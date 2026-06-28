La historia de América del Norte durante las últimas tres décadas ha sido la historia de una integración exitosa. La historia de su seguridad, en cambio, ha sido la historia de una integración inconclusa.

Mientras el TLCAN primero y el T-MEC después construyeron una de las regiones económicas más dinámicas del planeta, los mecanismos destinados a proteger esa prosperidad permanecieron fragmentados, insuficientes y sujetos a las limitaciones propias de los Estados nacionales. El resultado es una paradoja estratégica que hoy se encuentra en el centro de los desafíos hemisféricos: las cadenas de suministro son regionales, los flujos financieros son regionales, los mercados son regionales y las amenazas también son regionales; sin embargo, gran parte de las respuestas institucionales continúan siendo esencialmente nacionales.

Ningún país refleja esta contradicción de manera tan profunda como México.

Por su ubicación geográfica, por su condición de puente entre América Latina y América del Norte, por la magnitud de su economía, por la profundidad de su integración comercial con los Estados Unidos y por las debilidades históricas acumuladas en diversas áreas institucionales, México se ha convertido en el epicentro de una crisis hemisférica de seguridad cuyas consecuencias trascienden ampliamente sus fronteras.

La aparición y consolidación de los grandes cárteles mexicanos no constituye un accidente histórico ni una anomalía aislada. Es el resultado de la convergencia de factores geográficos, económicos, políticos e institucionales que durante décadas permitieron la formación de organizaciones criminales con capacidades sin precedente en el continente.

Lo que comenzó como redes de contrabando evolucionó hacia complejas corporaciones criminales transnacionales capaces de operar simultáneamente en mercados ilícitos de drogas, armas, personas, combustibles, minerales, extorsión, ciberdelincuencia y lavado de dinero.

Hoy estas organizaciones poseen presencia internacional, estructuras financieras sofisticadas, capacidades logísticas comparables a las de grandes empresas multinacionales y una extraordinaria capacidad para adaptarse a los cambios regulatorios y tecnológicos. Su actividad ya no afecta exclusivamente a México ni a Estados Unidos; afecta la estabilidad económica, la seguridad pública, la integridad institucional y la gobernabilidad democrática de toda la región.

La expansión del fentanilo representa la manifestación más visible de esta transformación. Miles de millones de dólares en ganancias ilícitas, cadenas globales de suministro criminal, redes financieras transnacionales y decenas de miles de muertes anuales han convertido a esta amenaza en un asunto de seguridad estratégica para América del Norte.

Sin embargo, reducir el problema al narcotráfico sería un error conceptual. El verdadero desafío consiste en comprender que América del Norte enfrenta la consolidación de ecosistemas criminales complejos que operan aprovechando precisamente aquello que hizo posible el éxito económico regional: la interconexión de mercados, infraestructura, sistemas financieros y flujos comerciales.

En consecuencia, la discusión ya no puede limitarse a cómo combatir mejor a los cárteles; la pregunta estratégica del siglo XXI es distinta:

¿Qué arquitectura institucional requiere América del Norte para proteger simultáneamente su seguridad, su prosperidad, sus cadenas de suministro, su infraestructura crítica y sus instituciones democráticas?

La respuesta a esta pregunta comienza a tomar forma en la arquitectura hemisférica emergente conocida como Escudo de las Américas.

Lejos de representar una iniciativa aislada o una política coyuntural, el Escudo de las Américas constituye la manifestación de una transformación doctrinal más profunda. El hemisferio está transitando desde modelos tradicionales centrados exclusivamente en la seguridad pública hacia enfoques integrales que consideran la seguridad económica, financiera, tecnológica e institucional como componentes inseparables de la estabilidad regional.

En esta nueva lógica, la protección de puertos, aduanas, infraestructura energética, cadenas de suministro, sistemas financieros y procesos democráticos forma parte de una misma ecuación estratégica.

La construcción de esta arquitectura ya se encuentra en marcha. La pregunta relevante para México no es si participará en ella. La verdadera pregunta es bajo qué principios, instituciones y mecanismos ejercerá influencia sobre su diseño.

Es, precisamente en este contexto, donde surge la propuesta de un Tratado de Lucha Contra el Crimen (TLCC). Este tratado no debe entenderse como un tratado antidrogas; tampoco como una ampliación de la cooperación policial tradicional, y mucho menos como una reacción coyuntural a una crisis específica.

El TLCC debe concebirse como la contribución mexicana a la construcción de una arquitectura de seguridad norteamericana compatible con los principios de soberanía, prosperidad compartida, Estado de derecho y cooperación estratégica.

Su propósito fundamental consiste en cerrar la brecha existente entre el nivel de integración económica alcanzado por América del Norte y la insuficiencia de los mecanismos actualmente disponibles para enfrentar amenazas criminales transnacionales.

En términos históricos, el T-MEC permitió consolidar una comunidad económica. El desafío de nuestra generación consiste en construir la arquitectura de seguridad capaz de preservarla.

Desmontar la amenaza representada por las organizaciones criminales transnacionales exige un compromiso profundo, una visión de largo plazo y un análisis serio, amplio y útil para los tomadores de decisiones.

Más que debatir respuestas coyunturales, un TLCC debe contribuir al diseño de una nueva arquitectura hemisférica capaz de enfrentar uno de los mayores desafíos estratégicos de nuestro tiempo: la existencia de estructuras criminales que han convertido la violencia, la corrupción y el miedo en industrias transnacionales.

La magnitud de la amenaza obliga a pensar con la misma ambición con la que América del Norte pensó su integración económica.

Porque ninguna región puede sostener indefinidamente una economía integrada sobre una arquitectura fragmentada de seguridad. Y porque la defensa de la prosperidad hemisférica exige hoy la construcción de instituciones capaces de enfrentar, contener y eventualmente derrotar al cáncer criminal que amenaza sus fundamentos.