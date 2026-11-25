Dos temas han provocado un enfrentamiento al interior del gabinete de Seguridad: la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, y la comparecencia privada de la fiscal Ernestina Godoy en la que se abordaron las presuntas irregularidades de Guadalupe Taddei en el INE.

Ambos temas exhibieron la opacidad en la procuración de justicia y, al parecer, el temor a ejercer la acción penal cuando las investigaciones pueden llevar a desmantelar las fuentes de poder del régimen: el control del instituto electoral y los presuntos vínculos con el crimen organizado.

La impunidad y sus beneficiarios

Tras la detención de Meza Flores, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló en la mañanera del 23 de noviembre que este grupo criminal “pudo actuar con impunidad” porque hubo funcionarios que incurrieron en corrupción y otros que lo permitieron por omisión. Recordó que, aunque el detenido había sido capturado en cuatro ocasiones, no quedó bajo custodia definitiva.

Y no paró ahí: vinculó esos años de impunidad con el fortalecimiento operativo del grupo y destacó que el arsenal asegurado refleja la “capacidad de fuego” que la organización acumuló con el paso del tiempo.

En pocas palabras, habló de la responsabilidad de las autoridades encargadas de investigar y perseguir estos delitos. Dejando claro que, mientras las fuerzas de seguridad detienen delincuentes, la FGR debe fincar responsabilidades, ejecutar órdenes de aprehensión y actuar para impedir el crecimiento de la delincuencia organizada.

Y para que no quede duda —y el proceso no se salga de control o se divulgue información comprometedora— Ernestina Godoy confirmó que “El Chapo Isidro” será juzgado primero en México. Argumentó que existen órdenes de aprehensión vigentes que deben ejecutarse antes de considerar cualquier entrega. Aunque ya cuenta con una solicitud formal de extradición del gobierno estadounidense, la postura de la Fiscalía es que primero responda ante la justicia mexicana.

Algo parecido a lo que ocurrió con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López Hernández, detenido en Sudamérica y recluido en el penal del Altiplano, sin que se conozca públicamente información sobre su situación. Calladito se ve más bonito.

En esta trama aparece también el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, quien, aparte de respaldar la decisión de la Fiscalía, justificó que antes de posibles acuerdos con fiscales estadounidenses, los detenidos respondan primero por los delitos cometidos en territorio mexicano.

Taddei y el INE

Otro asunto que involucra a la mancuerna Godoy-Monreal es el de Guadalupe Taddei. La ex funcionaria parece gozar de inmunidad, pese a señalamientos, evidencias, testimonios verificables y hasta a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre posibles irregularidades que requerirían la intervención de la FGR.

Godoy explicó que Taddei y el contratista Alfredo Hernández Casillas se encuentran en México, pero enfatizó en que “no los estamos buscando todavía”; que las denuncias formales llegaron a la Fiscalía hace menos de dos semanas y que no existe orden de captura.

En un Estado de derecho, la FGR no puede actuar con diligencia selectiva. Su actuación debería ser por oficio y, por la serie de denuncias que los implican, tomar medidas cautelares al menos sobre estos personajes.

Tras la reunión privada de más de dos horas, Monreal acompañó a Godoy para atender a los medios, moderó las preguntas y respaldó el informe presentado por la fiscal en el que se destacó el avance de 15 carpetas de investigación relacionadas con el caso INE y otros asuntos de seguridad.

Ambos casos, el de Taddei y del narcotraficante, son extremadamente delicados para la 4T, ¿qué podría declarar El Chapo Isidro sobre presuntos vínculos de personajes del gobierno? ¿impactarían la estructura organizativa rumbo a las elecciones de 2027?

En el caso Taddei, fincar responsabilidades y procesarla abriría un fuerte debate entre la sociedad civil y los expresidentes del Instituto en torno a la redefinición de la composición del Consejo General y a la necesidad de un árbitro verdaderamente ciudadano y autónomo, y Morena podría perder el control que ya ejerce.

Y sobre la pregunta de la presidenta acerca de dónde salen los rumores de una posible salida de Omar García Harfuch, quizá no tenga que buscar demasiado lejos y bastaría con preguntarle a algunos destacados morenistas. Ahí podría encontrar algunas respuestas.

X: @diaz_manuel