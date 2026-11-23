La transformación educativa va más alla de las buenas intenciones. Requiere conocer la realidad, y de la capacidad institucional para saber interpretar los problemas y, sobre todo, evidencia que permita tomar mejores decisiones. En este sentido, la estadística educativa, la evaluación y la investigación de las políticas públicas se convierten en herramientas necesarias para construir un sistema educativo más equitativo, justo, pertinente y acorde a las necesidades actuales.

En Chiapas, la educación ocupa un lugar estratégico en la agenda de transformación.

No se trata solo de ampliar la cobertura o incrementar los indicadores de atención, sino de impulsar políticas públicas que contribuyan efectivamente a mejorar las condiciones de vida de las personas, particularmente de quienes históricamente han enfrentado mayores condiciones de desigualdad.

Ejemplo de esta visión ha sido el programa Chiapas Puede, que en aproximadamente 23 meses de haber arrancado ya ha logrado alfabetizar a unas 200 mil personas, demostrando que cuando hay voluntad política, coordinación institucional y una estrategia concreta, la política educativa puede convertirse en un instrumento concreto de transformación social.

Sin embargo, los desafíos educativos de Chiapas demandan también una nueva capacidad para generar, organizar, interpretar y utilizar información.

Por ello, desde el sistema educativo local se trabaja en la construcción de un Sistema Estatal de Inteligencia Educativa que permita fortalecer la planeación y la gestión institucional mediante plataformas tecnológicas, instrumentos normativos, capacitación de equipos técnicos y el acompañamiento de instituciones especializadas como el INEGI y su Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG).

Esta apuesta parte de una premisa fundamental: no podemos transformar aquello que no conocemos suficientemente. Necesitamos saber dónde estamos, cuáles son nuestras principales brechas, qué resultados están generando las políticas públicas y qué decisiones debemos tomar para mejorar.

Precisamente con esta perspectiva, los días 24 y 25 de noviembre se realizará en Chiapas el Primer Foro Internacional de Evaluación, Gestión e Investigación de la Política Educativa, un espacio que representa mucho más que un encuentro académico. Se trata de una oportunidad para reunir experiencias, conocimientos y capacidades institucionales en torno a uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: construir políticas educativas sustentadas en evidencia y orientadas a generar valor público.

El foro convocará a especialistas y representantes de instituciones de Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León, así como de Chile y Ecuador, además de organismos y actores vinculados con la investigación, la evaluación y la gestión educativa, entre ellos la Agencia Latinoamericana de Evaluación y Política Pública, el Concejo Nacional de los Centros de Actualizacion del Magisterio, Fundación Natura, Chiapas Puede, las áreas de Planeación y Finanzas y el Instituto Estatal de Evaluación, por citar algunos.

La importancia de este encuentro radica en la posibilidad de generar un diálogo entre distintas experiencias y perspectivas.

La educación enfrenta desafíos que no reconocen fronteras administrativas ni geográficas: la desigualdad, el rezago educativo, la pertinencia de los aprendizajes, la inclusión, la eficiencia en el uso de los recursos y la necesidad de evaluar los resultados de las intervenciones públicas son asuntos que requieren conocimiento compartido y respuestas innovadoras.

Por ello, este foro debe entenderse como un punto de partida para fortalecer las capacidades del estado, intercambiar buenas prácticas y construir una ruta de trabajo que permita vincular la información estadística con la planeación, la asignación de recursos, la gestión institucional y la evaluación de resultados.

En otras palabras, pasar de una administración que registra cifras a un gobierno que utiliza la información para anticipar problemas, establecer prioridades y tomar decisiones estratégicas.

Foro Internacional de Evaluación, Gestión e Investigación de la Política Educativa en Chiapas (Cortesía)

Chiapas tiene condiciones particulares que hacen indispensable esta visión. Su diversidad territorial, cultural y lingüística exige políticas diferenciadas, capaces de reconocer las características de cada comunidad y evitar que las decisiones públicas se construyan desde diagnósticos generales que no siempre reflejan las realidades locales.

El Primer Foro Internacional de Evaluación, Gestión e Investigación de la Política Educativa representa, en ese sentido, una oportunidad para colocar a Chiapas en una conversación nacional e internacional sobre el futuro de la gestión pública educativa, pero también para fortalecer una agenda propia, construida desde nuestras necesidades y aspiraciones.

Asimismo, extendemos una invitación a todas las personas interesadas en la evaluación, la gestión, la investigación y el diseño de políticas públicas educativas para que formen parte de este encuentro y participen en las actividades de formación e intercambio de experiencias.

Quienes deseen tomar parte en el curso y conocer el programa completo podrán realizar su registro en línea a través de la página oficial: https://foroeducachiapas.com.mx

Porque transformar la educación no significa solamente hacer más cosas, sino hacerlas mejor, con conocimiento, responsabilidad y sentido social.