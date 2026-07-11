Pocas figuras del catolicismo contemporáneo han sido tan incomprendidas, caricaturizadas y combatidas como Monseñor Marcel Lefebvre. Para unos, un rebelde. Para otros, un cismático. Para no pocos católicos que observan con preocupación la crisis doctrinal y litúrgica de las últimas décadas, un confesor de la fe que sacrificó prestigio, honores, influencia y tranquilidad personal para preservar aquello que consideraba el depósito inmutable de la tradición.

La historia suele ser más compleja que la propaganda. Y en el caso de Lefebvre, la distancia entre la caricatura y la realidad resulta particularmente profunda.

Cuando concluyó el Concilio Vaticano II, Marcel Lefebvre no era un sacerdote marginal ni un agitador de periferias eclesiales. Era uno de los prelados más respetados de la Iglesia Católica. Antiguo delegado apostólico para África Francesa, Arzobispo de Dakar, superior general de los Padres del Espíritu Santo y participante destacado en el Concilio, gozaba de una autoridad y un prestigio que pocos obispos de su generación podían igualar.

Precisamente por ello, resulta imposible explicar su trayectoria posterior como una simple búsqueda de protagonismo. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario.

Mientras numerosos prelados se adaptaban al nuevo clima eclesial posterior al Concilio, Lefebvre observaba con creciente alarma una transformación que consideraba mucho más profunda que una simple reforma disciplinaria. Veía alteraciones doctrinales, experimentaciones litúrgicas, debilitamiento de la formación sacerdotal y una creciente tendencia a reinterpretar la tradición católica a la luz del espíritu del mundo moderno.

La cuestión litúrgica se convirtió en el símbolo más visible de aquella batalla.

La misa tradicional romana, codificada tras el Concilio de Trento y desarrollada orgánicamente durante siglos hasta el Misal de 1962 de San Juan XXIII, expresaba una teología centrada en el sacrificio propiciatorio de Cristo, la trascendencia divina, el carácter sacerdotal del celebrante y la continuidad histórica de la fe católica.

El Novus Ordo Missae promulgado por Pablo VI en 1969 introdujo modificaciones significativas en la estructura de la celebración: ampliación de las lenguas vernáculas, celebración frecuente versus populum, nuevas plegarias eucarísticas, simplificación de ritos, reducción de signos sacrificiales tradicionales y una participación más visible de los fieles.

Sus defensores sostuvieron que estas reformas facilitarían la comprensión y participación del pueblo cristiano.

Lefebvre, por el contrario, veía en ellas un peligro teológico.

En su célebre obra carta abierta a los católicos perplejos, sostuvo que la nueva orientación litúrgica corría el riesgo de oscurecer aspectos esenciales de la doctrina católica sobre la misa como sacrificio, favoreciendo interpretaciones compatibles con sensibilidades protestantes. Su preocupación no era estética ni arqueológica. Era doctrinal.

Para él, la liturgia constituía la expresión visible de la fe. Modificar profundamente la primera implicaba inevitablemente afectar la segunda.

De ahí su célebre convicción: Lex orandi, lex credendi: La ley de la oración determina la ley de la fe.

Convencido de que la crisis alcanzaba el corazón mismo de la formación sacerdotal, Lefebvre tomó una decisión extraordinaria para un hombre de su rango. Renunció a las seguridades de una carrera eclesiástica brillante y fundó en 1970 la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y el seminario de Ecône, en Suiza. La decisión implicaba costos enormes.

A diferencia de tantos reformadores que buscan transformar instituciones desde posiciones de poder, Lefebvre eligió el camino inverso: abandonar el prestigio para preservar lo que consideraba la verdad. Perdió influencia. Perdió reconocimiento oficial. Perdió la aprobación de buena parte de sus antiguos colegas. Perdió tranquilidad.

Pero ganó algo que juzgaba más importante: la libertad de transmitir íntegramente la fe que había recibido.

La tensión con Roma alcanzó un punto crítico el 29 de junio de 1976, cuando, pese a las prohibiciones impuestas, celebró una ordenación sacerdotal en Ecône. Aquella decisión provocó la suspensión a divinis decretada por la Santa Sede.

Para sus críticos, fue un acto de desobediencia. Para sus seguidores, un acto de resistencia frente a una crisis sin precedentes.

La célebre homilía pronunciada ese año dejó clara su posición: no estaba combatiendo al papado ni rechazando la autoridad de la Iglesia; sostenía que obedecer no podía significar colaborar con lo que consideraba una erosión de la tradición católica. Doce años después llegaría la crisis de 1988.

Temiendo que su obra desapareciera tras su muerte, y convencido de que Roma no garantizaría la continuidad de la formación tradicional, procedió a la consagración de cuatro obispos sin mandato pontificio. La decisión desencadenó una de las mayores controversias eclesiales del siglo XX.

Sin embargo, el paso del tiempo ha introducido matices que pocos habrían imaginado entonces. La liberalización de la misa tradicional impulsada décadas después por Benedicto XVI, el reconocimiento explícito de los abusos litúrgicos posteriores al Concilio y los diversos acercamientos entre Roma y la Fraternidad han llevado incluso a antiguos adversarios a reconsiderar algunas de las advertencias formuladas por Lefebvre.

En 2026, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X cuenta con cientos de sacerdotes, seminarios florecientes, escuelas, prioratos y una presencia internacional que difícilmente podría calificarse de marginal.

Miles de familias católicas acuden a sus capillas buscando precisamente aquello que Lefebvre se propuso conservar: una liturgia tradicional, una formación tomista rigurosa y una transmisión íntegra de la doctrina católica.

Mientras tanto, la crisis eclesial que él denunció no ha desaparecido.

El descenso de vocaciones, el cierre de seminarios, la confusión doctrinal en amplios sectores de la Iglesia occidental y las controversias teológicas de los últimos años han reabierto preguntas que durante décadas parecían cerradas.

En este contexto se entienden también las tensiones contemporáneas con sectores progresistas del Vaticano, incluidos aquellos asociados a la influencia doctrinal y pastoral del cardenal Víctor Manuel Fernández, conocido popularmente como “Tucho”. Las diferencias no son personales. Son la expresión de dos visiones profundamente distintas sobre la relación entre tradición, desarrollo doctrinal y adaptación al mundo moderno.

La propaganda contra Lefebvre ha intentado durante décadas compararlo con Martín Lutero. La analogía resulta históricamente insostenible pues Lutero rechazó dogmas definidos por la Iglesia, cuestionó la autoridad del papado, negó elementos esenciales de la teología sacramental y provocó una fractura doctrinal permanente en la Cristiandad occidental.

Lefebvre, por el contrario, jamás pretendió fundar una nueva iglesia, abolir dogmas o sustituir el depósito de la fe. Su combate consistió precisamente en defender aquello que afirmaba haber recibido.

Uno se rebeló contra la tradición. El otro sostuvo que la defendía.

Uno buscó una nueva teología. El otro se aferró a la antigua.

Uno inauguró una ruptura. El otro intentó impedirla.

La historia juzgará definitivamente los alcances y límites de su actuación. Pero resulta cada vez más difícil sostener la caricatura de un simple disidente obstinado.

Marcel Lefebvre fue un hombre que, llegado el momento decisivo de su vida, eligió sacrificar honores antes que convicciones.

Y en una época en la que tantos confundieron adaptación con fidelidad, quizá esa sea precisamente la razón por la que continúa siendo, para muchos católicos, un héroe de la ortodoxia.