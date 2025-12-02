Las Farmacias del Bienestar comenzarán en el Estado de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya tiene su plan para llevarlas en todo el país en 2026.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del martes 2 de diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar y Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, en la Secretaría de Salud, presentaron este nuevo programa.

Por el momento la primera etapa de las Farmacias del Bienestar arranca en el Estado de México con 500 puntos y forman parte del programa “Salud casa por casa” dirigido a adultos mayores y personas con discapacidad que acercará los medicamentos a ellos.

Cabe recordar que como parte de “Salud casa por casa” más de 20 mil enfermeras y enfermeros realizan visitas a los domicilios de las beneficiarios de este programa.

De esta manera Claudia Sheinbaum busca acercar las Farmacias del Bienestar a todo México para 2026

Al inicio de esta conferencia mañanera del pueblo del martes 2 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que con módulos iniciará el funcionamiento de las Farmacias del Bienestar que estarán afuera de los centros de salud para que las personas adultas mayores y con discapacidad no se tengan que formar ni tener tiempos de espera mayores en el aérea de farmacia.

Además estos módulos también estarán disponibles afuera de las tiendas del Bienestar, a partir de la próxima semana.

“Para que no tengan que entrar a los centros de salud a hacer la fila que normalmente hay para las farmacias, entonces va haber afuera de los centros de salud y la próxima semana inicia en las tiendas del Bienestar un módulo como estos donde van a poder recoger sus medicamentos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

También la presidenta de México, explicó que estos medicamentos estarán enfocados para personas que padecen enfermedades como diabetes e hipertensión, debido a que son aquellas que requieren una medicación permanente.

Las recetas de estos medicamentos serán emitidas por el personal de salud del programa “Salud casa por casa” que les darán a los adultos mayores y personas con discapacidad que así lo requieran.

Además estas recetas están foliadas para evitar que se haga un mal uso del documento, informó Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar.

Por su parte Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud dio a conocer que este programa se extenderá a todo México en 2026 con 22 medicamentos de inicio que más necesitan estos pacientes que se les darán visitas cada dos meses para su seguimiento.