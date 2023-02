Si ya de por sí era frágil, todo parece indicar que la relación entre Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha quedado definitivamente fragmentada desde la mañana de ayer, cuando el presidente abiertamente declaró al líder y fundador de la izquierda en México como su adversario político, tras enterarse que “el ingeniero” presuntamente formaba parte del recién creado colectivo ‘Mexicolectivo’, que se presentó como una organización opositora al gobierno federal.

A López no le importaron los años de lucha juntos, el compañerismo, los logros, las buenas, las malas y todas las historias que escribieron juntos. Simplemente, lo ubicó del lado contrario al suyo; en el de los adversarios, el de los oligarcas, el de los conservadores. Solo le faltó llamarlo “Fifí”.

“En política sí es mi adversario político, si él asume una postura conservadora. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más”, señaló AMLO.

Como si la historia no existiese o no la conociera de primera mano, el presidente desconoció a quien lo invitó a regresar a la política a finales de los 80′s y lo lanzó como candidato a la gubernatura de Tabasco. Bajo el cobijo del ingeniero Cárdenas, Andrés Manuel pudo ganar la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y posteriormente la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Su relación comenzó a deteriorarse cuando ambos intentaron postularse a la presidencia de la república por las siglas del Sol Azteca en 2006 y ya sabemos quien la obtuvo y perdió.

En 2018, cuando López Obrador finalmente ganó los comicios para convertirse en presidente de México, Cárdenas fue personalmente hasta la casa de campaña de AMLO para felicitarlo.

Sin embargo, el ingeniero ha sido uno más de los decepcionados del gobierno obradorista y en no pocas ocasiones ha señalado y criticado que México no cuenta con un proyecto de nación a largo plazo y que la Cuarta Transformación privilegia la improvisación y las ocurrencias.

Algunas notas periodistas refieren siete momentos en particular en que Cuauhtémoc Cárdenas ha levantado la voz para criticar acciones de gobierno.

1. POLÍTICA COVID: En febrero de 2021 el ingeniero calificó que la política de salud en materia de covid fue ineficiente. En aquel momento el contexto político fue que se consideró que existía el riesgo de una dictadura por parte del gobierno de la 4T.

2. T-MEC: Para el ingeniero Cárdenas los tratados de libre comercio siempre han sido una oportunidad para potencias económicas de vulnerar la soberanía nacional, principalmente en temas energéticos.

3. REFINERÍA: Sobre la refinería de Dos Bocas, Cuauhtémoc Cárdenas advirtió que no debería construirse si la producción nacional no recupera los 2 millones de barriles diarios

4. MIGRACIÓN: Cuando Donald Trump amenazó a México si no frenaba el flujo migratorio irregular, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano calificó en entrevista con El País, que México hacía el trabajo sucio de Estados Unidos con el programa “Permanecer en México” del gobierno estadounidense

5. MILITARIZACIÓN: En entrevista con la revista Proceso, Cárdenas dijo que López Obrador aplica “la misma medicina” de gobiernos anteriores para combatir la inseguridad, lo que sólo aumenta la delincuencia. A pregunta sobre la militarización en el país, Cárdenas también respondió que es un “error”

6. NO TENEMOS GOBIERNO DE IZQUIERDA: En una conferencia magistral en el Foro Jesús Silva-Herzog, Cárdenas criticó que en México no hay gobierno de izquierda por más que se diga que es de izquierda

7. REVOCACIÓN DE MANDATO: En abril de 2022, en un evento en Boca del Río, Cárdenas afirmó que la consulta de revocación de mandato era un ejercicio inútil.

Como ya mencionaba, el pasado lunes se presentó a los medios de comunicación Méxicolectivo, una plataforma en la que se anunció la participación de Cuauhtémoc Cárdenas, aunque extrañamente no asistió a la conferencia de prensa. Este martes, luego de que el presidente lo colocara entre sus adversarios, Cárdenas emitió un comunicado para desvincularse de dicho colectivo, con el argumento de que desde hace tiempo decidió “dejar de participar por consideraciones políticas”.

Esta iniciativa se define a sí misma como “una plataforma de participación ciudadana plural y diversa que busca recoger e intercambiar ideas y propuestas desde la sociedad civil para la construcción de un mejor país”.

Méxicolectivo está integrado por viejos cuadros políticos emanados del PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, junto con activistas de la sociedad civil.

Entre los promoventes destacan políticos que ocuparon altas responsabilidades en gobiernos anteriores: Francisco Labastida Ochoa, ex secretario de gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo y candidato presidencial del PRI en el 2000; Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato presidencial del PRD y exjefe de Gobierno de la Ciudad de México.

También participa José Narro, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud en el sexenio de Enrique Peña Nieto; Josefina Vázquez Mota, ex secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Vicente Fox, ex secretaria de Educación con Felipe Calderón y ex candidata presidencial del PAN en 2012.

Así como Diego Valadés; ex procurador general de la república en el último año del sexenio de Carlos Salinas; Salomón Chertorivsky, ex secretario de Salud en el sexenio de Calderón y hoy diputado federal de Movimiento Ciudadano, y Dante Delgado, ex gobernador priista de Veracruz y líder del partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano.

Lo más extraño es que Cuauhtémoc Cárdenas guardó silencio cuando todos se preguntaban por su ausencia en la presentación. No dijo ni “Pío”, hasta que el presidente lo señaló como adversario. Entonces se deslindó de los organizadores. ¿Será que también el líder moral de la izquierda tiene cola que le pisen y puede ser amedrentado por el Ejecutivo de la Nación? ¿Habrá existido algún inconveniente con los recién destapados aspirantes del PRD a la presidencia? ¿Tendrá alguna relación su desvinculación del grupo con el hecho de que su hijo Lázaro Cárdenas ocupe un cargo como Jefe de Asesores de la Presidencia y pretende seguir escalando? Muchas interrogantes, pero todo apunta a que AMLO le puso un ‘estate quieto’ al ingeniero.

