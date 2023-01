“No hay peor olor que el que despide la bondad corrompida.” HENRY DAVID THOREAU

“El peligro de los representantes del pueblo es que con harta frecuencia se limiten a representarlo en sus defectos...” ALBERT GUINON

Como otras procuradurías en su momento, la actual fiscalía de la Ciudad de México ha pasado a ser un peligro para la ciudadanía. Su actuar en el caso de Yasmín Esquivel deja muy mal parada a su titular Ernestina Godoy y, entrados en gastos, hasta a la propia jefa de gobierno capitalino.

La fiscalía ha actuado con ánimos de defender a los amigos de la 4T y se ha dejado llevar por impulsos vengativos, incluso si eso supone inventar la definición de delitos no existentes en la norma.

A sabiendas de que el delito del que se acusaba a Alejandra Cuevas no estaba tipificado en ley alguna, para agradar al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero —o en franco contubernio con él—, la “procuración” de justicia de la CDMX coadyuvó a encarcelar de manera injusta a dicha ciudadana. De la misma forma, para otros casos, la fiscalía a retrasado su actuar. Y así, en casi dos años, no ha podido demostrar la culpabilidad de una sola persona del colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Ahora, por el contrario, en tiempo récord, atendió la denuncia de un supuesto delito —que anunció, más tarde, ya había proscrito— y determinó —sin investigación formal, legal y completa de por medio— que la ministra Yasmín Esquivel había sufrido el plagio de su tesis de licenciatura. Pero ahí no terminó la ilegalidad. Luego dijo que el documento que la dependencia dio a conocer y en el que concluía lo anteriormente mencionado —firmas incluidas— no era de la fiscalía… “En ese sentido, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desconoce el documento, de tipo comunicado, que circula por diferentes medios y redes sociales, donde se hace referencia, a nombre de esta institución, de supuestas conclusiones sobre la referida denuncia.”

Esto es, Ernestina Godoy o alguno de sus subordinados armó un expediente en menos de seis días (15 fojas con sellos y en papel oficial); este lo obtuvo y presentó Yasmín Esquivel como “prueba” en su “descargo” el día 30 de diciembre; ¿pero no fue sino hasta el 3 de enero que la fiscal capitalina negó su validez? La procuración de justicia en la capital mexicana al servicio de la Cuarta Transformación…

Seis días para “exculpar” a una ministra y más de 520 días para torturar con cárcel a Alejandra Cuevas: no hay mejor definición que esa de la politización que es la procuración de la justicia.

¿Qué podemos esperar los ciudadanos con una fiscalía que inventa delitos? ¿Que arma expedientes a modo para procurar ayudar a sus cuates y resarcir viejos “agravios”? ¡Mismo cuando no tiene competencia en la materia!

Ernestina Godoy lleva a pie juntillas la frase de López Obrador “no me vengan con que la ley es la ley”, y hace que los ciudadanos estemos aterrados, además de cautelosos en extremo, de esta otra expresión que también le fascina pronunciar al titular del Ejecutivo federal: “el que nada debe, nada teme”.

Cuando la fiscalía, que debería respetar y hacer valer las garantías del Estado de derecho, no lo hace, estamos en una situación en que la población enfrenta un descalabro de sus garantías individuales.

Más allá de la mofa en las redes sociales ante su posicionamiento y del ridículo realizado (“es mi documento pero no es mi documento”), Godoy debe proceder a denunciar formalmente la falsedad de la comunicación o bien presentar su renuncia.

Igual que se le avisó a López Obrador de Esquivel Mossa, hay que decirle a Claudia Sheinbaum con toda claridad: esto que está ocurriendo no solo es un escándalo; es corrupción. Inventar delitos, determinar culpabilidades hechizas en fueros que no son de su competencia, filtrar información oficial para luego desconocerla, es desprecio por la ley y abuso de autoridad por parte de Godoy.

Que la fiscalía capitalina sea en términos formales autónoma no debe obstar para que Sheinbaum dé “un voto de NO confianza” a Ernestina Godoy. De no hacerlo, la jefa de gobierno de la CDMX se verá irremediablemente inmiscuida en la chapuza realizada por la fiscalía.

Hace dos días compartí “Te lo dije Yasmín para que lo entiendas Claudia”. La lamentable actuación de Godoy refuerza lo que ahí dije. La ciudadanía en general estamos asqueados de la corrupción y componendas justificadas por el régimen por el solo hecho de formar “parte del proyecto de la 4T”. O Sheinbaum se desmarca o se verá afectada por este tufo a ilegalidad que ya no huele sino hiede a mucha distancia.

Momento de definiciones. La ciudadanía esta harta de corruptelas, plagios, invención de delitos y mentiras consuetudinarias y más de la politización de la fiscalía capitalina cuando su única función debe ser: “investigar los delitos del orden común cometidos en la CDMX y perseguir a los imputados y la consignación de éstos debidamente, con apego a la ley y respeto irrestricto a los Derechos Humanos, atendiendo las necesidades especiales de los diversos grupos para abatir la inseguridad jurídica y la impunidad.”