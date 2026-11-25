“La abundancia de información crea una pobreza de atención”. Herbert A. Simon, premio Nobel de Economía

A todos mis colegas columnistas.

Hay días —valga aclarar que yo escribo todos los días de la semana— en que termino de redactar una columna con la desagradable sensación de que da lo mismo haberla escrito o no. Y no porque dude de la validez de lo que denuncio, sino porque sé que mañana habrá algo igualmente grave —si no es que más dramático— que denunciar. Y pasado mañana también. Y así… Lo que hoy nos indigna quedará sepultado por aquello que nos indignará dentro de 24 horas. Lo primero no habrá sido desmentido, esclarecido ni sancionado. Simplemente habrá “envejecido”.

A veces me pregunto cuál de dos hipótesis es la correcta: si Morena y, junto con Morena, el país están haciendo agua por todos lados, o si la 4T ha descubierto las ventajas políticas de abrir tantos frentes simultáneamente que resulte humanamente imposible dar seguimiento a cualquiera de ellos. Ni siquiera adecuadamente a uno solo de ellos.

O quizá ambas hipótesis sean ciertas. Una estrategia de gobierno no necesariamente nace de la inteligencia de quienes gobiernan; puede surgir del aprovechamiento de las consecuencias de su propia incompetencia.

El concepto de “economía de la atención”, desarrollado por Herbert Simon, adquiere aquí una dimensión política. Nuestra capacidad de indignarnos, investigar, exigir cuentas y movilizarnos es finita. La capacidad del gobierno de producir motivos para hacerlo —al menos la de este régimen— parece no serlo. La desproporción es brutal. Y no favorece precisamente a quien exige trasparencia y justicia.

Hagamos un ejercicio de memoria. ¿En qué acabó Segalmex? ¿Cuántas responsabilidades políticas se fincaron por el desplome de la Línea 12? ¿Quién responderá por los sobrecostos de las grandes obras, por el desabasto de medicamentos, por los contratos cuestionados, por el deterioro de los servicios públicos? A cada asunto le dedicamos portadas, investigaciones, horas de discusión, columnas. Después llegó otro. Y otro más. El expediente no se cierra en los tribunales; se cierra en nuestra conversación.

Lo que quiero decir es que la impunidad también se construye por acumulación. De hecho, en México eso es lo que más abona al hartazgo y a la inatención de prioridades. No hace falta censurar todas las investigaciones periodísticas ni desmentir todas las denuncias. Basta con que ninguna consiga permanecer el tiempo suficiente en la conciencia pública como para obligar al poder a responder por ella. Paradójicamente, la proliferación de escándalos está siendo el mejor mecanismo para neutralizar cada uno de ellos.

A veces recupero algún asunto que abordé en una columna de hace meses, incluso de hace años, solo para descubrir que podría volver a publicarla cambiándole apenas la fecha y, acaso, agravando las cifras. Nada se corrigió, poco se esclareció, nadie asumió la responsabilidad política. Hay algo profundamente desolador en comprobar la vigencia de lo que una escribió con la esperanza de que dejara de ser vigente. ¿De qué sirve haber tenido razón si aquello sobre lo que se alertó terminó por consumarse? No hay satisfacción intelectual posible. Tan solo la constatación de que la denuncia también corre el riesgo de convertirse en el registro histórico de nuestra impotencia.

El sociólogo alemán Georg Simmel estudió cómo la exposición continua a estímulos acaba embotando nuestra capacidad de reacción. La insensibilidad, en ese contexto, constituye un mecanismo de defensa del individuo. ¿Qué sucede cuando ese mecanismo se traslada a una sociedad entera frente a la corrupción, la mentira y el abuso de poder? Que necesitamos dosis cada vez mayores de barbaridad para experimentar la misma indignación. Lo que hace seis años nos habría parecido inadmisible hoy apenas merece un comentario.

No nos estamos acostumbrando solamente a que nuestros gobernantes hagan mal las cosas. Nos estamos acostumbrando a que hacerlas mal no tenga consecuencias. Hay una diferencia moral inmensa entre ambas cosas.

Y aquí viene la parte incómoda. La que nos toca a quienes nos dedicamos a escrutar el poder. Mientras Morena suministra motivos de indignación, nosotros suministramos análisis, denuncias, investigaciones, entrevistas y opiniones. De ello vivimos muchos. El gobierno produce los escándalos; nosotros producimos los contenidos. Las plataformas monetizan la indignación. Cada cual obtiene algo de ese circuito, salvo, con demasiada frecuencia, el ciudadano que esperaba que denunciar una injusticia sirviera para remediarla…

¿Nos conviene entonces a todos que esto continúe? Sería intelectualmente deshonesto no formularnos la pregunta. Resulta perverso que una de las fuentes de nuestro sustento profesional sea precisamente aquello cuya desaparición deseamos. No equiparo la responsabilidad de quien comete un abuso con la de quien lo denuncia. Pero tampoco quiero confundir la productividad de nuestra crítica con su eficacia. Podemos escribir muchísimo y conseguir políticamente muy poco.

La politóloga Elisabeth Noelle-Neumann formuló la teoría de la espiral del silencio para explicar cómo determinadas opiniones dejan de expresarse por temor al aislamiento social. En México pareciera estarse gestando un fenómeno adicional: una espiral del agotamiento. No necesariamente dejamos de hablar por miedo. Dejamos de exigir por cansancio. O seguimos hablando, pero hemos dejado de creer que hacerlo cambie algo. Quizá esta última sea la derrota más profunda.

Entre tanto, las instituciones se pulverizan y la moral pública también. Porque cada funcionario que observa cómo otro abusa del poder sin pagar por ello recibe una lección. Cada joven que descubre que mentir, robar o encubrir puede ser compatible con una exitosa carrera política recibe otra. Cada ciudadano que cumple con sus obligaciones mientras contempla la impunidad de quienes gobiernan recibe la peor de todas.

No sé cuánto tiempo pueda sobrevivir una sociedad a la certidumbre de que portarse decentemente es una desventaja. Tampoco sé cómo se reconstruye la confianza de varias generaciones después de haber hecho de la desvergüenza una forma de ejercer el poder. Eso no se arregla con una alternancia electoral, un decreto presidencial ni una nueva Constitución.

Lo verdaderamente abrumador no es que nos falten motivos para indignarnos. Es que empiezan a faltarnos razones para creer que nuestra indignación sirve de algo. Y me niego a que esa impotencia sea confundida con indiferencia. Me sigue doliendo México. Me duele, además, descubrirme sorprendida cada vez que alguien en el servicio público actúa con honradez. Qué terribles cosas hemos aprendido a considerar excepcionales.

Mañana seguramente habrá otro escándalo. Pero hoy, por una vez, quisiera que no pasáramos de página. Hay un país entero de asuntos pendientes de justicia.

La saturación de escándalos puede convertirse en un mecanismo sistémico de impunidad, incluso sin haber sido deliberadamente diseñado como tal. Y que su consecuencia última no es únicamente política, sino moral.

Giro de la Perinola: la Fiscalía de Shakira

Y para ilustrar lo anteriormente expuesto, no podía faltar el escándalo indignante de hoy.

Hay que agradecerle a Ernestina Godoy su sinceridad. Otra fiscal general de la República habría tenido el cinismo de declarar que todavía no encontraba a Guadalupe Taddei y a Alfredo Hernández Casillas. Ella tuvo la “decencia” de confesarnos que ni siquiera los está buscando…

Tras su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Godoy informó de la existencia de 15 carpetas de investigación y 40 domicilios vinculados con personas físicas y morales. Ha citado también a testigos. Muchísima actividad ministerial, a juzgar por las cifras. Lo extraordinario es que, según informó La Jornada, la Fiscalía ni siquiera ha solicitado órdenes de aprehensión contra los dos protagonistas del escándalo.

Hace prácticamente un mes que conocimos los videos, los audios, los contratos cuestionados, las imágenes del contratista con el hijo de Taddei en París y las investigaciones periodísticas sobre el presunto reparto de comisiones por contratos millonarios. Elementos que, si bien no acreditan por sí mismos responsabilidades penales, difícilmente pueden reducirse a simples rumores.

Godoy argumenta que necesita una orden judicial para detenerlos. ¡Por supuesto! El pequeño detalle es que corresponde al Ministerio Público solicitarla. Ningún juez le ha impedido actuar, hasta donde sabemos. La fiscal pretende explicar por qué no ejecuta unas órdenes de aprehensión cuando lo que debe explicar es por qué todavía no las ha solicitado.

Más revelador aún: cuando se le preguntó si le faltaban pruebas, Godoy precisó que no había afirmado tal cosa, sino que continuaba analizando la documentación y la información disponible. También explicó que requiere peritajes contables y dictámenes sobre la autenticidad de los videos. Bien. ¿Con qué sentido de urgencia se están realizando? ¿Cuánto tiempo considera razonable emplear en esclarecer un presunto entramado de corrupción dentro de la institución encargada de garantizar la integridad de nuestras elecciones?

Conviene recordar que los delitos de corrupción perseguibles de oficio no requieren que alguien comparezca ante el Ministerio Público a suplicarle que investigue. Y que el debido proceso obliga tanto a respetar los derechos de los investigados como a procurar justicia con diligencia. No puede invocarse una obligación constitucional para desentenderse de la otra.

Por cierto, qué curioso resulta que el régimen que tanto ha defendido la prisión preventiva oficiosa descubra ahora las virtudes del garantismo. La propia Godoy contrastó el caso Taddei con la detención de Ernesto Ruffo Appel, argumentando que en este último ya existía una orden de aprehensión derivada de una investigación prolongada. Precisamente. ¿Con qué diligencia se están integrando unas investigaciones y otras? El garantismo es una virtud cuando se aplica universalmente. Cuando se administra conforme a las conveniencias políticas, se llama privilegio.

Hay otra hipótesis políticamente más inquietante. ¿Qué podría contar Guadalupe Taddei de llegar a declarar ante un juez? ¿Qué otros intereses, negocios, personajes y compromisos políticos podrían salir a relucir? Quizá tan importante como averiguar quiénes se beneficiaron de los presuntos negocios en el INE sea identificar a quienes se beneficiarían de que estos jamás se esclarecieran.

Mientras tanto, los investigados disponen de tiempo. Tiempo para preparar su defensa, eventualmente abandonar el país y, sobre todo, esperar a que el siguiente escándalo desplace al suyo de la atención pública. La Fiscalía tiene sus tiempos. La impunidad también. Lo inquietante es la frecuencia con la que coinciden.

¿Por qué la Fiscalía de Shakira? Por aquello de ciega, sordomuda… y, añadiría, necia. Aunque la justicia debería ser ciega respecto de la identidad y las filiaciones políticas de los investigados, no respecto de los indicios que los involucran.

Mañana habrá otro escándalo. Probablemente escribiremos sobre él. Dentro de unos meses, quizá to vuelva a recuperar este Giro de la Perinola para constatar que nada ha cambiado. Y Ernestina Godoy podrá seguir informándonos de cuántas carpetas tiene abiertas, sin decirnos cuántos responsables ha conseguido llevar ante la justicia.

He aquí, en tiempo real, el círculo perverso del que trata la columna de hoy.