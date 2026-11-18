Refutaciones Políticas

Uno de los grandes problemas de la enseñanza del derecho en nuestras universidades consiste en que enseñamos a los estudiantes a conocer las leyes, pero no necesariamente a comprender el derecho. Formamos abogados capaces de descifrar códigos, interpretar normas, construir argumentos y resolver controversias judiciales, pero pocas veces les enseñamos a comprender la relación que existe entre el derecho y la experiencia cotidiana de los seres humanos.

La enseñanza universitaria del derecho se encuentra dominada fundamentalmente por dos grandes corrientes doctrinales: el positivismo jurídico y el neoconstitucionalismo. Mientras el primero sitúa en el centro de su interés a la norma jurídica, el segundo privilegia los principios constitucionales, la interpretación y la argumentación jurídica. Ambas corrientes, a pesar de sus diferencias, comparten una limitación epistemológica: desplazan a las personas del centro del conocimiento jurídico.

El iusnaturalismo, por su parte, construye una metafísica del derecho al considerar que los seres humanos poseen derechos inherentes a su naturaleza. El positivismo jurídico construye su propia abstracción al pretender estudiar la norma al margen de las relaciones sociales, económicas y políticas que le dan origen. El realismo jurídico circunscribe buena parte de su estudio a la experiencia de los tribunales, mientras que el neoconstitucionalismo convierte a los jueces en los protagonistas fundamentales de la vida jurídica.

Frente a estas cuatro grandes escuelas del pensamiento jurídico, propongo un cambio de paradigma epistemológico: conocer y enseñar el derecho desde la experiencia jurídica de las personas.

Llegué a esta reflexión paradójicamente desde la literatura. Jorge Luis Borges sostenía que lo verdaderamente importante de la poesía no era el conocimiento de sus estructuras gramaticales ni el dominio de la teoría literaria, sino la experiencia estética que se produce en el encuentro del lector con el poema. No necesitamos ser especialistas en literatura para experimentar la poesía.

¿Por qué no pensar de la misma manera respecto del derecho?

Esta reflexión encuentra un complemento en la filosofía de la ciencia de Stephen Toulmin, particularmente en su crítica a las concepciones formalistas del conocimiento. Lo importante no es solamente comprender la estructura lógica de las teorías, sino entender los procesos históricos y humanos mediante los cuales construimos el conocimiento del mundo.

Los seres humanos experimentamos el derecho desde nuestro nacimiento, mucho antes de adquirir conciencia de su existencia. Nacemos materialmente desnudos e indefensos y son las relaciones humanas las que nos arropan física, ética, social y jurídicamente. Recibimos un nombre, una identidad y el reconocimiento de una comunidad política. Nuestra inscripción en el Registro Civil constituye una de las primeras expresiones institucionales de nuestra experiencia jurídica.

Sin embargo, como nos enseñó Hannah Arendt, no es lo mismo proclamar la universalidad de los derechos humanos que contar con las condiciones políticas y materiales para ejercerlos. No es idéntica la experiencia jurídica de un niño que nace en un hospital, protegido por las instituciones de un Estado, que la de aquel que nace en un campamento de refugiados en Palestina. La experiencia jurídica es inseparable de la realidad histórica y de las relaciones de poder.

Trabajar, acudir a la escuela, votar, comprar un producto, utilizar una tarjeta de crédito, celebrar un contrato o pagar impuestos son experiencias jurídicas. Para realizarlas no necesitamos ser abogados, jueces o doctores en derecho. Incluso podemos experimentar las consecuencias de una norma cuya existencia desconocemos.

¿Por qué, entonces, centramos la enseñanza del derecho en los códigos y los tribunales, y no en las personas que cotidianamente lo experimentan?

Debemos abandonar esa suerte de sacralidad teológica con la que hemos revestido al derecho y que ha convertido a los juristas, jueces y abogados en una especie de sacerdotes del conocimiento jurídico.

La función del abogado y del juez debiera ser también pedagógica. Su obligación profesional no debería limitarse a resolver controversias, sino comprender y explicar a las personas la naturaleza y las consecuencias de sus propias experiencias jurídicas.

Las facultades de derecho deben transformar sus métodos de enseñanza. Antes de llevar al estudiante al conocimiento de la norma, debemos enseñarle a observar la realidad humana que le da sentido. La investigación, la interpretación y la argumentación jurídica deben partir de esa realidad y no permanecer encerradas en el universo de las abstracciones doctrinales.

No se trata de dejar de enseñar las leyes, sino de transformar la manera en que las conocemos y comprendemos.

El derecho no fue creado para los jueces ni para los abogados. Fue creado por los seres humanos para organizar sus relaciones y su convivencia. Hacer de la experiencia jurídica el fundamento del conocimiento del derecho es devolverle a su enseñanza su sentido profundamente humano.

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