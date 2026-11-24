El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, destacó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dará un histórico ejemplo de democracia durante el proceso electoral de 2027, al privilegiar la voluntad popular y mantener un gobierno cercano a la ciudadanía.

A través de sus redes sociales, el secretario general de gobierno del Edomex, Horacio Duarte respaldó el mensaje de la mandataria federal sobre los próximos comicios y el papel de la democracia en el proceso de transformación del país.

Donde antes hubo fraudes electorales, hoy hay respeto al voto. Nuestra Presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que las elecciones de 2027 serán ejemplo histórico, porque la democracia es la esencia de la transformación. #PresidentadeMéxico. Horacio Duarte Olivares, secretario general de gobierno del Edomex

Claudia Sheinbaum llama a defender la voluntad popular

El funcionario estatal acompañó su publicación con un video en el que la presidenta Claudia Sheinbaum abordó los retos de cara a los próximos comicios de 2027 y señaló que, pese a los intentos de la oposición por regresar al poder y recuperar privilegios mediante campañas de desinformación en redes sociales y movilizaciones sociales falsas, su administración continuará caminando junto al pueblo.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que su gobierno defenderá la voluntad popular y mantendrá el compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía, frente a quienes buscan influir en la opinión pública a través de información falsa.

En este sentido, el secretario general de gobierno del Edomex, Horacio Duarte resaltó la importancia de que las elecciones de 2027 sean un referente de democracia en México, en el que se respete la decisión de las y los mexicanos y prevalezca la voluntad del pueblo.

El secretario general de Gobierno del Estado de México destacó así el mensaje de la mandataria federal rumbo al proceso electoral de 2027, en el que, de acuerdo con su posicionamiento, el respeto al voto y la participación ciudadana serán elementos centrales.