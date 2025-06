El día de ayer se llevó a cabo la conferencia de prensa para informar de un destino más que suma la aerolínea del caballero águila, bajo el mando del Dr. Andrés Conesa. Nadie podrá negar que el crecimiento que está experimentando Aeroméxico , al ampliar su oferta de vuelos, es de lo más interesante y atractiva.

Un nuevo destino, que es un lugar paradisiaco, por decir lo menos: Punta Cana, en República Dominicana. En la conferencia de prensa estuvieron presentes Alejandra Carrandi, directora de marketing de Grupo Posadas; Carolina Pérez, directora de promoción turística de República Dominicana, Pasquale Speranza, vicepresidente de ventas de Aeroméxico, y el embajador de República Dominicana, el columnista y escritor Juan Bolívar Díaz.

La conferencia dio inicio con la exposición de Alejandra Carrandi, quien hizo énfasis en que Grupo Posadas está muy contento al tener un Live Aqua en República Dominicana, bajo el concepto de “All Inclusive” y solo para adultos, y aprovechó para anunciar que están por abrir un segundo hotel, junto al que ya tienen en la famosa ciudad turística, provincia de La Altagracia.

Un concepto diferente, el Fiesta Americana Funeeq, para toda la familia, que será una realidad el 1° de septiembre, fecha de su inauguración. Estará a un lado del Live Aqua, y por supuesto también será un hotel “All Inclusive”. Por otro lado, están muy orgullosos del nivel de ocupación en sus destinos de playa, que ronda el 76%, y un crecimiento del 16% en ingresos por habitación disponible.

Después, Pasqueale Speranza dijo: “…hoy celebramos no solo el inicio de una nueva ruta, el nuevo vuelo a Punta Cana, sino también la llegada de Aeroméxico a su aeropuerto número 100… Este hito representa el compromiso que nos ponemos cada día de seguir conectando México con el mundo, y el mundo con México. Este nuevo vuelo, no solo representa una estación más de nuestras rutas internacionales, sino también una oportunidad para seguir conectado a nuestros pasajeros a destinos inolvidables, que ofrecen hospitalidad, cultura, playa, sol y una oferta turística de primer nivel”.

Este nuevo destino arranca operaciones a partir del 26 de junio de este año, y será operado en los modernos B737MAX de la flota de Aeroméxico. Será una frecuencia diaria, saliendo a las 8:55 de la mañana del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) Terminal 2, arribando a Punta Cana a las 13:40 horas, y el regreso está programado a las 17:01 horas para aterrizar en la Ciudad de México a las 20:10 horas, lo que hace factible conectar con otros destinos de la aerolínea del caballero águila, dentro de la república mexicana.

Como dato adicional, en este nuevo destino se estarán ofertando 10 mil asientos mensuales, que se suman a los 10 mil asientos que ya ofrecen al otro destino en este hermoso país: Santo Domingo.

En su momento, desde el presídium habló Carolina Pérez, que hizo una remembranza de lo mucho que ellos estaban esperando este vuelo. Agradeció todo el trabajo que les permitió ver este sueño hecho realidad. Uno de los muchos puntos importantes que abordó fue la importancia de que esta ruta permanezca. Y es que -lo sé de sobra- parece relativamente sencillo abrir una nueva ruta, sin embargo, el verdadero reto está en mantenerla.

Se debe contar con varios factores, desde que el horario sea del agrado de los pasajeros, hasta la atención que reciben a bordo. A modo de anécdota, le cuento que unos familiares fueron a Punta Cana de “Luna de Miel”, pero compraron su boleto con una aerolínea extranjera; el vuelo tenía una escala en Colombia y solo les puedo decir que ese vuelo les hizo perder una noche de hotel.

Ahí radica la importancia de los vuelos directos, sin olvidar que el servicio a bordo puede “enamorar” a los pasajeros. Lo digo en serio, un buen servicio y atención de calidad hacen la diferencia; junto con la gestión de la operación, son claves para el éxito de un vuelo.

Carolina Pérez también abordó que para los mexicanos viajar a República Dominicana es muy sencillo, pues solamente se requiere tener el pasaporte vigente; el visado es un código QR de acceso gratuito que se llama “e-Ticket”. “Punta Cana es nuestro principal destino turístico, hoy gozamos con más de 50 mil habitaciones de hotel de diferentes niveles y categorías”

Finalmente, el embajador de la República Dominicana, Juan Bolívar Díaz, hizo mención: “…quería celebrar este encuentro, por las Aeronaves de México (Aeroméxico) será su aeropuerto número 100, lo cual hay que conmemorarlo, como un éxito muy grande de una empresa mexicana muy sólida y porque establece un nuevo puente entre dos naciones como México y República Dominicana, que tienen siglo y medio o un poco más de relaciones históricas y de una historia muy compartida…”

Como dato anecdótico, el embajador actual visitó por primera vez México en 1966, como estudiante y en ese entonces Aeroméxico era conocida como Aeronaves de México, y no voy a negarlo, me resultó maravilloso cómo un nombre se puede quedar plasmado en la memoria. En efecto, Aeroméxico en la actualidad es Aerovías de México, pero me causó gran ternura ver cómo se refería con gran cariño a la Aerolínea del caballero águila como “Aeronaves de México”.

Desde el punto de vista turístico, ¿qué tiene Punta Cana para ofrecer a los viajeros?, no es poca cosa: playas de aguas color turquesa y suaves arenas blancas, donde los sonidos del mar te envuelven. Una gastronomía sin igual, de hecho, uno de los lugares donde he degustado los mejores mariscos han sido precisamente en Punta Cana.

Es un destino ideal para pasar tu luna de miel, pero también si eres aventurero y que te gusta el eco turismo, podrás descubrir los cenotes que tienen, así como explorar la reserva ecológica Ojos Indígenas o la Cueva de las Maravillas, que como su nombre lo indica, en ella podrás observar impresionantes estalactitas y estalagmitas, mientras disfrutas de la cultura taína y sus pinturas rupestres.

Puedes hacer snorkel, buceo, viajar en un catamarán o hasta jugar golf en algunos de sus resorts. También está el Parque Nacional “Los Haitises”, o de plano disfrutar y no salir de hotel todo incluido, y estar solamente tumbado al sol. Es un destino ideal para ir en pareja o en familia, pues los hoteles ofrecen varios tipos de diversión para los pequeños de la casa.

Sin duda es un destino que no te debes perder; y los amantes del béisbol saben perfectamente que el país es cuna de varios jugadores, deporte que llegó a finales del siglo XIX, gracias a inmigrantes provenientes de Cuba que jugaban el deporte; hoy tienen grandes exponentes de este país jugando a la “pelota caliente” no solo en las Grandes Ligas, sino en todo el mundo.

En la sección de preguntas y respuestas obtuvimos un dato revelador, están esperando durante este año la llegada de 20 aeronaves más, sabemos todo lo que implica traer un nuevo avión, así que deseamos que pronto lo puedan cristalizar.

Sea cual sea el motivo, Punta Cana es un lugar al que tienes que ir por lo menos una vez en tu vida; no te lo puedes perder, y qué mejor que sea por Aeroméxico, que como bien dice, te permite “Estar cerca, llegar lejos”.

X: @xime_garmendia