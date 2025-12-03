La reforma de la reducción de la jornada laboral a las 40 horas será de manera escalonada confirma la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En la conferencia mañanera del pueblo del 1 de diciembre, como lo había prometido la presidenta Claudia Sheinbaum se presentó los acuerdos para la reducción de la jornada laboral de 40 horas.

Marath Bolaños, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer los detalles de la reforma laboral que comenzará trabajos legislativos a partir del próximo 2026, pero en 2027 inicia la primera disminución de las horas laborales.

Reforma de la jornada laboral: reducción a 40 horas será escalonada de dos horas por año hasta 2030

Tras los ejercicios de las mesas de diálogo propuestas por el Gobierno federal se logró el consenso de una reducción de la jornada laboral a 40 horas, pero como se había planteado desde un principio de manera escalonada hasta el año 2030.

En este acuerdo entre empresarios, sector obrero, sindical y el Gobierno de México se propuso que la reforma de la reducción de la jornada laboral inicie trabajos en el Congreso de la Unión a partir del próximo año 2026, para que el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo quede aprobada.

Por lo que las empresas tendrán tiempo para genera un re acomodo de sus actividades laborales y desde el 1 de enero del año 2027 reducir las primeras dos horas de trabajo hasta lograr las 40 horas para el año 2030, quedando de la siguiente manera:

Año 2027: 46 horas semanales

Año 2028: 44 horas semanales

Año 2029: 42 horas semanales

Año 2030: 40 horas semanales

“Para garantizar los derechos de los trabajadores se establecerá a nivel constitucional, así como también en la Ley Federal del Trabajo una jornada laboral de 40 horas semanales” Marath Bolaños, titular de la STPS

Otras de las propuestas de la reducción de la jornada laboral son:

La no reducción a salarios ni prestaciones

La prohibición de horas extras de trabajo para menores de edad

La jornada extraordinaria de manera voluntaria de 9 a 12 horas

Registro obligatorio los patrones de horas ordinarias y extraordinarias utilizadas por los trabajadores

Cabe resaltar que los beneficios de la reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana son: