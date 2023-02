Cuauhtémoc Cárdenas no es el favorito entre los integrantes de Colectivo México, pues algunos de los miembros de la asociación también llamada Mexicolectivo, señalan que es “típico” del ingeniero deslindarse.

Así lo consideró el integrante de Colectivo México, Juan Ignacio Zavala , quien compartió un mensaje de Twitter en el cual lanzó una critica en contra de la postura de Cuauhtémoc Cárdenas.

Y es que en su publicación, el hermano de Margarita Zavala que forma parte de Mexicolectivo, señaló que el deslindarse, es una actitud típica por parte de Cuauhtémoc Cárdenas.

Al hablar sobre lo ocurrido con Cuauhtémoc Cárdenas y Colectivo México, el integrante del mismo estableció que el ingeniero no es el favorito entre los miembros de la organización.

Al respecto, Juan Ignacio Zavala, integrante de Mexicolectivo, criticó al ex candidato presidencial al recriminar que no explicó la razón por la cual se ausentó del foro realizado ayer 30 de enero.

En el mismo sentido, el hermano de Margarita Zavala reprochó que Cuauhtémoc Cárdenas no se pronunciara al respecto hasta el presidente AMLO lo tildó de ser un “adversario”.

Tras referir que ante las críticas que AMLO lanzó en su contra, el ingeniero se deslindó de los organizadores del Colectivo México, como aseveró, es típico de Cuauhtémoc Cárdenas.

Cuauhtémoc Cárdenas se deslindó de Colectivo por México, o Mexicolectivo, así como de la asamblea Punto de Partida, pues aseguró que no él no convocó a esa propuesta.

Exponen corrupción en la Aduana; Guardia Nacional y Tufesa cobran de 5 a 20 dólares para no revisar equipaje

Fue luego de que el presidente AMLO tachó a Cuauhtémoc Cárdenas como un adversario político por formar parte de Colectivo por México, que el ingeniero se deslindó de él.

En una carta que publicó em Twitter, Cuauhtémoc Cárdenas se deslindó de Mexicolectivo, pues aseveró que “en ningún momento” ha fungido como convocante de la organización.

En su misiva, el ingeniero dijo sí conocía la asamblea Punto de Partida, pero nunca fue un convocante.

Asimismo, apuntó que en su momento informó a quienes lo invitaron a conocer Mexicolectivo y Punto de Partida, que debido a consideraciones políticas, no seguiría participando más.

En su conferencia mañanera de este martes 31 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tachó a Cuauhtémoc Cárdenas como un “adversario político”.

Sobre ello, AMLO señaló que debido a la participación de Cuauhtémoc Cárdenas en Mexicolectivo, el ingeniero ha asumido una una postura que consideró contraria a la 4T.

En el mismo sentido, AMLO apuntó que si bien estima y respeta al ex candidato presidencial debido a que su compañero durante décadas, ahora es un “simulador”.

“Si él asume una postura de este tipo.

Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y está chata esta muy angosta no hay para donde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio.”

AMLO