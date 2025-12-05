¿Cuándo aprobarán la reforma de 40 horas? El presidente de la comisión de Puntos Constitucionales aclaró cómo avanzará la iniciativa y discusión en el Senado.

Fue el 3 de diciembre cuando el Senado recibió la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales; sin embargo, la discusión comenzará hasta 2026.

Reforma de 40 horas semanales: senador Óscar Cantón aclara cómo avanzará su discusión

Fue en entrevista para medios de comunicación que el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón, aclaró que la reforma de 40 horas seguirá bajo análisis el próximo 2026.

Al respecto, el senador señaló que debido a que su entrada en vigor será gradual a partir del 2027, su discusión comenzará el próximo 2026 pero todavía con foros y reuniones, “con mucha calma”.

El senador agregó que este 2025 sólo se recibe la iniciativa; sin embargo, seguirán escuchando opiniones sobre este tema, aunque también falta la decisión de las comisiones dictaminadoras.

🚨 No será este año. Óscar Cantón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, informa que la iniciativa de reforma a la jornada laboral de 40 horas se aprobaría hasta el próximo año, alargando la espera para millones de trabajadores.



🎥 Video: Sara Pablo pic.twitter.com/UhbqYr7uET — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 4, 2025

A pregunta expresa de medios de comunicación, Óscar Cantón confirmó que la discusión de la reforma de 40 horas tendría lugar en febrero de 2026.

Reforma de 40 horas: senador Óscar Cantón descarta simulación

A su vez, el presidente de la comisión en el Senado, Óscar Cantón descartó que la reforma de 40 horas sea una simulación, ya que el objetivo es claro y sería la reducción de la jornada laboral.

Diversos grupos como “Yo por las 40 horas” han apuntado que en la iniciativa enviada al Senado no se estipulan los dos días de descanso obligatorio, sino que se mantienen los seis días.