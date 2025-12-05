Se presentó el día de ayer la reforma a las 40 horas por parte del secretario del Trabajo, y lo que debió ser un día de fiesta para la clase trabajadora, se convirtió en un sketch de concurso del programa “La Caravana”, a donde todos nos quedamos con la cara de “lástima Margarito”.

La propuesta de reforma para la reducción de la jornada laboral a 40 horas desvirtúa el espíritu que se buscaba con la misma, no basta que nos digan que se agotaron mesas y mesas de negociación, se debieron cuidar los principios rectores que le corresponden al Estado procurar, para que tuviera el impacto social que se buscaba: mayor tiempo de descanso para los trabajadores, para su recreación familiar, para su desarrollo personal.

El primer punto para destacar es alargar hasta 2030 su aplicación total, como si los centros de trabajo no tuvieran que hacer los mismos ajustes por implementar 2, 4 u 8 horas menos de trabajo por trabajador, de todas formas, se dislocan los turnos, se necesita contratar para cubrir los huecos. Es solo parte de un discurso de las cámaras industriales que asoman un fatalismo productivo por cualquier modificación que se haga a sus privilegios actuales; pasó en España, ha pasado en todo el mundo cuando se habla de que el trabajador tenga jornadas y condiciones dignas para laborar, siempre nos dicen que el mundo se va a acabar.

El segundo punto es que no se mantuvo el interés de que el trabajador tuviera un día más de descanso, lo que resultaba medular en la búsqueda de esta reducción de jornada, pues la idea es que con ese día extra el trabajador reposara, hiciera ejercicio, se recrearan como persona, de que las familias convivieran, pero en lugar de eso el artículo 69 quedó intacto con 6 días laborables.

Para colmo, se amplió el periodo de horas extras, de 9 a 12 horas extras a la semana. Si hay una disposición que se viola de forma constante en las fuentes de trabajo es el pago de horas extras, ante los ojos ciegos de las autoridades de inspección laboral local y federal. Propiamente con estas 12 horas se mantienen las jornadas extenuantes que desgastan la salud de los trabajadores. Gracias por nada.

Nadie le explicó a la autoridad que por criterio jurisprudencial hay tiempo extra obligatorio en los procesos de producción continua y los cambios de turno, que ocupan muchas de las grandes industrias, es decir si el patrón te pide que lo labores lo tienes que hacer, si no te pueden despedir, y la sanción que tiene el patrón es que se pague doble, pero nada más, así el cambio de las 9 a 12 horas compensa las 8 que se redujo en la jornada más horas extras.

Esta reforma claramente fue redactada en los despachos de abogados patronales, es una vergüenza que la presente la autoridad como un consenso.

Sigue un debate legislativo, la bandera más importante de la clase patronal es el pago por hora, no han quitado el dedo del renglón, con estas autoridades del trabajo habrá que tener mucho cuidado, si llega a pasar este cambio, el aumento al salario mínimo se esfumará, pues se convertirá en un salario mínimo por hora, no por día, como pasa en Estados Unidos, solo que pagado en pesos.

Vladimir Ricardo Landero Aramburu. Maestro en derecho por la UNAM

Nota: para enfriar la discusión y el enojo actual, el Senado ya anunció que se analizará para mediados de 2026 esta reforma. La gradualidad se dará por default con su apatía.

X: @riclandero