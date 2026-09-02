La presidenta Claudia Sheinbaum dijo algo extraordinario: que su gobierno ha convertido el amor en política pública.

Qué poderoso que desde la presidencia de México se hable del amor como una forma de cuidar. Y qué dolorosa la paradoja: en mi caso, decirle “te amo” a mi propio hijo terminó formando parte de un expediente judicial en mi contra.

En un escrito presentado dentro de mi juicio familiar, mi exmarido multimillonario utiliza un episodio ocurrido durante una actividad escolar de nuestro hijo. Al despedirme del evento, desde lejos, le dije: “Te amo, Guillo”.

No lo abracé. No corrí hacia él. No interrumpí nada. Solo me despedí diciéndole que lo amo. Sin embargo, ese episodio es utilizado para sostener que mi presencia le genera “inestabilidad psicoemocional”.

Esto no es un simple “conflicto entre adultos”. Cuando se utiliza a los hijos para dañar o romper el vínculo con uno de sus padres, los niños quedan atrapados en una dinámica que nunca debió pertenecerles. Ningún hijo debería sentir que amar a su mamá significa traicionar a su papá.

Y mientras todo esto ocurre, la jueza Quinta de lo Familiar, Araceli Cortés Eslava, ha dictado resoluciones que, desde mi perspectiva, en lugar de proteger efectivamente el interés superior de mis hijos, terminan favoreciendo las pretensiones de su padre y prolongando las barreras que me impiden acercarme a ellos.

Mientras desde la Presidencia se habla de convertir el amor en política pública, yo vivo la paradoja de que un “te amo” a mi hijo pueda ser presentado judicialmente como parte del problema.

Y si algún día mis hijos leen estos expedientes, quiero que encuentren también esto:

Hijos, su mamá nunca dejó de amarlos. Ni un solo día.

Los amo cuando puedo verlos. Los amo cuando no puedo acercarme. Los amo incluso cuando tengo que decírselos desde lejos.

Y si mi “te amo” terminó escrito en un expediente, entonces que quede escrito ahí para siempre: LOS AMO.

Porque el amor de una madre jamás debería convertirse en una acusación.

DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE