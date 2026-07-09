Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) confirmaron la detención de un hombre que estaría relacionado con el robo de esculturas del atrio de la Iglesia de San Cosme, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Señalaron que gracias al análisis de los sistemas de videovigilancia de la Iglesia, así como un seguimiento a las cámaras del C5, se identificó al sujeto que cumple con características físicas y de vestimenta del momento en que ocurrió el robo.

Robo en San Cosme: desaparece escultura de Leonora Carrington (@PadreJosedeJes / X )

Autoridades investigan paradero de esculturas robadas de la Iglesia de San Cosme tras detención de sospechoso

Luego de que el padre José de Jesús Aguilar denunciara el robo de 4 esculturas y 5 placas de bronce de la Iglesia de San Cosme, autoridades de la CDMX dieron a conocer la detención de un presunto sospechoso.

El despliegue policial culminó en el cruce de la avenida San Cosme y la calle Serapio Rendón, donde policías capitalinos identificaron al individuo cuya apariencia y vestimenta coincidía con el sujeto captado por las cámaras cometiendo el robo.

Fue así que los uniformados le marcaron el alto y durante la revisión preventiva le fueron decomisaron 19 envoltorios con aparente marihuana y varios cigarrillos de fabricación artesanal.

Tras lo anterior, fue trasladado ante un juez del Ministerio Público, quien deberá determinar la situación legal del acusado, toda vez que no han sido encontradas las piezas que fueron robadas de la Iglesia de San Cosme.

Por ello, señalaron que las indagatorias continuarán, con la finalidad de dar con el paradero de las obras y recuperarlas.

Hay un detenido por el robo de esculturas de la Iglesia de San Cosme (@c4jimenez / X)

De acuerdo con José de Jesús Aguilar, entre las esculturas robadas se encontraban piezas inspiradas en el legado surrealista de Remedios Varo y una de Leonora Carrington, además de dos ángeles de bronce y placas que honraban diversas causas sociales.

El valor de estas piezas supera los 150 mil pesos, por lo que el sacerdote lanzó un llamado para evitar su compra y denunciar a quienes las ofrezcan en el mercado negro.