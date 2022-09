Hoy en su mañanera, AMLO mencionó que prácticamente toda la prensa mexicana lo ataca, sin embargo, sigue siendo extremadamente popular y su popularidad va a la alza y así lo demostró con sus famosas gráficas que muestra siempre pero que nadie entiende.

Esta es una realidad, su popularidad casi intacta. Yo no lo comprendo. ¿Pero qué creen?, tampoco el presidente lo comprende, porque acaba de decir que esto es todo un “fenómeno” y que es algo nunca antes visto y a simple vista pareciera que sí lo es pero yo tengo mis propias conclusiones:

Para empezar, dice que afortunadamente la gente no le cree a los medios y solo le creen a él, y ya con esa frasecita que se aventó hoy parece encantador de personas. “Háganme caso a mí, solo a mí y nadie más que a mí”. Como hipnotizador.

Lo cierto es que AMLO sabe muy bien que muy poca gente lee, y que sus seguidores, muchos de ellos prácticamente son bastante ignorantes (no me gusta esa palabra, me parece denigrante pero no cuál otra utilizar). El presidente sabe que aquellos que lo adoran no profundizan ni investigan ni leen y solo se quedan con la “información” que les brinda su líder matutina y diariamente.

Pero a ver, vayámonos por partes:

Es cierto que la prensa mexicana, yo diría un noventa por ciento de ella no habla ni se expresa ni escribe favorablemente del presidente.

Pero AMLO vive en la negación. Si no se habla positivamente de él es que no hay nada positivo qué decir, pero él cree que lo que dice la prensa son “ataques” premeditados y orquestados “adrede” para golpearlo.

Yo no lo veo así. Yo solo veo que la prensa mexicana informa y si en su información no hay nada bueno que decir, no es personal, ni por estar en contra del presidente. Es que no hay nada bueno que informar.

Pero el presidente cree que es un tema en contra de él. Como siempre él tiene otros datos y la prensa otros datos más distintos a los suyos.

Ahora bien ¿Cómo explicar que efectivamente su popularidad está estable e incluso a veces a la alza? El presidente es un hombre popular porque todo mundo habla de él. Eso es innegable.

Y hay encuestas en donde su aprobación es muy alta, ya les digo, ni el propio presidente se lo cree ni lo entiende.

No es que esté comparando al presidente con estos casos porque a pesar de que no simpatizo con él tampoco lo considero un asesino en potencia, pero lo que quiero explicar es que el presidente es popular porque se habla de él. Y nada más. No porque esté haciendo bien las cosas. Me cuesta creer que haya gente que apruebe lo que hace pero sí la hay, tengo parientes cercanos que aprueban todo lo que hace, deshace y dice .

Pero él es feliz creyendo que es popular porque es bueno en lo que hace, pues dejemos que sea feliz creyéndolo. Los que nos informamos y leemos sabemos bien que esto no es así.

O al menos así lo creemos.

Hugo López-Gatell y la salud mental de los mexicanos

Y bueno, para terminar esta columna, les compartiré algo que me dejó anonadada y estupefacta, hoy mismo también el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell mencionó que la salud mental de los mexicanos estaba perjudicada por la depresión y por trastornos de ansiedad pero que NO ERA NADA GRAVE.

¡¿Cómo explicarle al “doctor” que por supuesto que estos trastornos son muy, muy graves pues son los que están llevando a que muchos jóvenes y adultos se estén suicidando?! Es inaudito, como psicóloga que soy me ofende infinitamente esto.

¡No es posible que diga este tipo de cosas! Pero volvemos a lo mismo, ya para que Gatell haya dicho esto es porque las cifras de muertes por suicidio alarmantemente se están incrementando. Pero, otra vez, saben que la mañanera es la que “informa” y entonces quieren tapar el sol con un dedo y prefieren decirle a esa ciudadanía que no lee ni se informa que no está pasando nada y que a lo mejor “algunos” jóvenes se están suicidando pero que no es grave y que no son muchos . Esa es la información que quieren ellos difundir. Y ocultar. Porque ya no saben cómo tratar los temas de salud mental. Si ni siquiera hay acceso médico para toda la población, mucho menos hay atención en la salud mental de los mexicanos que verdaderamente está totalmente dañada.

Inaudito que este subsecretario no se cansa de minimizar las cosas que son realmente graves y que conciernen a vidas humanas.

Amigos, esto es el horror más grande que he escuchado y vivido a lo largo de mis 48 años de vida.

Ojalá, como ha pedido doña Beatriz Gutiérrez, esposa de AMLO, en verdad la gente lea mas, se informe mas.

Es necesario y es crucial estar bien informados para poder rescatar a este país de las mentiras y la manipulación que vienen desde la mañanera. No desde los medios ni de la prensa .

Pongámonos a leer por favor y si tú llegaste hasta aquí y me leíste hasta el final, invita a otros a que lean también.

Salvemos a nuestra patria.

Es cuanto.