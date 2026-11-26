La violencia contra las mujeres también puede tener presupuesto, estrategia de comunicación, intermediarios y una estructura diseñada para proteger a quien la ejerce.

Hemos hablado durante años de violencia física, psicológica, económica, sexual, vicaria e institucional. Sin embargo, poco hablamos de lo que sucede cuando un agresor tiene los recursos económicos suficientes para convertir la violencia en una operación profesional.

Ya no necesita violentar personalmente. Puede hacerlo a través de terceros: agencias de relaciones públicas, operadores digitales, perfiles falsos, generadores de contenido y medios de comunicación.

La violencia se terceriza. El agresor puede esconderse detrás de sus intermediarios mientras multiplica el alcance del daño.

La fabricación de una verdad colectiva

Durante los últimos meses he documentado distintas campañas de desprestigio en mi contra, cuya responsabilidad atribuyo a Bernardo y Guillermo Vogel y cuya operación exijo que se investigue.

He recopilado mensajes, publicaciones, perfiles de redes sociales, comunicaciones dirigidas a periodistas, mensajes SMS y testimonios de personas que me han alertado sobre estas prácticas.

El mecanismo es revelador: se crea una página de internet dedicada a desacreditar a una persona, se distribuyen acusaciones entre periodistas, distintos portales reproducen narrativas similares, aparecen cuentas que amplifican el contenido, se promueven hashtags y, posteriormente, otros medios informan sobre la supuesta indignación social.

Una misma versión termina pareciendo respaldada por múltiples fuentes independientes.

Pero repetir una acusación cien veces no equivale a comprobarla cien veces.

Las agencias de relaciones públicas al servicio del desprestigio

Entre las evidencias que he recopilado se encuentra el mensaje de una persona que se identifica como integrante de una agencia de relaciones públicas y que ofrece a periodistas información sobre mi caso.

Entrega un comunicado preparado, acusaciones organizadas y material audiovisual seleccionado para facilitar su publicación.

Es decir, les entrega una historia prácticamente construida.

La identidad de quienes contrataron y financiaron estos servicios debe investigarse. Sin embargo, resulta indispensable cuestionar cómo las herramientas de las relaciones públicas pueden utilizarse para ejercer violencia contra una mujer.

¿Qué responsabilidad tienen quienes aceptan dinero para destruir la reputación de otra persona?

¿Qué responsabilidad tienen quienes reproducen esa información sin verificarla?

La violencia no deja de ser violencia porque se facture como un servicio profesional.

Manipular el contexto para manipular la percepción

Una de las formas más eficaces de distorsionar la realidad no requiere necesariamente fabricar una imagen. Basta con eliminar su contexto.

Recortar un video, omitir lo que sucedió antes, eliminar aquello que provocó una reacción, seleccionar fragmentos de conversaciones o presentar documentos judiciales de manera parcial permite construir una narrativa completamente distinta.

En mi caso, he denunciado la circulación de videos descontextualizados y supuestos audios cuya autenticidad cuestiono.

Mi exigencia es muy sencilla: que presenten los materiales completos, en sus formatos originales, ante las autoridades correspondientes y que sean sometidos a peritajes independientes.

¿Por qué invertir tantos recursos en distribuir fragmentos entre periodistas, redes sociales y páginas de internet, en lugar de garantizar que sean examinados íntegramente en los tribunales y las fiscalías?

¿Por qué resulta tan importante incidir en la percepción pública?

Incluso frente a las irregularidades institucionales y los posibles actos de corrupción que he denunciado, llama la atención que se privilegie el juicio mediático sobre el esclarecimiento de los hechos.

Un video viral no sustituye un peritaje. Una campaña de relaciones públicas no sustituye una investigación judicial.

Los bots y la simulación de indignación social

He documentado numerosas cuentas de redes sociales con diferentes nombres de usuario, pero con las mismas fotografías, publicaciones y secuencias de contenido.

Estas cuentas reproducen acusaciones similares, utilizan los mismos hashtags y dirigen a las personas hacia una página de internet creada para desacreditarme.

También he recibido alertas de personas que observaron cómo cuentas habitualmente dedicadas al futbol y las apuestas comenzaron a publicar mensajes sobre mi caso, aparentemente de manera simultánea y siguiendo una misma narrativa.

Son indicios de una posible operación coordinada que merece investigarse.

Existe un término para describir la fabricación de una apariencia artificial de respaldo popular: astroturfing.

Su propósito es que el ciudadano común no perciba que está frente a una campaña organizada, sino que crea estar presenciando una reacción social espontánea.

Se fabrica la indignación y después se utiliza esa misma indignación como noticia.

La violencia que llega directamente a tu teléfono

La persecución digital ya no se limita a las redes sociales.

Distintas personas me han reportado haber recibido mensajes SMS que contienen acusaciones en mi contra, encabezados como supuestas alertas informativas y acompañados de un enlace a la página dedicada a desacreditarme.

Se utiliza un formato que aparenta ser un servicio de noticias para introducir una narrativa de desprestigio directamente en los teléfonos celulares de la población.

El alcance de estos envíos, su financiamiento y la procedencia de los números telefónicos son cuestiones que deben investigarse.

Ya no se trata únicamente de atacar a una mujer en sus redes sociales. Se trata de perseguirla en su entorno y extender las acusaciones hacia personas que ni siquiera han solicitado recibir esa información.

Cuando la violencia digital se convierte en violencia económica

Hace unas semanas, un colaborador con quien organizaba un retiro recibió mensajes de una cuenta de Instagram que cuestionaba por qué estaba trabajando conmigo.

Los mensajes incluían acusaciones contra mi persona, enlaces a videos y cuestionamientos sobre el evento que estábamos organizando.

No estaban dirigidos a mí. Estaban dirigidos a alguien con quien yo trabajaba.

Cuando una campaña de desprestigio comienza a perseguir a los colaboradores, clientes, empleadores, socios comerciales y organizadores de eventos de una mujer, puede convertirse también en un instrumento de violencia económica.

Se busca desalentar las colaboraciones, cerrar oportunidades profesionales, generar aislamiento y obstaculizar la reconstrucción de su independencia económica.

No basta con desacreditarla como madre. También se intenta desacreditarla como profesional.

Así se entrelazan las distintas formas de violencia: la digital facilita la económica, la económica profundiza la psicológica y la institucional puede prolongar la vicaria.

La complicidad mediática y la falta de ética periodística

Recientemente, una periodista de supuesto renombre publicó un video sobre mi caso cuyo contenido considero profundamente difamatorio, sin haberme buscado para escuchar mi versión de los hechos.

Después de que cuestioné públicamente su contenido y exigí que lo retirara, la publicación dejó de estar disponible.

Aunque desconozco las razones de su retirada, el episodio evidencia la fragilidad de una práctica periodística que permite difundir acusaciones graves sin contrastar previamente la información con la otra parte.

¿Quién repara el daño cuando ese contenido ya fue visto, compartido, descargado y reproducido?

Eliminar una publicación no elimina sus consecuencias.

Recibir un comunicado de una agencia de relaciones públicas no equivale a realizar una investigación periodística. Tener acceso a fragmentos de un expediente tampoco significa conocer la totalidad de un proceso judicial.

No estoy pidiendo que los periodistas dejen de investigar.

Estoy pidiendo exactamente lo contrario: que investiguen.

Que contrasten las fuentes, que revisen los materiales completos, que escuchen a las partes involucradas y que no permitan que el poder económico convierta sus espacios informativos en instrumentos de violencia.

Los hijos como instrumentos de propaganda

Resulta especialmente grave que se utilicen imágenes, grabaciones y experiencias privadas de niñas, niños y adolescentes para alimentar campañas de desprestigio contra uno de sus progenitores.

¿Cómo se puede argumentar que se está protegiendo a la infancia mientras se difunden públicamente materiales que vulneran su intimidad?

¿Quién considera las consecuencias emocionales que tendrá para esos niños que su historia familiar permanezca indefinidamente en internet?

Los hijos no son herramientas de comunicación estratégica ni instrumentos para ganar una batalla mediática.

Son seres humanos con derechos propios.

La industria del silencio

ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han advertido cómo las tecnologías digitales pueden facilitar, intensificar y amplificar la violencia de género. En México, la legislación reconoce también la violencia digital y mediática.

Sin embargo, necesitamos ir más allá de identificar a quienes publican los mensajes. Es indispensable investigar a quienes organizan, financian, ejecutan y amplifican estas operaciones.

Porque el propósito de una campaña de desprestigio puede ser mucho más profundo que destruir la reputación de una mujer.

Puede ser conseguir que deje de hablar.

Que los periodistas dejen de entrevistarla. Que los organizadores de eventos dejen de invitarla. Que sus colaboradores se alejen. Que pierda su independencia económica. Que las personas tengan miedo de apoyarla.

Y, sobre todo, que otras mujeres observen lo que sucede cuando una víctima denuncia y decidan permanecer en silencio.

Yo no me voy a callar

Yo doy la cara. Hablo con mi nombre y mi apellido. Presento mi testimonio, documento lo que denuncio y asumo la responsabilidad de mis palabras.

No necesito esconderme detrás de cuentas anónimas, intermediarios ni campañas de desprestigio para contar lo que he vivido.

Pero esta lucha trasciende mi caso personal.

Es por todas las mujeres que, después de salir de una relación violenta, descubren que la violencia no terminó: simplemente cambió de escenario, de herramientas y de ejecutores.

Necesitamos dejar de analizar al agresor como una figura aislada y comenzar a examinar las estructuras que le permiten seguir ejerciendo violencia.

Porque la violencia no deja de ser violencia cuando se ejerce a través de terceros.

No se vuelve legítima porque alguien cobre por ejecutarla.

No se convierte en verdad porque aparezca publicada en un medio de comunicación.

Y no deja de tener responsables porque quienes la organizan se escondan detrás de una pantalla.

El dinero no debería comprar impunidad. Tampoco debería comprar la capacidad de destruir públicamente a una mujer.

Es momento de hablar de la industria de violentar a las mujeres. Y de dejar de normalizarla.

Referencias documentales y marco conceptual