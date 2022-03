La salud mental como tema central en la vida de todos los mexicanos

Me quedé pensando: Qué importante hoy más que nunca es atender la salud mental de todos y todas.

Ahora que se sabe, le indicaron a Sandra Cuevas tratamiento psicológico por 6 meses para manejo de la ira, me parece extraordinario que ella acepte tomarlo, pero además de esto, ayuda a visibilizar este tema, porque en realidad muchísimos necesitamos de tratamiento psicológico para manejar nuestras emociones.

Y no lo digo como psicóloga. Lo digo como un ser humano que ha necesitado también de estos espacios en donde te puedes desahogar y canalizar las emociones, donde he podido reparar mis duelos y pérdidas y afortunadamente lo tengo porque lo busqué, porque decidí que no podía sola con esto, y porque acepto que mi salud mental ya no es una moda, es mi prioridad.

Y también los jóvenes necesitan muchísimo apoyo psicológico y emocional, se sienten solos, perdidos, y como si literalmente el mundo se fuera a acabar. Por eso quieren comerse al mundo y eso es imposible. Y entonces viene la frustración y la depresión, pero no una depresión leve, ya estamos hablando de depresiones más profundas con ideas suicidas o intentos de suicidio, con muchísimas autolesiones infringidas contra su persona .

Tenemos a nuestros políticos que proyectan sus carencias personales, sus rencores, sus miedos y traumas tras un micrófono todos los días. Políticos que yo no sé si en verdad duerman todas las noches en paz, que no sé si verdaderamente sean felices.

Pero a ver, si el presidente considera que no necesita apoyo psicológico ¿ cómo va a ofrecerlo a la ciudadanía?

Yo por eso te invito a ti que me lees a qué hoy te decidas a buscar ayuda, no se puede cargar solo todo el peso de los recuerdos de nuestra infancia dolorosos, no podemos llevar encima nuestros rencores y tristezas o los duelos por perdida importantes en nuestras vidas.

Todos necesitamos ayuda y apoyo para saber cómo manejar nuestra ira y nuestra conciencia.

Démosle a nuestra persona un buen cuidado de la salud mental. Con la pandemia nos hemos concentrado únicamente en la salud física: Niveles de oxigenación y temperatura corporal. Pero ¿cómo andamos con el tema de la salud mental?

Muchas personas en esta pandemia, optaron por beber alcohol y lo comparten en redes sociales como una forma de sentirse menos solos. Pero también el alcohol los atrapó y quizá no se han dado cuenta.

Ojalá todos tomáramos terapia. Ojalá pudiéramos hablar de ello con naturalidad.

Yo padezco de depresión desde hace muchos años y es una batalla permanente, pero me ha aliviado mucho poderlo decir y expresar ya sin miedo al qué dirán. Y seguramente habrá gente que me juzgue: “Cómo es que siendo psicóloga tiene depresión”. Pues sí.

Aprender a aceptar nuestras debilidades y dolores nos fortalece. Nunca es tarde. Te invito a que lo hagas. Te abrazo.