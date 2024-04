Música del mundo: Libretos de ópera publicados por un Uber mexicano

I. Los libretos del Uber

Existe actualmente dentro de la crítica una marcada tendencia a hablar más de las obras en sí antes que de sus autores o de quienes las han hecho posibles. Y me parece pertinente, que el contenido de la obra –novela, poemario, ensayo,…- hable por sí mismo, que nos diga lo que quiera; después nos ocuparemos del autor y el contexto social e histórico en que ha surgido la creación. No obstante, hay ocasiones en que esta propuesta analítica no resulta útil en primera instancia, pues queremos hablar del esfuerzo de una persona en materializar un producto artístico que resulta, por ejemplo, en una colección editorial determinada. En este caso hablo de la muy poco común publicación en México de una colección de libretos de ópera. Incluso podría pensarse en cierto anacronismo: ¿a quién puede interesar adquirir, consultar y leer una serie de libretos de algo tan demodé (podría argumentarse), como la ópera?, ese género artístico europeo que ha llegado a tener en el pasado de México una gran aceptación, efervescente incluso, por momentos.

Tengo volúmenes de dos colecciones de libretos de ópera: de la española Daimon (con filiación en México) y de la argentina Vergara. No conozco ninguna editorial mexicana de libretos de ópera, por ello resulta inusitada la aparición sosegada, casi inadvertida, de la serie de la editorial Welt Music (Música del Mundo; combinación del alemán y el inglés), mexicana como mexicano es su artífice, César Morales, que produjo en 2016 la primera de sus publicaciones, Fidelio, de Beethoven. Hasta ahora ha publicado cinco títulos en total, el ya mencionado, más La traviata, de Verdi; Carmen, de Bizet; Ariadne auf Naxos, de Richard Strauss; y El niño y los sortilegios, de Maurice Ravel. Y ha anunciado la pronta aparición de Turandot, de Giacomo Puccini.

“Mi amigo Juan Villoro me puso en contacto con un ‘loco maravilloso’, como calificamos a César Morales, un joven melómano y aficionado a la ópera que invierte lo que gana con el Uber de su automóvil en publicar libretos de ópera en ediciones bilingües, por una parte, y, por otra, en antologías temáticas de ópera”, escribe Vladimiro Rivas Iturralde en “Libretos mexicanos de ópera y antologías operísticas” (Revista Pro-Ópera; 04-10-21).

Le pregunto por teléfono a Morales si es cierto el asunto del Uber (no porque desconfíe del profesor Rivas Iturralde, sólo por rigor informativo; tampoco por promocionar al Uber, pues debiera de ser al revés, la compañía patrocinar al editor), responde que sí, que él lo maneja, que con ello realiza la subsistencia cotidiana. Francamente admirable, porque mientras muchas personas reciben los beneficios de presupuestos públicos y becas, él invierte arriesgando su propio dinero en un proyecto producto de una pasión y un interés inusual. Y ha sido así porque, una vez y otra vez, se ha negado el apoyo a su valioso proyecto de parte del FONCA e incluso de parte de la Coordinación de Música y Ópera del INBAL.

Conocí a Morales fortuitamente, en una trasmisión de la presentación del libreto de la ópera Ariadna auf Naxos, del cual precisamente Villoro es el traductor. Interesado, lo contacté por un proyecto personal de traducción que he venido desarrollando, pero fue asimismo fortuita la ocasión en que lo conocí personalmente, en el evento en que el profesor Rivas Iturralde recibiría un reconocimiento en la embajada de Ecuador en septiembre de 2023. Ahí César me obsequió el número cinco de sus libretos, L’enfant e les sortilèges (2023), cuya traducción y prólogo estuvieron a cargo justamente de Rivas Iturralde. “Una de las obras más deliciosas y divertidas del repertorio operístico del siglo XX”, escribe el traductor. En verdad, una linda edición de bolsillo, naturalmente bilingüe, como las otras cuatro: “Las cubiertas son realmente hermosas: cada libreto está ilustrado con la foto de un teatro vinculado a la ópera en cuestión. El diseño, la letra, la caja y los márgenes, todo está escrupulosamente cuidado”, señala Rivas en la reseña citada.

Impensadamente, por lo inusual e inesperado en este tiempo, estos libretos han tenido éxito, y circulan ya en varios países. Aprovecho la ocasión del anuncio de la aparición del libreto de Turandot para hacerle algunas preguntas al editor.

II. Breve entrevista a César Morales

H: Qué tal, César. Antes que nada, felicidades por tu empresa editora, es realmente admirable el trabajo que estás haciendo. Quiero plantearte algunas preguntas al respecto. De entrada, ¿por qué publicar libretos de ópera en esta época, qué te ha movido a hacerlo?

C: Estimado Héctor, un millón de gracias a ti por el interés. Primero que nada porque la pasión por la música no está confinada a ninguna clase social, ni a ninguna época en específico. Es innata en la gente. Pero un pato no mostrará su destreza en el agua salvo que se le ponga esta a su disposición. Hay miles y miles de personas en este mundo que nunca han tenido la oportunidad de disfrutar de un arte para el cual la naturaleza los ha capacitado. Es a estos últimos, a los que WELT les acercará la ópera. Y segundo, por la cantidad de cantantes de ópera que México exporta al mundo, sólo echemos un pequeño vistazo al pasado para darnos cuenta la calidad y cantidad de voces que han pasado, que están pasando y que pasarán a los anales de la historia de la ópera. De ahí la importancia de poner en las manos del lector el texto íntegro de cada obra de manera bilingüe, ya que teniendo el texto íntegro en español, siempre arrojará luz sobre la música.

H: Dentro del universo de posibilidades del repertorio operístico, ¿por qué has elegido los cinco títulos que llevas publicados y el que viene, Turandot, por predilección personal o qué criterio artístico o pragmático utilizas?

C: Mi aspiración es poner al alcance del público los libretos completos de las óperas, cantatas, oratorios y colecciones de Lied más importantes de todos los tiempos, pero haciéndolo de una forma progresiva, de tal forma que aquellos que todavía no han desarrollado un gusto por la mejor música lo adquieran. La base de la programación de las publicaciones serán los clásicos del repertorio, pero no nos olvidaremos de las obras escénicas contemporáneas.

H: ¿Cómo va el proyecto y qué esperas de él en el mediano y largo plazo?

C: El proyecto ha sido muy bien recibido, tenemos presencia a través de Buscalibre en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, España y Estados Unidos. Pero nuestra meta es tener la distribución en las librerías de toda la península ibérica. Ya que tenemos la promesa de distribución, sólo debemos tener un mínimo de 10 libretos en catálogo para hacer realidad nuestro sueño.

H: Ah, pues ya muy pronto. ¿Por qué elegir el nombre WELT, qué significado tiene para ti?

C: WELT es una palabra alemana cuyo significado es MUNDO y que parafrasea la célebre frase de Gustav Mahler: “Una sinfonía debe ser como el mundo. Debe contenerlo todo”. Así es la ópera para mí, un mundo que lo contiene todo.

H: Al parecer te has convertido en el primer editor mexicano de libretos de ópera (habrá que indagar si hay algún antecedente).

C: Así es, en México la editorial es pionera en esta temática.

H: Espero que el éxito de la circulación de los libretos que van saliendo alimente y alargue la colección. ¿Hasta dónde aspiras llegar?

C: Tenemos listos 65 libretos bilingües listos para su publicación, en donde abarcaremos el repertorio alemán, francés, italiano, checo y ruso. De esta manera haremos que las óperas vivan y nos sobrevivan.

H: ¿Algún comentario adicional que quieras hacer?

C: Es menester que las instituciones gubernamentales apoyen proyectos como este, ya que estamos camino a la internacionalización y, trabajando en conjunto, es como podemos poner en alto a México una vez más en el campo de la ópera.

H: Que así sea.

III. Los libretos publicados

A continuación comparto la portada y contraportada de los libretos publicados hasta ahora por Welt Music. En la cuarta de forros se puede leer información sintética sobre las óperas en cuestión.

Fidelio, de Beethoven; tres versiones: 1805, 1806 y 1814.

Comparto el conmovedor coro de los prisioneros, que de las mazmorras son sacados a la luz del sol. Un anhelo de libertad existencial, sin duda. Producción de la Ópera Alemana de Berlín en 1963: