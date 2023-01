La ausencia de información oficial permite y genera que los vacíos se llenen de lo que hay, y en las redes sociales hay bastante información; algunas veces cierta y corroborable y otras que resultan de la imaginación, de la creatividad, de las suposiciones o de mentes que buscan generar morbo y provocación. Este ha sido el caso en torno a la salud del Fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero , de quien se habló todo el fin de semana en el sentido, primero, de que agonizaba en un hospital de Houston víctima de cáncer de páncreas, y luego de que había fallecido. Todo ello generado por la mentira de las autoridades para cubrir sus ausencias en eventos tan relevantes como fue la reunión de presidentes de Norteamérica y al ocultar su estado de salud, siendo que por tratarse de un funcionario público de su nivel, es imperativo y obligado que la ciudadanía esté informada.

Pero el gobierno actual encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien acumula casi 100 mil mentiras tan solo en sus conferencias mañaneras, está acostumbrado a engañar y a faltar a la verdad. Tanto él como sus subalternos mienten y ocultan la verdad porque pueden, porque quieren y porque no pasa nada si lo hacen.

La mentira se ha convertido en una acción cotidiana a la que no le dan la mayor relevancia, como si se tratase de algo natural.

Cuando los medios de comunicación cuestionaron al canciller Marcelo Ebrard la ausencia de Gertz Manero en la reunión del lunes 9 de enero entre los gabinetes de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, a la que del lado mexicano estuvieron funcionarios del gabinete de Seguridad, como Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad; Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, y José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, pero no el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) como si lo estuvo del lado norteamericano su contraparte, Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, Ebrard en entrevista con Radio Formula afirmó:

“El fiscal Gertz tenía una actividad el día de ayer y de hoy (...) no le avisamos a tiempo que venía el fiscal de EU porque decidió incorporarse más tarde, es un tema logístico”. Marcelo Ebrard

De acuerdo con una publicación de El Financiero, correspondiente al martes 10 de enero, “El secretario de Relaciones Exteriores dijo que no contaron con el tiempo de antelación suficiente para que el fiscal asistiera al evento. De acuerdo con Ebrard, Gertz quería plantear en la reunión el control de importación de precursores para la fabricación de drogas .

“Por lo que vi, el fiscal quedó, diría yo, satisfecho, interesado en lo que se hace que es principalmente el control de precursores, impedir su paso, y segundo, ir simplificando plataformas para el control de la actividad económica de las empresas que importan y exportan esos precursores” Marcelo Ebrard

Sin embargo, El Financiero pidió información sobre la agenda del lunes del fiscal Gertz Manero. La respuesta que recibió es que el funcionario no tenía ningún evento programado.

Fue hasta este lunes 23 de enero, que el presidente López Obrador dio a conocer el estado de salud de Gertz.

“No, no es cáncer, según mi información, afortunadamente, y como dice el dicho colonial de la literatura, los muertos que no matáis gozan de cabal salud, lo que indica es que cuando alguien le desea mal a otra persona, cuando ya lo está enterrando, resulta que no, otra persona afortunada goza de cabal salud, o goza de buena salud, como de quiera decir”. AMLO

Luego, en tono molesto, reprochó las noticias que circularon en las redes sociales en torno al estado de salud del fiscal, y calificó como “miserable” la actitud de quienes compartieron que el funcionario federal había muerto en un hospital estadounidense.

“Ha habido mucha especulación y una actitud muy, no quiero usar la palabra quiero suavizarla, yo diría, la voy a usar, miserable, en torno a este asunto porque vi un mensaje en Twitter y hay muchos deseándole la muerte. Eso no se le puede desear a nadie.” AMLO

“Incluso vi uno que resultó falso, que me da gusto que haya resultado falso atribuido a Diego Fernández de Cevallos, palabras más o palabras menos, diciendo que ‘lo que no logró la justicia lo logró el cáncer’ y empezaron los retuits pero muchos, esa es una actitud inhumana es una enajenación y pérdida de sentimientos, eso es ser malo” AMLO

Criticó el inquilino de Palacio Nacional.

El presidente tiene razón en cuestionar la reacción de los usuarios de las redes sociales, pues a nadie en sano juicio puede provocarle alegría el deceso de un ser humano, así se trate de Alejandro Gertz.

Pero López Obrador, parece no tener claro que la gente tiene plenamente identificado al Fiscal, y no olvidan casos como el de Alejandra Cuevas, a quien mantuvo en prisión por venganza al atribuirle falsamente la muerte de su hermano. No olvidan su riqueza en paraísos fiscales a costa de los mexicanos; no olvidan su cuantiosa colección de autos; y primigeniamente no olvidan su maldad.

De manera que más que molestarse y arremeter contra los usuarios de Twitter, el mandatario de la nación debe dar explicaciones . ¿Desde cuándo el Fiscal está ausente del cargo?, ¿quién ha manejado y con qué legalidad la FGR?, ¿por qué se ocultó su estado de salud?

Toda esta información debió ser pública desde un inicio. No es posible que estemos en un país con un régimen para el que violar normas, mentir y burlarse del pueblo sea la constante. Si el fiscal general de la República no está en condiciones de ejercer su delicada responsabilidad debe ser sustituido legalmente de inmediato.

El hecho es que al día de hoy no se sabe con certeza su estado de salud. Quizá lo único cierto hasta ahora es que no falleció como se comentó desde el sábado en las redes sociales.

AMLO dice que Gertz no está muerto, que no tiene cáncer de páncreas. Pero cómo creerle a alguien que miente puntualmente todos los días.

Twitter: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga@hotmail.com