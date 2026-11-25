Refutaciones Políticas

Existe una casta que ha logrado convencer a la sociedad y al círculo rojo de que la política es sucia, el conflicto social es una patología y la democracia un riesgo que debe ser tutelado por expertos. Es la aristocracia jurídica: una alianza entre los mandarines de la academia neoconstitucionalista y las élites judiciales que, armados con manuales de argumentación y fórmulas importadas, han expropiado el sentido del derecho para convertirlo en un coto cerrado de especialistas.

Edgar Morin advirtió hace décadas sobre el peligro de la inteligencia ciega: esa hiperespecialización moderna que mutila la realidad para encerrarla en esquemas simples, cómodos y manipulables.

Mientras el mundo real es complejo (un tejido vivo de contradicciones, intereses materiales, relaciones de poder y precariedad humana), la casta jurídica opera bajo un paradigma de simplificación que expulsa la vida de los tribunales y de las facultades e institutos de derecho.

En las aulas, en los artículos académicos y en las sentencias judiciales de moda, nuestros jueces y académicos se encomiendan a tres profetas que prometen neutralizar el conflicto político mediante la técnica jurídica.

Primero está el altar de Robert Alexy, con su célebre “fórmula del peso”. Bajo esta liturgia, los dilemas más trágicos de una sociedad (como el choque entre la propiedad privada y el derecho a la vivienda o la salud) se reducen a una aritmética elemental de “leve, medio y grave”. El juez deja de ser un actor político con sesgos y extracción de clase para disfrazarse de matemático imparcial que simplemente “pondera” principios: la coartada perfecta para ejercer poder sin rendir cuentas a nadie.

Luego está Luigi Ferrajoli y su garantismo axiomatizado: aquí el derecho se convierte en una catedral lógica perfecta en el papel, pero divorciada de la realidad. Se nos dice que basta con escribir más derechos en la Constitución y diseñar más candados institucionales para domesticar al poder, olvidando que sin una fuerza social organizada que las sostenga, las garantías se vuelven ortopedia burocrática: trámites caros y laberínticos que solo pueden activar los poderosos, mientras los desposeídos quedan atrapados en la intemperie.

Y finalmente está la mitología de Ronald Dworkin y su “Juez Hércules”: ese magistrado omnisciente y sobrehumano capaz de hallar siempre “la única respuesta correcta”. Nuestros ministros y magistrados se han tomado en serio el disfraz mitológico. Se asumen como los únicos habitantes del “foro de los principios”, mirando por encima del hombro a los parlamentos y a los ciudadanos de a pie, como si la toga les infundiera una sabiduría moral vedada al resto de los mortales.

El resultado práctico de esta arrogancia es la usurpación procesal del derecho. El procedimiento, que nació como un artificio humano para tramitar conflictos reales y contener la violencia, devoró a sus creadores. Hoy, lo que no cabe en el lenguaje esotérico del expediente simplemente no existe. La aristocracia judicial y académica no necesita reprimir los reclamos sociales con la fuerza bruta; le basta con expropiarlos mediante la interpretación, el trámite y desecharlos por tecnicismos de admisibilidad.

El derecho no es una ciencia, ni una geometría de axiomas, ni una teología moral administrada por jueces iluminados y comprendida por sacerdotes de academia. Es una experiencia humana compleja, conflictiva e inacabada, atravesada por la lucha permanente entre el poder y la norma, y acumulada en saberes. Mientras sigamos aceptando que la democracia debe arrodillarse ante la “ponderación” de una aristocracia togada, seguiremos confundiendo el mapa burocrático con el territorio vivo de la justicia y de la libertad como no dominación.

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