegaciones oficiales, estarán en exhibición 150 aviones y 210 aeronaves surcarán los cielos. Un total de 2,500 expositores de la industria aeroespacial y ahora además con expositores de empresas de inteligencia artificial ( IA ).

En este 2025, que es la 55ª edición del “Paris Air Show”, se busca tener una afluencia de más de 300 mil personas, y por supuesto, como se lleva a cabo en tierras galas, la fabricante Airbus será quien tenga en estos días las riendas del liderazgo.

Por cierto, lo único que ha ensombrecido este evento, es el accidente de Air India, en un avión 787 Dreamliner de la fabricante norteamericana Boeing. El CEO Robert “Kelly” Ortberg se ha excusado de participar este año, pues tiene todas sus energías puestas en resolver qué fue lo que pasó en el accidente del vuelo AI 171.

Pero no es lo único que ha ocurrido durante el primer día; Israel ha sido protagonista, pues resulta que -según información publicada por la Agencia Reuters-, Francia retiró a varios de los principales expositores de armas israelíes, entre ellos la famosa empresa “Rafael”, la encargada de crear el “domo de hierro” sobre la ciudad de Tel Aviv.

Evidentemente dentro de este evento, se dan muchos anuncios de adquisiciones de aeronaves de las distintas fabricantes, como Boeing, Airbus, Embraer, y puedo decirles que, en el área comercial de la aviación, las palmas se las ha llevado la fabricante francesa, al mostrar su liderazgo en cuanto a equipos más sostenibles y aviones para carga aérea, entre los productos que comercializa.

La pregunta por supuesto es ¿se hará realidad lo de los famosos “taxis aéreos”?, ya saben varias empresas han ido a mostrar los modelos de sus nuevos drones que pueden ser tripulados, ¿se incorporarán a la aviación comercial?, ya veremos.

Es un tema sin duda apasionante, pero complicado en varios puntos: cómo trazar las aerovías para estos pequeños equipos voladores, y sobre todo cómo gestionar que la operación sea completamente segura.

Ayer les platicaba, la aviación es una de las industrias más seguras, gracias a todos y cada uno de los procesos que se tienen que observar para poder llevar a cabo las operaciones aéreas.

Vamos a estar muy atentos de las noticias que se tengan sobre la aviación comercial durante el Paris Air Show. Por cierto, nuestro país participa con varias delegaciones, por ejemplo del estado de Oaxaca, donde recordarán que tienen dos prototipos de aviones 100% hechos con manos y tecnología mexicanas, y también se contará con la presencia del estado de Baja California.

Hasta donde sabemos, esta entidad federativa quiere darle continuidad a los trabajos que se realizaron en el marco del Tianguis Turístico que se llevó a cabo en su entidad, así que aprovecharán las tierras galas para mostrar que dicho estado es ideal para invertir.

Además de Yucatán y Aguascalientes, por supuesto que Chihuahua no podía faltar, pues van de la mano de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA). Y no dejaré de mencionar a nuestro estado prioritariamente aeronáutico: Querétaro, que cuenta incluso con una universidad especializada.

Por si no lo han notado, lo diré fuerte y claro: me da mucha envidia de quienes sí pudieron ir, pues este evento tendrá una cobertura de más de 1,500 periodistas de 75 países del mundo, y han de saber ustedes que el encargado de su sala de prensa es nada menos que Qatar Airways.

Les han ofrecido instalaciones de primera para poder llevar a cabo su trabajo, así como la posibilidad de agendar entrevistas con las figuras clave de la industria aeroespacial. No solo eso, sino estar en primera fila para ver la exhibición de tantos aviones…, sí, la envidia me corroe.

Los países que cuentan con más stands son los Estados Unidos de Norteamérica con 449, le sigue Italia con 122, Reino Unido con 105, Alemania con 102 y Bélgica con 86.

Este año tienen especial atención en la responsabilidad social y medioambiental, ya que buscan conseguir la certificación ISO 20 121 de responsabilidad social de las empresas. También este evento se utiliza para el reclutamiento de talentos dentro de la industria, y se darán varios encuentros entre profesionales de la aviación.

La oferta no solamente se limita a la aviación comercial y de defensa, o a la rama aeroespacial, también el Paris Air Show piensa en las familias, por lo que ha creado un salón para que los más pequeños se enamoren de la aviación, incluso tienen una mascota llamada “Aléo”; el lugar destinado a los más pequeños se llama “Le village et la maison de d´Aléo”, el pueblo y la casa de Aléo.

Sin lugar a dudas una fiesta para todos los amantes de la industria aérea y aeroespacial. Gracias a la tecnología podemos seguir todo el evento en https://www.parisairshow.tv/ . Yo sé, no es lo mismo verlo por medio de una pantalla que estar “in situ”, pero algo es algo. ¡Eso sí!, recuerden que el horario de Francia le lleva a México siete horas de ventaja; tómenlo en cuenta por si no se quieren perder los distintos eventos que habrá.

