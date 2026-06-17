El papa León XVI recibió este miércoles el balón oficial del Mundial 2026 durante un encuentro con los embajadores de México, Estados Unidos y Canadá ante la Santa Sede, en un gesto de cooperación internacional.

La entrega del balón oficial del Mundial 2026 la realizó Alberto Barranco Chavarría, embajador de México, acompañado por Joyce Napier y Brian Francis Burch II, embajadores de Canadá y de Estados Unidos.

Embajadores entregan balón oficial del Mundial 2026 al papa León XIV en encuentro en el Vaticano

Durante una audiencia en el Vaticano, los embajadores de México, Estados Unidos y Canadá entregaron al papa León XIV el balón oficial del Mundial 2026 firmado por los tres representantes en la Santa Sede.

Papa León XVI recibe el balón oficial del Mundial 2026 durante encuentro con embajadores (Andrew Medichini / AP Photo/Andrew Medichini)

Alberto Barranco Chavarría subrayó que el balón oficial simboliza la unión entre las tres naciones y destacó la labor del papa León XIV en la promoción de la paz, el diálogo y el encuentro entre los pueblos.

A los medios, el embajador mexicano señaló que querían hacer la entrega del balón oficial antes de que iniciara el Mundial 2026, sin embargo, no fue posible porque León XIV estaba de gira en España.

“Todo lo hicimos una semana después, pero bueno, fue un gesto que le gustó mucho. Sentí que le dio mucha alegría haber recibido este obsequio”. Alberto Barranco Chavarría

En el encuentro con el papa, los embajadores destacaron que el Mundial 2026 representa una oportunidad única para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre los países de América del Norte.

El gesto también se alinea con los mensajes que el papa León XIV ha impulsado desde el inicio de su pontificado sobre el papel del deporte como herramienta de fraternidad y entendimiento entre culturas.